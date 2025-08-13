Google’da Ethereum’a Olan Arama İlgisi 2021’den Bu Yana En Yüksek Seviyede

Google Trends verilerine göre “Ethereum” için arama ilgisi, kripto paranın rekor fiyatlara yaklaşmasıyla birlikte 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu ilgi patlaması, kurumsal aktivitenin artmasıyla aynı döneme denk geliyor. Ethereum, Çarşamba günü 4.670 dolara yükselerek Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %5 altına geldi.

Google verileri, son haftalarda arama trafiğinde keskin bir artış olduğunu ve bunun, son üç yıldaki tüm zirveleri geride bırakan dik bir yükselişle sonuçlandığını gösteriyor.

Arama ilgisine öncülük eden ülkeler ise Kuzey Makedonya, İsviçre, Singapur, Slovenya ve Avusturya oldu. Bu durum, ilginin küresel ölçekte geniş bir dağılım gösterdiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Google Trends

Kurumsal Talep ETH’yi Yükseltiyor: Hazine Varlıkları 16,4 Milyar Dolara Ulaştı

Ethereum’a yönelik ilginin artışı, tek bir günde %8’lik fiyat sıçramasıyla aynı döneme denk geldi. Bu yükselişin ardında kurumsal yatırımcılar ve şirket hazinelerinden gelen yoğun talep var. strategicethreserve.xyz verilerine göre, Ethereum odaklı hazine hesaplarında artık 16,4 milyar dolar değerinde ETH bulunuyor.

Bununla birlikte, Ethereum ağındaki faaliyet de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. CryptoQuant verilerine göre günlük işlem sayısı yaklaşık 1,875 milyon ile rekor kırdı.

Ethereum Approaching Price ATH While Transaction Count Hits Record High



“Ethereum’s network activity has surged to unprecedented levels, with daily transactions reaching an all-time high of approximately 1.875 million.” – By @CryptoOnchain pic.twitter.com/IdZkVHAdTZ — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) August 13, 2025

Bitget Wallet’ın pazarlama direktörü Jamie Elkaleh, giderek daha fazla şirketin Ethereum’u yalnızca spekülatif bir yatırım değil, stratejik bir finansal araç olarak hazinelerine eklediğini belirtti. Elkaleh’e göre ETH’yi stake eden firmalar, hem pasif getiri elde ediyor hem de ağın güvenliğine katkı sağlıyor.

Öte yandan, kurucu ortak Vitalik Buterin, bu varlıkların aşırı kaldıraç ile kullanılması durumunda, zorunlu tasfiyelerin ekosistemi istikrarsızlaştırabileceği uyarısında bulundu.

BlackRock ve Fidelity Rekor Kıran ETH ETF Girişlerine Liderlik Etti

Bitget baş analisti Ryan Lee, 11 Ağustos’ta spot Ethereum ETF’lerine girişlerin 1 milyar doları aştığını ve bu rekorun başını BlackRock’un ETHA ile Fidelity’nin FETH ürünlerinin çektiğini belirtti. Lee, bu güçlü girişlerin arkasında Ethereum’un DeFi ve Web3’teki artan rolü ile ABD’de enflasyonun yumuşaması sonrası iyileşen makroekonomik havayı gösterdi.

Lee ayrıca, Başkan Trump’ın kripto paraların 401(k) emeklilik planlarında kullanılmasına izin veren yürütme emrinin uzun vadeli potansiyeline dikkat çekti. Ona göre bu tür politika değişiklikleri, ETF ivmesi ve şirketlerin ETH biriktirmesiyle birleştiğinde, kriptonun ana akım yatırım portföylerindeki rolünü genişletebilir.

Delta Exchange türev ürünler araştırma analisti Piyush Walke ise Ethereum’un son haftalarda Bitcoin’i açık ara geride bıraktığını, Ağustos’ta %25 yükselirken Bitcoin’in yalnızca %3 artış gösterdiğini söyledi.

Walke, bu yükselişi güçlü kurumsal girişlere, teknik kırılımlara ve Ethereum ETF’lerine yönelik iyimserliğe bağladı. Pazartesi günü, spot Ether ETF’lerinde 1,01 milyar dolarlık günlük net giriş ile tüm zamanların rekoru kırıldı; bu gelişme, son 40 günde fiyatın %90 artmasıyla aynı döneme denk geldi.

“Genellikle altcoinler için bir gösterge olarak görülen Ethereum’un bu ivmesi, sermayenin daha geniş altcoin piyasasına doğru yönelmesinin erken bir sinyali olabilir.” diye ekledi.

BitMine ve SharpLink’ten Dev ETH Alımları Boğa İvmesini Güçlendirdi

BitMine ve SharpLink gibi kurumsal yatırımcılar, ETH varlıklarını bazı durumlarda yüzlerce yüzde artırarak büyük çaplı alımlar gerçekleştirdi. Bu hamleler, Ethereum’un teknik göstergelerindeki pozitif sinyalleri güçlendirdi ve fiyatın kritik direnç seviyelerinin üzerine çıkmasını sağladı.

Analistler, mevcut ivmenin sermayenin diğer dijital varlıklara doğru kayabileceğinin öncü işareti olabileceğini belirtiyor.

Arama ilgisi hızla artarken ve kurumsal katılım derinleşirken, Ethereum’un tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşması hem bireysel yatırımcılar hem de büyük fonlar tarafından yakından izleniyor.

Birçok yatırımcı, bu talep dalgasının ralliyi sürdürüp yeni rekorlar kırıp kıramayacağını görmek istiyor.