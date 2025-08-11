SharpLink, Ethereum Hazinesini 3 Milyar Doların Üzerine Çıkarmak İçin 400 Milyon Dolarlık Satış Anlaşması Yaptı

SharpLink Gaming, Inc. (Nasdaq: SBET), beş kurumsal yatırımcıyla toplam 400 milyon dolar tutarında menkul kıymet alım anlaşmasına imza attığını duyurdu.

SharpLink’s ETH holdings expected to exceed $3B following $400M registered direct offering with institutional investorhttps://t.co/U1bU6UCHYf pic.twitter.com/uXZLNGIe9Q — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) August 11, 2025

Şirket, yaptığı basın açıklamasında, sermayenin Nasdaq kuralları çerçevesinde “piyasa fiyatından” gerçekleştirilen ve hisse başına 21,76 dolardan fiyatlanan kayıtlı doğrudan satış yoluyla sağlandığını belirtti.

İşlemin kapanışının, olağan kapanış koşullarının tamamlanmasının ardından, 12 Ağustos 2025 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ethereum Varlıkları 3 Milyar Doları Aşmaya Hazırlanıyor

10 Ağustos itibarıyla SharpLink, mevcut Ethereum varlıklarının yaklaşık 598.800 ETH olduğunu açıkladı. Henüz kullanılmamış 200 milyon dolarlık piyasa içi (ATM) satış gelirleri de eklendiğinde, şirketin Ethereum varlıklarının toplam değerinin yakında 3 milyar doları aşması bekleniyor.

SharpLink, küresel ölçekte Ethereum’un en büyük kurumsal sahiplerinden biri konumunda. Bu hamle, Ethereum’un DeFi, tokenizasyon ve Web3 altyapısındaki rolünün giderek büyümesiyle birlikte kurumsal ilgisinin zirveye çıktığı bir dönemde geliyor.

CEO, ETH Stratejisinde Piyasa Güvenini Vurguladı

SharpLink’in Eş CEO’su Joseph Chalom, son sermaye artırımıyla birlikte şirketin Ethereum odaklı stratejisinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını söyledi.

Chalom, “Geçtiğimiz hafta içinde yaklaşık 900 milyon dolar sermaye toplamamız, piyasaların SharpLink’in ETH hazine stratejisine duyduğu güvenin açık bir göstergesi” dedi.

“Bu yatırımların hızı ve ölçeği, yalnızca yatırımcıların SharpLink’e olan güvenini değil, aynı zamanda Ethereum’un dönüştürücü potansiyelinin giderek daha fazla kabul gördüğünü yansıtıyor.”

Şirketin Ethereum hazinesi oluşturma yaklaşımı, dijital varlıkları benimseyen diğer kurumsal oyunculardaki yüksek inançlı birikim stratejilerine benziyor. Ancak SharpLink, Bitcoin yerine tamamen Ethereum’a odaklanarak farklılaşıyor.

Stratejik Danışmanlar ve Aracılar

Teklifte A.G.P./Alliance Global Partners tek yetkili satış aracısı olarak görev yaparken, Cantor şirkete finansal danışmanlık sağlıyor. SharpLink, elde edilen geliri ETH varlıklarını daha da artırmak, piyasa konumunu güçlendirmek ve Ethereum ekosistemi içinde stratejik girişimler keşfetmek için kullanmayı planlıyor.

Ethereum’un uzun vadeli büyüme rotasıyla kendini hizalayan SharpLink, bilançosunu küresel finans ve teknoloji sektörlerinde ağın giderek artan benimsenmesinden faydalanacak şekilde konumlandırıyor.

SharpLink, Ethereum Hazine Stratejisini Başlattı

SharpLink, Ethereum hazine stratejisine Mayıs ayının sonlarında başladı.

Bu adım, Ethereum’un kurucu ortağı Joseph Lubin tarafından kurulan kripto altyapı şirketi Consensys liderliğinde gerçekleştirilen 425 milyon dolarlık özel sermaye artırımıyla aynı döneme denk geldi. Lubin, bu süreçte SharpLink’in yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlendi.

Şirket, yalnızca hazinesini büyütmekle kalmayıp, Ethereum’un uzun vadeli gücünü ve merkeziyetsiz yapısını destekleme konusunda da kararlılığını vurguladı.