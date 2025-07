XRP พุ่งลุ้นแตะ $3! SBI มองเป็นสะพานสู่ยุคใหม่แห่งสินทรัพย์

ผู้เขียน Pakphum Kerdprap ผู้เขียน Pakphum Kerdprap อ่านข้อมูลผู้เขียน แชร์ คัดลอกเรียบร้อย ตรวจสอบข้อมูลโดย Pattada Lertwattana Crypto Writer Pattada Lertwattana อ่านข้อมูลผู้เขียน อัปเดตล่าสุด: กรกฎาคม 14, 2025

เหรียญ XRP กลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครั้งหลังราคาดีดตัวอย่างรุนแรงสู่ระดับ $2.85 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 26% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคา XRP ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการสะสมเหรียญของเหล่าวาฬอย่างมหาศาล ประกอบกับความเชื่อมั่นจากสถาบันที่เพิ่มขึ้น และแรงส่งจากตลาดคริปโตในภาพรวม

นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเป้าหมายที่ $3 อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตของ XRP ในรอบนี้ หลังจากที่วาฬ XRP ถือครองเหรียญรวมกันมากกว่า 4.7 หมื่นล้านโทเคน และผู้บริหารระดับสูงอย่าง SBI ได้ออกมากล่าวว่านี่คือ “การถ่ายโอนความมั่งคั่งแห่งยุคสมัย” ซึ่งยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับอนาคตของ XRP มากขึ้นไปอีก

วาฬสะสม XRP พุ่งนิวไฮ! SBI หนุนแรง มองเป็นทรัพย์สินแห่งอนาคต

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา XRP คือการสะสมเหรียญโดยนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ข้อมูล on-chain จาก Santiment และ Cointelegraph เผยว่า ปัจจุบันมีกระเป๋าเงินจำนวน 2,743 ใบที่ถือครอง XRP อย่างน้อย 1 ล้านเหรียญ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยวาฬเหล่านี้ควบคุมอุปทานของ XRP รวมกันถึง 47.32 พันล้านโทเคน

การสะสมเหรียญ XRP อย่างต่อเนื่องนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคาในรอบสัปดาห์ที่ 26% และยังส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตสถานะ Short มูลค่ากว่า 31 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งของ XRP ในตลาด

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Coinbase ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งของเหรียญ โดยมีรายงานว่า รายได้จาก XRP ของ Coinbase แซงหน้าเหรียญอื่น ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญบนแพลตฟอร์มชั้นนำ

ความเชื่อมั่นในตัวเหรียญ XRP ไม่ได้มาจากแค่นักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น แต่ยังมาจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อีกด้วย โดยล่าสุด Tomoya Asakura ซีอีโอของ SBI Global Asset Management ได้กล่าวถึง XRP ว่าเป็น “การถ่ายโอนความมั่งคั่งแห่งยุคสมัยของเรา” (the wealth transfer of our generation) ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทเชิงกลยุทธ์ของ Ripple และ XRP ในการพัฒนาระบบการชำระเงินระดับโลกให้ทันสมัย

Asakura ยังชี้ให้เห็นถึงการยอมรับ XRP ในระดับสถาบันที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยอ้างอิงถึงการที่ SBI ได้ผนวกรวมเทคโนโลยีของ XRP เข้ากับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตนเองอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น SBI Remit, SBI VC Trade รวมถึงการเข้าร่วมเป็น Validator และการเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินระดับโลกอย่าง BNY Mellon ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณบวกต่ออนาคตของ XRP อย่างมาก

XRP สะสมพลังพุ่ง! สัญญาณเทคนิคบ่งชี้โอกาส Breakout รอบใหม่

ในเชิงเทคนิค ราคา XRP ได้แสดงสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยราคาได้พุ่งขึ้นประมาณ 8% จาก $2.58 ไปสู่ $2.78 ในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคม และมีการพุ่งขึ้นไปแตะระดับ $2.96 ในช่วงสั้นๆ

นักวิเคราะห์ชี้ว่ากราฟราคา XRP ได้ฟอร์มตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมจากน้อยไปหามาก (ascending triangle) และเกิดการ Breakout พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น ซึ่งเป็นสัญญาณกระทิงที่แข็งแกร่ง

การเคลื่อนไหวของราคา XRP ในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการเปิดสถานะ Long มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์บน Hyperliquid ที่ราคา $2.30 ซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของวาฬที่มีต่อทิศทางราคาของ XRP

สัญญาณทางเทคนิคเหล่านี้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์หลายคนที่ได้จัดทำ บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตในระยะต่อไป

ปัจจุบัน แนวต้านสำคัญของ XRP อยู่ในโซนราคา $2.90–$3.40 ซึ่งเป็นโซนที่ราคาจำเป็นต้องผ่านไปให้ได้เพื่อยืนยันการเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัว หาก XRP สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจเป็นการเปิดทางให้ราคา XRP พุ่งขึ้นไปทดสอบและทะลุระดับ $3 ได้ในไม่ช้า ปัจจัยกระตุ้นเพิ่มเติม เช่น กระแสการอนุมัติกองทุน ETF (เช่น ProShares futures ETF ที่จะเปิดตัวในวันที่ 18 กรกฎาคม) และความชัดเจนด้านกฎระเบียบ จะเป็นแรงส่งสำคัญที่ผลักดันให้ราคา XRP ไปสู่เป้าหมายต่อไป

XRP รับแรงหนุน Alt-Season! นักวิเคราะห์ชี้โอกาสทำจุดสูงใหม่

นอกเหนือจากปัจจัยภายในของ XRP เองแล้ว สภาวะตลาดคริปโตในภาพรวมก็เป็นอีกหนึ่งแรงหนุนสำคัญ การที่ราคา Bitcoin พุ่งทะยานขึ้นไปยืนเหนือระดับ $118,000 ได้สร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับตลาดโดยรวม และส่งผลให้ Altcoin จำนวนมากได้รับอานิสงส์ไปด้วย ซึ่ง XRP ก็เป็นหนึ่งในนั้น กระแสเงินทุนเริ่มหมุนเวียนจาก Bitcoin ไปยัง Altcoin ที่มีพื้นฐานดีและมีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ‘Alt-Season’ และนี่คือโอกาสสำคัญของ XRP

ข้อมูลจาก CryptoPotato และ Cointribune ยังชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมบนเครือข่าย XRP ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการสร้างกระเป๋าเงินใหม่มากกว่า 7,000 ที่อยุ่ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นตามกระแสของตลาด

การเติบโตของเครือข่าย XRP ควบคู่ไปกับปัจจัยมหภาคที่เป็นบวก ทำให้แนวโน้มราคาของ XRP ในระยะสั้นถึงกลางดูสดใสเป็นอย่างยิ่ง และมีโอกาสสูงที่จะได้เห็นการทำราคาสูงสุดใหม่ในเร็วๆ นี้

ในช่วงที่ตลาดกำลังฟื้นตัวเช่นนี้ การมองหาเหรียญที่มีศักยภาพกลายเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งล่าสุด Gemini AI ได้วิเคราะห์และเปิดเผย 3 เหรียญคริปโตที่อาจเติบโตสูงในปี 2025 โดยมี XRP เป็นหนึ่งในนั้น

ปัจจัยครบเครื่อง! XRP ลุ้นทะลุ $3 พร้อมเปิดทางขาขึ้นรอบใหม่

การพุ่งขึ้นของราคา XRP ในครั้งนี้เกิดจากการบรรจบกันของหลายปัจจัยบวก ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง SBI, การสะสมเหรียญ XRP โดยวาฬที่ทุบสถิติสูงสุด, สัญญาณการ Breakout ทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง และแรงส่งจากสภาวะตลาดคริปโตที่เป็นกระทิง ทุกปัจจัยต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าเส้นทางสู่ระดับราคา $3 ของ XRP นั้นเปิดกว้างแล้ว

นักลงทุนควรจับตาโซนแนวต้านที่ $2.90–$3.40 อย่างใกล้ชิด เพราะการทะลุผ่านโซนนี้ไปได้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่สำหรับ XRP อย่างแท้จริง

แม้เป้าหมายระยะสั้นจะอยู่ที่ $3 แต่นักวิเคราะห์บางส่วนมองไกลกว่านั้นมาก โดยมีการ สำรวจการคาดการณ์ราคา XRP ที่ทะเยอทะยาน ไปถึงหลักหลายสิบดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของเหรียญ