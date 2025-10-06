Morgan Stanley’den Kripto Önerisi

Morgan Stanley Global Investment Committee (GIC), yatırımcılara risk iştahına bağlı olarak portföylerinin %2 ila %4’ünü kriptoya ayırma önerisinde bulundu.

Komite, geçen hafta yayınladığı raporda kripto paralara yapılan yatırımların makul düzeyde olması gerektiğini belirtti. Morgan Stanley’in tavsiyeleri %0’lık varlık koruma oranından %4’lük büyüme oranına kadar tüm portföy kategorileri için geçerli.

Raporda, “Birden çok varlıktan oluşan portföylerinin bir parçası olarak kripto paralara esnek bir şekilde yatırım yapabilecek finans danışmanlarımızı ve müşterilerimizi destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kripto Risklerini Sınırlamak İçin Portföyleri Yeniden Dengeleme Çağrısı

2 trilyon dolarlık müşteri servetini yöneten 16.000 Morgan Stanley danışmanından oluşan komite, kripto paraları spekülatif ancak giderek daha popüler hale gelen bir varlık sınıfı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca komite Bitcoin’i “dijital altın” olarak nitelendiriyor.

This is huge.



New Special Report from Morgan Stanley GIC:



"we aim to support our Financial Advisors and clients, who may flexibly allocate to cryptocurrency as part of their multiasset portfolios."



GIC guides 16,000 advisors managing $2 trillion in savings and wealth for… pic.twitter.com/RBWFxlRNkS — Hunter Horsley (@HHorsley) October 5, 2025

Komite, yatırımcıların ve danışmanların riskten kaçınmak için portföylerini düzenli olarak, tercihen üç ayda bir ya da yıllık olarak yeniden dengelemeleri gerektiğini vurguladı.

Bitcoin Fiyatı 125.000 Doları Gördü

Morgan Stanley’in bu önerileri, Bitcoin’in giderek daha fazla ilgi gördüğü bir dönemde geldi. Bu arada Bitcoin fiyatı pazar günü 125.000 dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. Öte yandan merkezi borsaların Bitcoin rezervlerinin altı yılın en düşük seviyesinde olması ise talebin arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Morgan Stanley’in analizi, kriptonun büyük finans kuruluşları arasındaki tanınırlığının arttığının gösteriyor.

Raporda ayrıca borsa yatırım ürünleri aracılığıyla da kriptoya yatırım yapılabileceğine dikkat çekildi.

Morgan Stanley’den Kripto Hamlesi

GIC, resmi portföy modellerine kriptoyu eklemekten kaçınsa da kriptoya ilgi gösteren müşterilerin danışmanları için netlik sağladı. Özellikle genç yatırımcılar kriptoyla daha fazla ilgilenirken, kurumsal yatırımcı ilgisi de giderek artıyor.

Morgan Stanley, 2026 yılının başlarında e-ticaret müşterileri için kripto işlemlerini başlatmayı planlıyor.

Banka, likidite, saklama ve ödeme hizmetleri için kripto altyapı şirketi Zerohash ile çalışıyor. Morgan Stanley’in bu hamlesi, ABD bankalarının en büyük kripto hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.