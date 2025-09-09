Ripple ve Bankacılık Devi BBVA’dan Kripto Hamlesi!

Ripple, bankacılık devi BBVA ile bağlarını güçlendiriyor. Salı günü yapılan bir duyuruda, Ripple’ın İspanyol bankanın kripto operasyonlarını desteklemek üzere kurumsal düzeyde dijital varlık saklama teknolojisi sunacağı açıklandı.

BBVA bu yeni anlaşma kapsamında İspanya’daki bireysel müşterilerinin Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) varlıklarını yönetmek için Ripple Custody’yi kullanacak.

Banka bu yılın başlarında dijital varlık alım satım ve saklama hizmetleri başlatmıştı.

Ripple, Bankalara Kripto Saklama Çözümleri Sunuyor

Ripple’ın saklama hizmetleri, bankaların güvenli ve düzenlemelere uygun kripto hizmetleri sunarken aynı zamanda operasyonel verimliliği korumalarına imkan tanıyor.

BBVA’nın Dijital Varlıklar Müdürü Francisco Maroto, bankanın bu ortaklık sayesinde “kanıtlanmış ve güvenilir teknolojiyi” kullanarak müşterilere doğrudan saklama deneyimi sunabileceğini söyledi.

Ripple daha önce de BBVA ile çalışmıştı. Ripple ve BBVA İsviçre ve Türkiye’de işbirliği yapıyor ve daha önce gerçek zamanlı uluslararası ödemeler alanında çalışmalarda bulunmuştu.

Bu arada MiCA düzenlemesinin ardından Avrupa’daki birçok büyük banka dijital varlıklar alanına yöneldi.

Temmuz ayında Deutsche Bank’ın 2025’te müşterilerine kripto saklama hizmetleri sunmayı planladığına dair haberler yayıldı. Standard Chartered ve Boerse Stuttgart Digital Custody de Avrupa’daki kripto tekliflerini artırıyor.

Ripple’ın BBVA ile bağlarını güçlendirmesi, düzenlemeye tabi finans kuruluşlarının kripto hizmetlerini hızla entegre ettiğini ve uyumluluk için altyapı sağlayıcılarına bel bağladıklarını gösteriyor.

Ripple’ın Stablecoin’i RLUSD Afrika Pazarına Giriyor

Ripple, finans teknolojisi platformları Chipper Cash, VALR ve Yellow Card ile ortaklık kurarak ABD doları destekli stablecoin Ripple USD’yi (RLUSD) Afrika’ya taşıdı.

Ripple’ın bu hamlesiyle birlikte Afrika’daki kurumsal kullanıcılar RLUSD’ye erişim sağlayabilecek.

RLUSD 2024’ün sonlarında piyasaya sürüldü ve Ethereum ve XRP Ledger üzerindeki arzı 700 milyon doları aştı.

RLUSD, ödemeler, hazine operasyonları ve tokenleştirilmiş varlık alım satımı gibi kurumsal düzeyde kullanım için tasarlandı.

RLUSD, gerçek dünya kullanımında da role sahip. Örneğin Kenya’da bulunan Mercy Corps Ventures, iklim riski sigorta programlarında stablecoin’i test ediyor.

Ripple’ın Afrika pazarına girme hamlesi, RLUSD’yi tercih edilen bir stablecoin haline getirme çalışmalarını yansıtıyor.

