Kripto Baharı Başladı: Bitcoin Rekora Koşuyor, Altcoin’ler Peşinde – İşte Nedeni

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Yatırım dünyasının klasik mottosu “Mayıs’ta sat ve git” kripto para piyasaları için geçerliliğini yitirmiş gibi görünüyor. Bitcoin, Şubat ayı başından bu yana ilk kez altı haneli seviyelere çıkarak 101.000 doları aştı.

Piyasadaki yükseliş yalnızca Bitcoin’le sınırlı değil. Ethereum, Pectra yükseltmesinin ardından 2.000 doların üzerine çıktı.

Altcoin cephesinde de benzer bir tablo hâkim: Piyasa değeri bakımından en büyük 60 kripto paranın tamamı son 24 saat içinde değer kazandı. Bu ölçekte bir yükseliş, kripto tarihinde nadir görülen bir tabloyu ortaya koyuyor.

Peki bu ralliye ne sebep oldu?

Uzmanlar, mevcut ivmenin arkasında birden fazla faktörün etkili olduğunu belirtiyor. Küresel piyasalardaki risk iştahının artması, kurumsal yatırımcıların piyasaya dönmesi, yaklaşan teknolojik yükseltmeler ve düzenleyici cephedeki pozitif beklentiler, bu yükseliş dalgasını tetikleyen temel etkenler arasında gösteriliyor.

Bu gelişmeler ışığında, kripto para piyasaları önümüzdeki haftalarda daha da hareketlenebilir. Yatırımcıların gözü şimdi Bitcoin’in önceki zirvesini ne zaman ve nasıl aşacağına çevrilmiş durumda.



Trump’ın Ticaret Açıklaması Piyasaları Hareketlendirdi

Piyasalarda son günlerde yaşanan hareketliliğin başlıca nedenlerinden biri, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere ile bir ticaret anlaşmasına varıldığını duyurması oldu. Normalde bu tür açıklamalar fazla ses getirmezken, ABD’nin “Kurtuluş Günü”nde açıkladığı cezalandırıcı tarifelerin ardından bu gelişme dikkatleri üzerine çekti.

Anlaşmanın, diğer ülkelerin de Washington ile uzlaşma yoluna gidebileceği ve ticaret gerilimlerinin hafifleyebileceği yönünde umutları artırması, Wall Street’teki toparlanmanın önünü açtı.

Ancak tablo tamamen net değil. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını sabit tutma kararı, piyasalarda belirsizliklerin sürdüğüne işaret ediyor. Trump ise bu karardan memnun değil. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Powell’ı hedef alarak, şu ifadeleri kullandı:

“’Çok Geç’ Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir APTAL. Bunun dışında, ondan çok hoşlanıyorum!”

Trump, daha önce Powell’ı görevden alabileceğini ima etse de, Pazar günü NBC’ye verdiği röportajda bu tutumundan geri adım attı:

“Bunu neden yapayım? Zaten kısa bir süre sonra onun yerine başkasını atayacağım.”

Tüm bu gelişmeler, diğer büyük ekonomilerin faiz indirimi yönünde adımlar attığı bir döneme denk geldi. İngiltere Merkez Bankası, Perşembe günü politika faizini 25 baz puan indirerek bu yöndeki adımlarını sürdürdü.

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Kripto Piyasasında Büyük Hamleler

Kripto para sektöründe son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özellikle son 48 saatte gelen açıklamalar, sektörde yeni bir büyüme dalgasının kapıda olabileceğini gösteriyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD’nin en büyük kripto borsalarından Coinbase, kripto türev platformu Deribit’i 2,9 milyar dolara satın almayı planlıyor. Bu anlaşma, Beyaz Saray’ın kripto dostu politikalarının etkisini hissettirmeye başladığını ve sektör tarihinin en büyük satın almalarından birine zemin hazırladığını gösteriyor.

Kurumsal alanda da dikkat çekici girişimler hız kazanıyor. Nakamoto ve BTC Inc. CEO’su David Bailey, Bitcoin odaklı yeni bir yatırım şirketi kurmak için 300 milyon dolarlık fon toplamayı başardı. Bu hamle, şirketin “mümkün olduğunca çok BTC edinme” hedefi doğrultusunda atılan stratejik bir adım olarak görülüyor.

Geçtiğimiz ay Tether, SoftBank ve Cantor Fitzgerald iş birliğiyle piyasaya sürülen ve 42.000 BTC’lik rezervle desteklenen Twenty One girişimi, bu alandaki kurumsal iştahın başka bir örneğini oluşturmuştu.

Öte yandan ABD’li düzenleyiciler, bankaların müşterileri adına kripto para alım satımı yapabileceğini resmi olarak doğruladı. Bu karar, bankaların sunduğu finansal hizmetleri genişletmesine olanak tanırken, dijital varlıkların daha geniş çapta benimsenmesini teşvik edecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin ETF girişleri. Görsel: SoSoValue

Bitcoin İçin Yükseliş Tahminleri Güçleniyor

Bitcoin ve Ethereum’daki güçlü fiyat artışları, yatırımcıların spot ETF’lere olan ilgisini yeniden artırırken, analistlerin uzun vadeli tahminlerinde de yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekiyor.

Nisan ayında 75.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin için karamsar tablo yerini yeni rekor beklentilerine bırakıyor. Standard Chartered analisti Geoffrey Kendrick, BTC’nin Haziran sonuna kadar 120.000 dolara ulaşacağı yönündeki önceki tahminini artık “fazla muhafazakâr” bulduğunu belirtti.

Tahminlerdeki bu iyimserlik, kripto tahmin platformu Polymarket verilerine de yansıyor. Bir ay önce yatırımcılar, Bitcoin’in 2025 yılı içinde 120.000 dolara ulaşma ihtimalini %39 olarak görüyordu. Bugün ise bu oran %64’e çıkmış durumda.

Aynı platforma göre BTC’nin 130.000 doları aşması %43, 150.000 doları aşması %25, 200.000 doları aşması ise %13 olasılık olarak değerlendiriliyor.

En iddialı tahminlerden biri ise Ark Invest CEO’su Cathie Wood’dan geldi. Wood, en kötü senaryoda bile BTC’nin 2030 yılına kadar 500.000 dolara ulaşacağına inanıyor. Temel senaryosu ise 1,2 milyon dolarlık bir hedef. Bu, mevcut seviyelere göre %1.100’lük bir artış anlamına geliyor. Boğa senaryosu ise oldukça çarpıcı: 2,4 milyon dolar, yani %2.300’ün üzerinde bir kazanç.

Şimdi tüm gözler, Bitcoin’in 20 Ocak’ta kırdığı 109.114,88 dolarlık tarihi zirveyi aşarak yeni bir rekor kırıp kırmayacağında.