Bitcoin Fiyat Tahmini: Yeni ATH'nin Ardından BTC 160.000 Dolar Yolunda mı?

Son fiyat tahminlerinde öngörüldüğü gibi Bitcoin’in yükselişi birebir aynı senaryoyla gerçekleşti. Kripto para, 118 bin dolarlık direnci kırarak yükseliş ivmesini korudu ve Ayı Kelebeği (Bearish Butterfly) formasyonu içinde 124.600 dolar seviyesine kadar tırmandıktan sonra konsolidasyon sürecine girdi.

Yazı kaleme alınırken Bitcoin 123.108 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son 24 saatte %0,69 yükselen BTC’nin piyasa değeri 2,45 trilyon dolar, günlük işlem hacmi ise 65 milyar doları aşıyor. Uzmanlara göre 124 bin dolar civarındaki bu duraklama zayıflık işareti değil; piyasanın bir sonraki hamle öncesi doğal bir sindirme süreci yaşadığına işaret ediyor.

As mentioned in my earlier forecast, Bitcoin followed the path perfectly — rallying toward $124.6K within the Bearish Butterfly pattern.

Now, $128K–$130K marks the final PRZ zone before a potential $160K breakout.

Support: $121K | $118.5K#BTC #Crypto pic.twitter.com/H81k9vuapJ — Arslan Ali (@forex_arslan) October 5, 2025

Analistler, sıradaki hedefin 128–130 bin dolar bandı olduğunu belirtiyor. Bu bölge, formasyonun Potansiyel Dönüş Bölgesi (PRZ) olarak tanımlanıyor. 4 saatlik grafikte Bitcoin, yükselen kanal yapısını koruyarak daha yüksek zirveler ve dipler oluşturmaya devam ediyor. Teknik göstergeler de bu tabloyu destekliyor:

50 günlük hareketli ortalama (SMA) : 116.394 dolar

: 116.394 dolar 100 günlük hareketli ortalama (SMA): 114.948 dolar

Her iki seviye de fiyatın altında kalarak boğa yönlü hizalanmayı teyit ediyor. Öte yandan RSI göstergesi 66 seviyesine gerileyerek aşırı alım bölgesinden çıktı. Bu, genellikle rallinin devamı öncesi görülen sağlıklı bir düzeltme olarak yorumlanıyor.

Bitcoin Teknik Görünümü: Ayı Kelebeği Formasyonu Kritik Noktada

Bitcoin fiyat tahminleri pozitif olsa da, orta vadeli formasyon yakın gelecekte olası bir düzeltme sinyali veriyor. Ayı Kelebeği (Bearish Butterfly) harmonik formasyonu, 3 Ekim’de yapılan fiyat tahminimde öne çıkarıldığı gibi, hâlen mevcut teknik yapının merkezinde yer alıyor.

Bu yapı, Bitcoin’in kısa vadeli momentumunun güçlü olduğunu gösterse de, fiyat PRZ’nin üst sınırına yaklaştıkça dönüş riskinin artacağını işaret ediyor. Mum grafiklerine bakıldığında, üst fitilli küçük gövdeli mumlar, alıcıların 124.000 dolar civarındaki direnci test ederken kısa vadeli tereddüt yaşadığını gösteriyor.

Bitcoin Fiyat Grafiği – Kaynak: Tradingview

Tarihsel olarak, bu tür duraklamalar genellikle ya yükselişin devamını ya da yerel desteklere geri çekilmeyi işaret eder; bu durumda destekler yaklaşık 121.140 ve 118.500 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yine de tükenme işaretleri henüz görülmüyor. İşlem hacmi trendleri ve kurumsal girişler, birikimin sürdüğünü gösteriyor; fonlama oranları dengede, bu da rallinin yalnızca spekülatif olmadığını doğruluyor.

Bitcoin 121.000 dolar üzerinde kalmayı başarırsa, bir sonraki yükseliş dalgasının 128.000–130.000 dolar bandına doğru ilerlemesi giderek daha olası görünüyor.

Bitcoin’de 160 Bin Dolar Yol Haritası: Yükseliş Senaryosu

Bitcoin 128.000 doların üzerinde kararlı bir kırılma gerçekleştirdiğinde, kısa vadeli Ayı Kelebeği (Bearish Butterfly) formasyonunun olumsuz etkilerini geçersiz kılabilir ve fiyatı 160.000 dolara kadar sürebilecek uzun soluklu bir rallinin önünü açabilir. Bu tür bir kırılma yalnızca teknik güç değil, aynı zamanda kurumsal yatırımcı ilgisinin psikolojik teyidi anlamına gelir.

CME açık pozisyonları ve ETF girişleri, profesyonel yatırımcı katılımının genişlediğini gösteriyor; bu, önceki döngülerde gözlemlenen perakende tereddütünden büyük bir fark oluşturuyor. Makro koşulların hafiflemesi ve likiditenin artması, durumu Bitcoin’in 2020-2021 boğa döneminin erken aşamalarına benzetiyor.

Bitcoin is pausing near $124K after a strong rally, respecting the rising channel and 50/100-SMA support.

Next targets: $128K–$130K (PRZ).

Hold above $121K keeps bulls in control — break below $118.5K may trigger a correction.#Bitcoin #BTC — Arslan Ali (@forex_arslan) October 5, 2025

Analistlere göre, BTC 121.000 dolar üzerinde kaldığı sürece momentum hâlâ alıcıların yanında. Fiyatın 124.600 doların üzerinde temiz bir kırılma yapması, yükseliş hacmini yeniden tetikleyerek piyasayı PRZ’ye taşıyabilir.

Daha ileriye bakıldığında, 130.000 doların üzerinde teyitli bir kapanış, Bitcoin’i bir sonraki ana hedef olan 160.000 dolara yönlendirebilecek üstel yükselişin kapısını aralayabilir.

