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Cryptonews Bitcoin Haberleri

Bitcoin Fiyatı 100 Bin Dolar Sınırında! BTC Neden Yükseliyor?

Bitcoin Btc Piyasa
Yazar
Zehra Ahmed
Yazar
Zehra Ahmed
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Bitcoin fiyatı, perşembe günü 100 bin dolar sınırına dayandı. ABD ile Çin arasındaki yeni ticaret görüşmeleri ve artan kurumsal yatırımcı talebi Bitcoin’in yükselişinde etkili oldu. Bitcoin en son şubat ayının ortalarında 100 bin dolar seviyesine ulaşmıştı.

TradingView verilerine göre son 24 saatte %2.37’lik bir artış kaydeden Bitcoin şu anda 99.313 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergilerini açıklamasının ardından kaydettiği dip seviyelere kıyasla %30’dan fazla değerlenmiş durumda.

Bitcoin Fiyatı Neden Yükseliyor?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, İsviçre’de Çinli yetkililerle görüşecek olması, ticaret geriliminin azalacağına dair umutları artırdı. Dolayısıyla küresel piyasalardaki risk iştahında da artış yaşandı.

Öte yandan spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) çarşamba günü 141 milyon dolar giriş gördü. Bu, kurumsal yatırımcı ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor.

Tüm bunlara ek olarak ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranlarını yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutması da risk varlıkları üzerindeki baskısı kaldırdı.

Bitcoin Yükselişini Sürdürür mü?

Standard Chartered’in Dijital Varlıklar Müdürü Geoff Kendrick, Bitcoin’in yıl sonunda 120.000 doları göreceği yönündeki tahminini yineledi. Kendrick, jeopolitik gerilim nedeniyle ABD hisse senetlerinin sermaye çıkışı görmeye devam etmesi halinde Bitcoin’in çok daha fazla yükselebileceğini söyledi.

Bu arada Bitcoin’in yükselişiyle birlikte 300 milyon dolar değerinde short pozisyon tasfiye oldu. Coinglass verilerine göre tasfiyelerin 116 milyon dolarlık kısmını Bitcoin pozisyonları oluşturdu. Bitcoin’in yanı sıra büyük piyasa değerine sahip altcoinlerde de yükseliş görüldü. Ethereum 2 bin dolara kadar yükselirken, Dogecoin ise 0.18 doları aştı.

Piyasadaki volatiliteye rağmen Bitcoin’in 30 günlük hacmi 18 ayın en düşük seviyesinde. Öte yandan S&P 500 ile korelasyonu da 0.9 seviyesine doğru yükseldi. Bu durum, makroekonomik şokların mevcut yükselişi baltalayabileceğini gösteriyor.

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