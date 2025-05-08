Trump’ın Kripto Danışmanı Bailey’den 300 Milyon Dolarlık Bitcoin Hamlesi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto danışmanı ve BTC Inc’nin CEO’su David Bailey bir Bitcoin yatırım şirketi kurmak için harekete geçti.

CNBC’nin haberine göre Bailey, Bitcoin yatırım şirketi kurmak için yaklaşık 300 milyon dolar fon topladı. Bu arada The Information ise Bailey’in hala özel sermaye ve dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla fon sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Bu finansman paketinin 200 milyon dolar değerinde öz sermaye ve 100 milyon dolar değerinde dönüştürülebilir tahvilden oluşması beklenirken, sermayenin satın alımlar ve yatırımlar için kullanılması bekleniyor.

David Bailey, who advised Trump on crypto policy, is raising $300M to launch a publicly traded bitcoin investment firm, aiming to follow the successful path of Strategy. Discover more: https://t.co/nf0fVNihYa#Bitcoin — The Information (@theinformation) May 7, 2025

Bailey Yönetimindeki Nakamoto, Nasdaq’da Listelenen Bir Şirketle Birleşecek

Çalışmalar ocak ayından bu yana devam ediyor. Bailey’in şirketi Nakamoto, Nasdaq’da listelenen mevcut bir şirket ile birleşecek. Birleşme duyurusunun önümüzdeki haftanın başlarında yapılması bekleniyor. Ardından şirketin halka arzının bu yazın sonlarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun ismini taşıyan şirket Bitcoin alımlarına odaklanacak. Bu strateji, kripto paraya yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yeni bir yol sağlayacak. Ayrıca Nakamoto küresel olarak büyümeyi planlıyor. Şirket özellikle Brezilya, Tayland ve Güney Afrika gibi ülkelerdeki şirketlere yatırım yapmayı hedefliyor.

Nakamoto, Üst Düzey Yatırımcılarla Çalışacak

Söz konusu girişim halihazırda önemli yatırımcıları kendine çekmiş durumda. Ayrıca tanınmış isimlerden oluşan bir danışma kurulu da kuracak. Nakamoto gibi Bitcoin yatırım şirketleri, hisse senetleri ve tahviller aracılığıyla önemli miktarda sermaye topluyor. Bu sermaye Bitcoin satın almak için kullanılıyor.

Bailey’in yaklaşımı, Strategy’nin (eski adıyla MicroStrategy) kurucusu Michael Saylor’ın popüler hale getirdiği stratejiyi yansıtıyor. Saylor, 2020 yılında şirketin nakit rezervlerini Bitcoin‘e dönüştürmeye başlamıştı.

Böylece MicroStrategy bir Bitcoin yatırım şirketi haline geldi. Sonuç olarak Bitcoin’in fiyatıyla birlikte şirketin hisse fiyatı da arttı. Bugün, MicroStrategy en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda. Şimdi Bailey’in şirketi Nakamoto da Bitcoin yatırım fırsatlarına yönelik artan talepten yararlanmaya hazırlanıyor.