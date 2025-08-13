Ethereum Balinalarından Dev Satış! ETH Rallisi Sona mı Erecek?

LookOnChain verilerine göre “7 Kardeşler” (7 Siblings) olarak bilinen gizemli balina grubu, yalnızca 15 saat içinde ortalama 4.532 dolardan 19.461 ETH satarak 88,2 milyon dolar değerinde satış gerçekleştirdi.

Bu, grubun toplam değeri 5,6 milyar dolar olan 1,21 milyon ETH biriktirmesinden bu yana yaptığı ilk büyük satış oldu.

Satış, Ethereum fiyatının 4.600 dolar seviyelerinde işlem gördüğü ve Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %5 altında olduğu bir döneme denk geldi. Bu durum, kurumsal yatırımcıların kâr realizasyonunun mevcut ralliyi sekteye uğratıp uğratmayacağı sorularını gündeme getirdi.

Zamanlama ise rekor seviyedeki kurumsal talep ile çakışıyor. Ethereum ETF’leri, 12 Ağustos’ta son altı günde toplam 523,9 milyon dolarlık net giriş kaydederken, bu süreçte bir gün içinde görülen tarihi 1 milyar dolarlık giriş dikkat çekti.

Ayrıca, kurumsal şirket hazinelerindeki ETH miktarı da 64 kurumda toplam 16,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Listenin başında ise BitMine Immersion Technologies, 1,2 milyon ETH (5,27 milyar dolar) ile yer aldı.

The mysterious group "7 Siblings" with 1.21M $ETH($5.6B) is selling $ETH!



Over the past 15 hours, 7 Siblings has sold 19,461 $ETH($88.2M) at an average price of $4,532.



Earlier this year, they bought 103,543 $ETH($229.7M) at $2,219 between Feb 3–Apr 7.https://t.co/zbJlsNo6NA pic.twitter.com/ddvsXueVsH — Lookonchain (@lookonchain) August 13, 2025

Kâr Realizasyonu Baskısı Artıyor: Kısa Vadeli ETH Yatırımcıları Nakit Çıkıyor

Glassnode verilerine göre kısa vadeli Ethereum yatırımcıları, günde yaklaşık 553 milyon dolar kâr satışı yapıyor. Bu rakam, piyasada daha pasif kalan uzun vadeli yatırımcıların satışlarının çok üzerinde.

ETH fiyatı son bir ayda %43 yükselmesine rağmen, mevcut kâr realizasyonu seviyesi hâlâ geçen ayın zirvesinin %39 altında. O dönem ETH, 3.500 dolar civarında işlem görüyordu.

“7 Kardeşler” balina grubuna ek olarak, Ethereum Vakfı da fiyatların yılın en yüksek seviyelerine çıkmasıyla önemli bir satış gerçekleştirdi. Vakıf, iki işlemde toplam 2.795 ETH (12,7 milyon dolar) satarak elindeki ETH miktarını 99,9 ETH ve 11,6 milyon DAI seviyesine düşürdü. Toplulukta bu satışa yönelik görüşler karışık: bazıları eleştirirken bazıları da fiyat zirvesinde yapılan stratejik bir çıkış olarak değerlendirdi.

Öte yandan, Google Trends verilerine göre “Ethereum” aramaları 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aramalara en çok ilgi gösteren ülkeler arasında Kuzey Makedonya, İsviçre, Singapur, Slovenya ve Avusturya öne çıktı. Bu artış, Ethereum ağında günlük 1,875 milyon işlemle tüm zamanların rekorunun kırıldığı döneme denk geldi.

Bazı balinalar tepe fiyatlardan satış yaparken, bazı isimler ise son derece iyimser. Arthur Hayes, önceki düşüş beklentisini tersine çevirerek 8,4 milyon dolarlık agresif bir alım yaptı. Hayes, bu süreçte 1.500 ETH’nin yanı sıra LDO, ETHFI ve PENDLE gibi DeFi tokenlarında da önemli pozisyonlar aldı. İlginç olan, bu alımların daha önce ETH’nin 3.000 dolara düşeceğini öngörmesinden sonra gelmiş olması.

Kurumsal Benimseme Rekor Kırdı, Kurumlar Arasında FOMO Tırmanıyor

Temmuz ayında şirketlerin Ethereum varlıkları, tarihin en büyük aylık artışını kaydederek %127 yükseldi ve 2,7 milyon ETH’ye ulaştı. Bu miktarın değeri yaklaşık 11,6 milyar dolar. Ethereum tutan büyük ölçekli şirket sayısı, aralarına 24 yeni kurumun eklenmesiyle 71’e çıktı.

BitMine Immersion Technologies, Ethereum alımlarını finanse etmek için 20 milyar dolarlık ek hisse ihracı başvurusu yaptı. Böylece toplam ihraç kapasitesi 24,5 milyar dolara ulaştı.

SharpLink Gaming, 598.800 ETH (2,74 milyar dolar) ile ikinci sırada yer alırken; The Ether Machine ise 345.400 ETH (1,58 milyar dolar) tutuyor.

ETF tarafında ise BlackRock’un ETHA fonu, rekor kıran işlem gününde 640 milyon dolar giriş alarak lider oldu. Fidelity’nin FETH fonu ise 277 milyon dolar giriş çekti. Tarihsel toplam girişler ETHA için 10,806 milyar dolar, FETH için 2,797 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamlar, Ethereum’a yönelik ciddi kurumsal sermaye bağlılığını ortaya koyuyor.

Bu yılın ilk ETH rallisinde Ethereum’un piyasa değeri 523 milyar dolara ulaştı ve Mastercard’ın 519 milyar dolarlık değerini geride bıraktı.

Ayrıca, işlem ücretleri 0,53 dolara kadar gerileyerek tarihsel olarak zincir üstü aktivitenin ve fiyat patlamalarının habercisi olan seviyelere indi. 10.000’den fazla ETH tutan cüzdan adreslerinin sayısı ise Cumartesi günü 868.886’ya yükseldi.

Balina Satışlarına Rağmen Tarihi Ralliye İşaret Eden Teknik Kırılma

Teknik analiz, Ethereum’un Bitcoin karşısında 8 yıllık üçgen konsolidasyon formasyonunu kırdığını gösteriyor.

ETH/BTC oranı 0,03917 seviyesine ulaştı ve bu formasyon Ethereum’un varlığının neredeyse yarısını kapsıyor. Mevcut ralli devam ederse, bu kripto tarihindeki en önemli teknik kırılmalardan biri olabilir.

Looks like $ETH will break-out from this 8 year old triangle on the BTC pair.



Historic times. pic.twitter.com/ihveG8xM6p — Galaxy (@galaxyBTC) August 13, 2025

Günlük grafik, ETH’nin beşinci büyük parabolik döngüsünü tamamladığını ortaya koyuyor. Her döngü, giderek daha yüksek zirvelere ulaşırken daha yüksek dipler oluşturdu. 4.600 dolar üzerindeki mevcut kırılma, birden fazla uzun vadeli konsolidasyon modelinden eş zamanlı olarak çıkışı doğruluyor.

Ethereum, 4 yıllık yatay konsolidasyon aralığını net bir şekilde aşarak güçlü bir yukarı yönlü potansiyelin önünü açtı.

Geçmiş verilere göre, benzer kırılmalar 54 kat artış getirmiş; ETH’yi 80 dolardan 4.000 doların üzerine taşımıştı.

Her ne kadar 7 Siblings balina grubunun satışları olsa da teknik formasyonlar yukarı yönlü momentumu koruduğunu gösteriyor. Kısa vadeli hedefler 5.000-6.000 dolar aralığında.

Uzun vadeli projeksiyonlar ise, kurumsal talep sürdüğü takdirde, 10.000-15.000 dolar seviyelerinin mümkün olabileceğini ortaya koyuyor. Bu beklenti, 8 yıllık kırılma formasyonunun geçmişteki 4x-10x yükseliş örnekleriyle uyumlu.