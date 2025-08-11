Arthur Hayes 8,4 Milyon Dolarlık Ethereum (ETH) ve Altcoin Aldı

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, son 24 saatte 8,4 milyon dolarlık kripto alımı yaptı. Hayes, 6,35 milyon dolar karşılığında 1.500 adet ETH’nin yanı sıra LDO, ETHFI ve PENDLE gibi önde gelen DeFi token’larında da önemli miktarda pozisyon aldı.

Kaynak: Arkham

Bu hamle, Ethereum’un daha önce yedi kez geçemediği 4.000 dolar seviyesini aşmasının hemen ardından geldi. Hayes, daha önce ETH’nin 3.000 dolara gerileyeceğini öngörüyordu ancak bu alımla birlikte düşüş beklentisini rafa kaldırmış oldu.

Hayes’in son alımlarında; yaklaşık 557 bin dolar değerinde 425 bin LDO, 517 bin dolar değerinde 420 bin ETHFI ve 1,02 milyon dolar değerinde 185 bin PENDLE token bulunuyor.

Bu hareket, geçtiğimiz hafta kimliği açıklanmayan bir balinanın Galaxy Digital, FalconX ve BitGo aracılığıyla 946 milyon dolar değerinde 221.166 ETH almasıyla aynı döneme denk geldi. Büyük kurumsal alımların arttığı bu süreç, piyasada dikkatle izleniyor.

Kurumsal Tsunami ETH’yi 4.300 Doların Üzerine Taşıdı

Ethereum, Pazar günü 4.300 dolar seviyesini aşarak haftayı %21’lik yükselişle kapattı. Bu, Kasım 2021’den bu yana görülen en güçlü haftalık kapanış oldu.

Yükselişi tetikleyen en önemli faktör, kurumsal yatırımcıların agresif şekilde Ethereum biriktirmesi ve halka açık şirketlerin milyarlarca dolarlık ETH hazinesi oluşturması oldu.

Kurumsal ETH varlıklarında lider, 3 milyar dolardan fazla değere sahip 833.137 ETH ile BitMine Immersion Technologies. Onu, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde 521.900 ETH ile SharpLink Gaming izliyor. SharpLink, ETH pozisyonunu büyütmek için 200 milyon dolarlık yeni hisse ihracına gitti.

Benzer şekilde Fundamental Global, tamamen ETH odaklı bir hazine oluşturmak amacıyla SEC’e 5 milyar dolarlık başvuru yaptı.

Şu an itibarıyla 17 halka açık şirketin toplam ETH varlığı 1,74 milyon adedin üzerinde ve değeri yaklaşık 6,9 milyar dolara ulaştı.

ETF cephesinde de hareketlilik dikkat çekici. Ethereum ETF’leri Cuma günü 461 milyon dolarlık net giriş kaydederek, Bitcoin ETF’lerinin 403 milyon dolarlık girişini geride bıraktı. BlackRock’ın ETHA ETF’si ise yalnızca Perşembe günü 100 milyon doların üzerinde yatırım alarak net varlıklarını 11 milyar doların üzerine taşıdı.

Yükselişin ardından Vitalik Buterin, sahip olduğu 240.042 ETH ile (yaklaşık 1,04 milyar dolar) yeniden milyarderler kulübüne girdi. Ethereum’un piyasa değeri 523 milyar dolara ulaşarak 519 milyar dolarlık Mastercard’ı geride bıraktı.

Gas ücretlerinin 0,53 dolara kadar gerilemesi, zincir üzerinde büyük aktivite ve yeni fiyat artışlarının habercisi olarak yorumlanıyor.

Glassnode verilerine göre, 10.000’den fazla ETH tutan adres sayısı Cumartesi günü 868.886’ya çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ETH SOPR göstergesinin de yıllık zirve yapması, arzın büyük bölümünün kâr amaçlı hareket ettirildiğini ortaya koyuyor.

Bu durum, piyasadaki güçlü güvenin göstergesi olsa da kâr realizasyonlarının yaklaştığına da işaret edebilir.

Teknik Görünüm Ethereum’da 5 Haneli Hedeflere Kapı Aralıyor

Teknik analistler, Ethereum’daki son yükselişi Wyckoff Birikim modelinin tipik bir kırılımı olarak değerlendiriyor. Bu hareket, genellikle “Güç İşareti” olarak bilinen direnç aşamalarından sonra gelen ve fiyatı 6.000 dolara taşıyabilecek kalıcı yükseliş trendlerinin habercisi sayılıyor.

#ETH started a buy program. Could see $6k next pic.twitter.com/w8IUZrMDrw — Lord Hawkins (@lorde_skinwah) August 9, 2025

ETH, üst üste altı haftalık yeşil mum kapanışıyla birlikte 1,5 yıllık güçlü direnç seviyesini geride bıraktı. Analistlere göre, çok yıllık simetrik üçgen formasyonundan gelen teknik hedefler ise 8.000 dolara kadar uzanıyor.

Tahmin platformu Polymarket verilerine göre, yatırımcılar ETH’nin yıl bitmeden 4.400 dolara ulaşma olasılığını %96, 5.000 dolara ulaşma olasılığını ise %76 olarak görüyor. Şu anki fiyat, Kasım 2021’deki 4.878 dolarlık ATH seviyesinin yalnızca %13 altında.

Ancak bu iyimser tabloya karşı çıkanlar da var. Bitcoin savunucusu Samson Mow, erken ETH sahiplerinin kazançlarını Bitcoin’e çevirebileceğini, bu yüzden yükselişin tersine dönebileceğini savunuyor. Mow, “Uzun vadede kimse ETH istemiyor” diyerek kurumsal alımların kısa vadeli hazine stratejilerine dayandığını iddia ediyor.

ETH destekçileri ise bu yorumları “modası geçmiş Bitcoin maksimalist söylemleri” olarak görmezden geliyor. ETH/BTC oranı şu anda 0,036 seviyesinde; bu rakam, Nisan ayında görülen 0,018’lik dip seviyenin tam iki katı.

Bu güçlü ralli sırasında Vitalik Buterin de piyasalardaki aşırı kaldıraç riskine dikkat çekti. Buterin, %30’luk bir piyasa düşüşünün zorunlu tasfiyeleri tetikleyerek %90’a varan çöküşlere yol açabileceği uyarısında bulundu. Analistler de kaldıraçlı kurumsal hazine stratejilerinin piyasa istikrarını tehdit edebileceği konusunda hemfikir.

Kurumsal Ralliye Rağmen Döngüsel Analiz, Kısa Vadeli Düzeltme Sinyali Veriyor

Teknik analizler, Ethereum’un geçmişte dört farklı döngüde 4.000-4.350 dolar aralığındaki dirençleri test ettikten sonra önemli düzeltmeler yaşadığını ortaya koyuyor.

Kaynak: TradingView

Her zirve, 40-47 gün süren yüksek hacimli işlemlerle desteklendi ve her yeni yükselişte işlem hacmi daha da arttı.

Mevcut ralli, şimdiye kadarki en yüksek işlem hacmini gösteriyor. Bu durum, fiyatın döngüsel direnç bölgelerine yaklaşmasına rağmen kurumsal talebin güçlendiğini işaret ediyor.

Vadeli işlem piyasasında açık pozisyonlar 2 milyar dolardan 12 milyar doların üzerine çıkarak katlanarak büyüdü. Tarihsel olarak bu tür aşırı seviyeler, büyük zirvelerin ardından gelen keskin düzeltmelerle çakıştı.

Döngüsel modele göre Ethereum, kısa vadede 3.200-3.600 dolar aralığını test edebilecek bir geri çekilme yaşayabilir. Ancak uzun vadede yükseliş trendi korunuyor ve her düzeltme, önceki zirvelerin üzerinde yeni rekorlara zemin hazırlıyor.