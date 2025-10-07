Bitcoin Rekor Kırdı: Bundan Sonra Ne Olacak ve Şimdi Yatırım Yapmak Mantıklı mı?

Bitcoin, yatırımcıların dolardan çıkarak daha güvenli ve değer koruyan varlıklara yönelmesiyle birlikte 126.080 dolarlık zirveye ulaştı.

Şimdi yılın dördüncü ve son çeyreğine girdik; BTC’nin genellikle en güçlü performans gösterdiği dönem burası. Geçmiş Q4 çeyreklerinde Bitcoin ortalama %79,6 artış kaydetmişti. Toplam getiriler 2024’te %47,7, 2023’te ise %56,9 olmuştu.

Peki, 2025 yılı kapanırken Bitcoin’in öne çıkan temaları neler olacak? Cryptonews, uzmanlardan bu konuda görüş aldı.

Bitwise Kıdemli Yatırım Stratejisti Juan Leon, BTC’nin rekor fiyatlarda işlem görmesinin sürpriz olmadığını belirterek bunu ETF’ler ve kurumsal taleple, ayrıca mevcut “elverişli makro koşullarla” ilişkilendiriyor. Leon, Q4’te kripto endüstrisinde dikkat edilmesi gereken konuları şöyle sıralıyor:

Kurumsal benimsemenin hızının devam etmesi

Düzenleyici gelişmeler

Stablecoin’lerin ve tokenizasyonun ana akım ticarileşmesinde ilerleme

Potansiyel yeni ürün lansmanları

Yeni kullanım alanları ve teknik inovasyon

Exodus CFO’su James Gernetzke, “piyasadaki inovasyon hızı hâlâ şaşırtıcı” diyor ve ekliyor:

“Yeni ürünler artan bir hızla piyasaya sürülüyor; stablecoin’lerden tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarına kadar geniş bir yelpaze var. ABD’deki devlet kurumları da finansal inovasyonu desteklemeye hızlı bir şekilde yöneliyor; SEC ve diğer resmi kurumların son açıklamaları bunun kanıtı.”

Hashdex CIO’su Samir Kerbage, ABD ve AB’de devam eden düzenleyici gelişmelerin Q4’ün kritik teması olduğunu vurguluyor. Hazine şirketleri ve bazı ülkelerin Bitcoin’i rezerv varlık olarak değerlendirmeyi düşündüğünü belirtiyor. Tek bir faiz indiriminin zaten gerçekleştiğini ve Fed politikalarının küresel risk iştahını belirlemeye devam edeceğini söylüyor.

Ancak bazı uzmanlar, mevcut boğa koşusuna fazla kapılmamak gerektiğini uyarıyor. Two Prime CEO’su Alexander Blume, “bu, sürdürülebilirliği şüpheli bir ralli” diyor. BTC’nin uzun vadeli potansiyeline iyimser yaklaşsa da, daha fazla stabilizasyon, sağlam destek ve düşük finansman maliyetleri görmek istiyor.

Bitcoin’in tarihî seviyelere yükselmesi, genellikle heyecan dolu haber başlıklarıyla ve hızlı kar peşinde olan yeni yatırımcıların piyasaya girişleriyle birlikte görülüyor. Peki, fiyatlar yüksekken kenarda bekleyenlerin yatırım yapması akıllıca mı?

Bitwise Kıdemli Yatırım Stratejisti Juan Leon, BTC’nin uzun vadeli yatırımcılar için hâlâ cazip olabileceğini belirtiyor:

“Her yatırımcının kendi araştırmasını yapması gerekir; yatırım yapmadan önce bilgi sahibi olmalarını her zaman tavsiye ediyoruz. Bunu yaptıktan ve olası geçici volatiliteyi kabul ettikten sonra, Bitcoin’in risk-getiri profili, çok yıllık yatırım ufkuna sahip yatırımcılar için oldukça çekici.”

Exodus CFO’su James Gernetzke de, meraklı yatırımcıların Bitcoin’i iyice araştırmaları gerektiğini vurguluyor:

“Araştırma yaparlarsa, büyük olasılıkla Bitcoin’e yatırım yapmaya başlayacaklar. Ama sözümü dinlemeyin, tarihi olarak Bitcoin karşıtı olan JPMorgan örneğine bakın: Şirket yakın zamanda fiyat hedefini 165.000 dolara yükseltti ve bu, kısa vadede hâlâ ciddi potansiyel olduğunu gösteriyor.”

165.000 dolar seviyesi, mevcut seviyelere göre yaklaşık %33’lük bir artış anlamına geliyor. Bazı analistler ise BTC’nin 200.000 dolara çıkabileceğini ve piyasa değerinin 4 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu senaryo, Bitcoin’in Google, Apple ve Microsoft’u geride bırakmasına ve dünyanın en değerli şirketi Nvidia’ya yaklaşmasına yol açabilir.

Morgan Stanley müşterilerine portföylerinin %2-4’ünü kriptoya ayırmalarını önerirken, Hashdex CIO’su Samir Kerbage bunun mantıklı bir strateji olduğunu belirtiyor: