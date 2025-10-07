Bitcoin’de Yeni Rekor! BTC Fiyatı Neden Yükseldi?

Lider kripto para Bitcoin pazartesi günü 126.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı.

Bu yükselişle birlikte Bitcoin’in değeri son bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

Dünyanın en büyük dijital varlığı Bitcoin, pazar günü ilk kez 125.000 doları aştıktan sonra 126.080 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin 126.000 dolara kadar yükseldikkten sonra 124.064 dolar seviyesine geriledi. Ethereum %2.6 artışla 4.682 doları, XRP %2.5 artışla 2.98 doları, BNB ise %2.8 artışla 1.248 doları gördü.

ABD’deki Hükümet Kapanması Kripto Paralara 6 Milyar Dolar Sermaye Girişi Gerçekleşmesini Sağladı

Analistler, talebi artıran çeşitli faktörlere işaret etti. Kurumsal yatırımcılar Bitcoin fonlarına akın ederken, ABD’nin kripto yanlısı politikaları piyasa duyarlılığını olumlu yönde etkiledi ve ABD dolarının zayıflaması da yatırımcıları alternatif arayışına itti.

ABD dolarının bir grup para birimi karşısındaki performansını izleyen dolar endeksi pazartesi günü 98.18 seviyesindeydi ancak bu yıl yaklaşık %10 düştü.

ABD’deki devam eden hükümet kapanması kriptoya ilgiyi artırdı. Siyasi çıkmaz ve ABD’nin ekonomik verilerinin yayınlanmasının gecikmesi, güvenlik arayışındaki yatırımcıların kripto paralara 6 milyar dolardan fazla sermaye yatırmasıyla sonuçlandı.

Ons altın fiyatı da yükselerek 4.000 dolara ulaştı.

Spot Bitcoin ETF’leri 3.24 Milyar Dolar Giriş Gördü

Yükselişin merkezinde spot Bitcoin ETF’leri yer aldı. BlackRock’ın ve Fidelity’nin Bitcoin ETF’leri geçen hafta 3.24 milyar dolar net giriş gördü. Merkezi borsalardaki Bitcoin arzı ise 2.83 milyon coin ile altı yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bitget analisti Ryan Lee, Bitcoin’in kısa vadede yükselişini sürdürebileceğini söyledi. Lee, ETF’lerdeki ivmenin devam etmesi halinde 130.000 dolar seviyesinin test edilebileceğini belirtti.

Lee ayrıca Ethereum’un da 4.800 dolar ile 5.000 dolar bandına doğru yükselebileceğini düşünüyor.

Borsalardaki Arzın Azalması Yükselişi Tetikledi

BuUcoin CEO’su Shivam Thakral, tipik bir sermaye rotasyonu görüldüğünü belirterek, “Boğa piyasasının başlarında Bitcoin’in yükselmesi gayet normal bir durum çünkü yatırımcılar genellikle daha güvenli ve istikrarlı olduğunu düşündükleri Bitcoin’e yöneliyor” dedi.

Thakral, kar satışlarının başlamasıyla birlikte altcoinlerin de fayda sağlayabileceğini söyledi. Thakral, “Altcoin sezonu sona ermedi, sadece durakladı. Bitcoin durulduğunda ve yatırımcılar kar satışları yapmaya başladığında Ethereum, Solana ve Chainlink gibi güçlü altcoin’ler öne çıkabilir” dedi.

Borsalardaki Bitcoin arzının birkaç yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle birlikte daha fazla yükseliş yaşanabileceği düşünülüyor. Bitcoin 117.300 dolar civarındaki destek seviyelerini koruyor ve ivmesini sürdürürse önümüzdeki haftalarda 140.000 dolara doğru yükselebilir.