Ethereum’da Pectra Dönemi: ETH Fiyatı 10 Bin Dolar Olur mu?

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Pectra yükseltmesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından Ethereum (ETH) son 24 saatte yaklaşık %6.5’lik bir artış yaşadı ve şu anda 2.000 dolar seviyesine yaklaşıyor.

Ethereum ekibi, 7 Mayıs’ta Pectra’nın ana ağda aktif olduğunu duyurdu.

Pectra is live on Ethereum mainnet!



– Smart account wallet UX features now active

– L2 scaling data storage blobs increased by 2x

– Validator UX improvements live



Community members will continue to monitor for any issues over the next 24 hours. — Ethereum.org (@ethereum) May 7, 2025

Pectra yükseltmesi 13:05’te tamamlandı ve güncellemenin altında sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edip etmediğinin anlaşılması için ağ 24 saat boyunca izlenecek.

Akıllı sözleşme alanındaki rekabet giderek artarken, Ethereum destekçileri Pectra’yı dört gözle bekliyordu.

Pectra’nın en dikkat çekici yönlerinden biri Ethereum’u (ETH) deflasyonist bir coin haline getirmesidir. Şimdi elde edilen Ethereum işlem ücretlerinin bir kısmı dolaşımda arzı azaltmak adına ETH tokenleri yakmak için kullanılacak.

Pectra’nın Ardından ETH’nin Saatlik Grafiğinde Yükseliş Görüldü

Pectra yükseltmesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından ETH fiyatı hızla yükselişe geçti. Saatlik grafiğe bakıldığında ETH’nin hacimdeki güçlü artışla birlikte 1.850 dolar direncini kırdığı görülüyor.

Ethereum’un göreceli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgelerine ulaştı, ancak bu yükseliş trendinin kesin olarak sona ereceği anlamına geliyor. Aslında bu durum pozitif ivmenin hızla arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ethereum’un 21 günlük EMA’sı 200 günlük EMA’nın üzerine çıktı ve kırılımın gerçekleşmesinden bu yana bu seviyenin üzerinde kaldı.

ETH’nin bu noktadan ne kadar yükseleceği çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. Şimdilik izlenmesi gereken en kritik direnç bölgesi 2.000 dolar seviyesidir. Fiyat bu seviyenin üzerine çıkarsa ETH’nin pozitif görünümü doğrulanacak ve 3.000 dolar seviyesine doğru yükselme ihtimali artacaktır.

Ethereum’un 10.000 dolara ulaşması zaman alabilir. Ancak Pectra yükseltmesi, Ethereum ağının akıllı sözleşmeler alanındaki liderliğini korumasına yardımcı olabilir.

Bu arada Ethereum gibi Bitcoin fiyatı da son günlerde iyi performans gösteriyor ve bugün 100.000 dolar seviyesine yaklaştı. Yılın en iyi kripto ön satışlarından biri olan BTC Bull Token (BTCBULL), Bitcoin’in fiyat yükselişinden yararlanabilir.

BTC Bull Token (BTCBULL), Bitcoin Fiyatı Yükselirken Pasif Gelir Elde Etme İmkanı Sunuyor

BTC Bull Token (BTCBULL) , Bitcoin’in fiyat performansıyla bağlantılı cazip bir ödül mekanizması barındıran bir meme coin’dir.

Yatırımcılardan büyük ilgi gören ön satışta kısa bir süre içinde 5.4 milyon dolar fon toplandı.

BTCBULL, Bitcoin fiyatının her 25.000 dolarlık artışında yatırımcıları ödüllendirecek. Ayrıca Bitcoin fiyatı 125.000 dolara ulaştığında BTCBULL tokenin dolaşımdaki arzının bir kısmı yakılacak.

Bitcoin fiyatı 150.000 dolara ulaştığında ise yatırımcılar BTC airdrop’u alacak.

Bitcoin Bull’un web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz.

ETH, USDT ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.