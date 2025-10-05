Bitwise, Aptos ETF İçin Resmi Başvurusunu Yaptı – CEO’dan Kritik Açıklama

Kripto varlık yöneticisi Bitwise, Delaware eyaletinde güven fonu kuruluşunu kaydettikten sonraki idari adımları takip ederek, önerisini resmileştirmek amacıyla Aptos ETF için S-1 kaydı yaptı.

S-1 kaydı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, bir kripto ETF gibi yeni bir menkul kıymetin halka sunulabilmesi için gereken resmi bir belgedir.

Bitwise’in Aptos ETF başvurusu yalnızca ilk adımı temsil ediyor; onay süreci ise birkaç ay veya daha uzun sürebilir.

Earlier in March, @BitwiseInvest began the regulatory process for a potential Aptos ETF, the 1st offering of an Aptos-linked ETF in the U.S.



Since then, Aptos Labs' @AveryChing appeared in front of Congress, & @worldlibertyfi announced USD1 is coming to Aptos.



Let that sink in. https://t.co/JxQ92YGXMq — Aptos (@Aptos) October 4, 2025

Bitwise Aptos ETF’si SEC İncelemesinde – Onay Süreci Aylar Sürebilir

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitwise’ın Aptos ETF başvurusunu detaylı şekilde inceleyecek. Kurum, karar vermeden önce piyasa riski, yatırımcı koruması ve düzenleyici uyumluluk gibi unsurları değerlendirecek.

Bitwise CEO’su Hunter Horsley, başvuruyu doğrulayan bir X paylaşımında, Aptos Layer-1 blok zincirinin yeni ağlar arasında geliştirme faaliyetlerinde %897 oranında fark yarattığını açıkladı.

Horsley, sessizlik döneminde (quiet period) olduğu için ETF hakkında daha fazla konuşamayacağını belirterek, “Ama Aptos ekosistemindeki ivmeden gerçekten heyecanlıyım,” dedi.

Bitwise @BitwiseInvest has an S-1 filing in for an Aptos ETF —



Can’t say more during quiet period.



But fired up about the momentum in the Aptos ecosystem. https://t.co/BSl2loKqq3 — Hunter Horsley (@HHorsley) October 4, 2025

Başvuru haberinin ardından Aptos (APT) fiyatı kısa sürede 4,63 dolardan 5,65 dolara yükseldi ve haberin yazıldığı sırada 5,52 dolar civarında işlem görüyordu. İşlem hacmi ise 3,98 milyar doları aşarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: CoinMarketCap

Aptos Labs CEO’su Avery Ching, aynı zamanda ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Dijital Varlıklar Küresel Piyasalar Danışma Komitesi alt biriminde yer alıyor. CFTC, Ching’in Web3 ve finans sektöründeki diğer liderlerle birlikte dijital varlık düzenlemelerinin şekillenmesine katkı sunacağını belirtmişti.

Uzmanlar, Ching’in bu görevinin, Aptos ETF onayı için düzenleyicilerle yürütülen iç görüşmeleri kolaylaştırabileceğini düşünüyor.

Avrupalı yatırımcılar için Bitwise’ın SIX Swiss Exchange’de listelenmiş benzer bir ürünü bulunuyor. Bu da ABD’deki muadilinin 2025 bitmeden piyasaya sürülme ihtimalini artırıyor.

Horsley, Ethereum, Solana, BNB Chain, Sui ve Tron gibi güçlü rakiplerin hâkim olduğu Layer-1 ekosisteminde Aptos’un farkını açıklarken, “Aptos kurumlar tarafından yüksek hız ve maliyet verimliliği nedeniyle tercih ediliyor,” ifadelerini kullandı.

Kurumsal yatırımcı ilgisinin Aptos’a yöneldiği yönündeki bu iddia, piyasada giderek daha somut bir şekilde kendini gösteriyor.

BlackRock’un 2 Milyar Dolarlık BUIDL Fonu, ETF Kararı Öncesi Aptos’a Destek Verdi

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Kasım 2024’te BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) adlı tokenleştirilmiş reel varlık fonunun erişimini genişleterek Aptos ağını destek kapsamına aldı.

Securitize CEO’su Carlos Domingo, Aptos’un seçilme nedeninin, fonu daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaştırmak olduğunu belirtti. Domingo’ya göre, “Yakında daha fazla yatırımcı, bugüne kadar zorlayıcı olan finansal işlemlerde verimliliği artırmak için bu teknolojiden yararlanmak isteyecek.”

Eski Facebook mühendisleri tarafından geliştirilen Layer-1 blok zincir platformu Aptos, hız ve işlem maliyeti açısından son dönemde önemli bir rekor kırdı.

Mayıs ayında Aptos, tek bir günde 115,4 milyon işlem gerçekleştirerek Solana’nın 31,7 milyonluk rekorunu katladı.

Aptoscan verilerine göre bu artış yalnızca önceki rekorları değil, Sui Network’ün 65 milyonluk Layer-1 rekorunu da %50’den fazla farkla geride bıraktı.

Aptos’un büyümesi sadece işlem hacminde değil, stablecoin faaliyetlerinde de kendini gösteriyor.

Protokol verilerine göre, Aptos üzerindeki yerel USDT işlem hacmi 30 milyar doları aşarak, yaklaşık 830 milyon dolar dolaşıma sahip USDT ile dördüncü en büyük Layer-1 blok zinciri konumuna yükseldi.

Aptos’un stablecoin hakimiyeti yalnızca USDT ile sınırlı değil; USDC ve USDe gibi diğer sabit kripto paralar da ekosistemde güçlü bir yer tutuyor. Böylece Aptos, kullanıcı etkileşimi açısından hızla büyüyen, çok katmanlı bir finansal altyapı oluşturmuş durumda.