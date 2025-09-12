กระแส ETF มาแรง! XRP ลุ้นทะลุแนวต้าน $3.33 จับตา BlackRock
ราคา XRP กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยสามารถยืนเหนือระดับ $3 ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2025 ปัจจัยสำคัญมาจากข่าวดีที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ได้ไฟเขียวให้กับกองทุน Spot XRP ETF ตัวแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่การยอมรับในระดับสถาบัน ขณะเดียวกัน ตลาดกำลังจับตามองความเคลื่อนไหวของยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock ว่าจะยื่นขอจัดตั้ง iShares XRP Trust ในเดือนตุลาคมนี้หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครั้งสำคัญให้กับราคา XRP ในอนาคต
เจาะลึก! SEC ไฟเขียว XRP ETF ตัวแรก จับตา BlackRock ยื่นเรื่องเดือนตุลาคม?
ตลาดคริปโตกำลังตื่นตัวหลังจากมีข่าวว่ากองทุน REX-Osprey Spot XRP ETF ได้รับการอนุมัติโดยพฤตินัยจาก SEC หลังจากผ่านช่วงเวลาตรวจสอบ 75 วันโดยไม่มีการคัดค้าน ซึ่ง Kenny Nguyen นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังได้ให้ความเห็นว่า “นี่คือกองทุน Spot XRP ETF ตัวแรกที่จะเปิดตัวในสหรัฐฯ” โดยคาดว่าจะเริ่มซื้อขายได้ในวันที่ 12 กันยายน 2025 ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคา XRP ปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3.66 (ข้อมูลจาก Binance)
อย่างไรก็ตาม James Seyffart นักวิเคราะห์ ETF จาก Bloomberg Intelligence ได้ให้มุมมองที่แตกต่างออกไป โดยคาดว่าการเปิดตัวจริงอาจเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไปมากกว่า นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของ ETF ตัวนี้เป็นแบบ RICs (Registered Investment Companies) ซึ่งแตกต่างจาก Spot Bitcoin และ Ethereum ETF ที่นักลงทุนคุ้นเคย โดยจะไม่ได้ถือครองเหรียญ XRP แบบเต็ม 100% แต่อาจมีการผสมผสานระหว่าง Spot, ETF อื่นๆ และตราสารอนุพันธ์
ในขณะที่กองทุนแรกกำลังจะเปิดตัว ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ BlackRock ซึ่งยังไม่ได้ยื่นขอจัดตั้ง iShares XRP Trust อย่างเป็นทางการ แม้ว่ากำหนดเส้นตายสุดท้ายสำหรับผู้ออก ETF หลายรายจะอยู่ในช่วงวันที่ 18-25 ตุลาคมนี้ก็ตาม Marty Party นักวิเคราะห์คริปโตได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่า BlackRock ไม่มีแผนสำหรับ XRP โดยยืนยันว่า “ทั้ง SOL และ XRP ETF อยู่ในระหว่างการหารือกับ BlackRock” ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ Bill Morgan ทนายความสายคริปโตที่มองว่าการที่ SEC เลื่อนการตัดสินใจของ Franklin Templeton XRP-spot ETF ออกไปเพียง 20 วัน อาจเป็นสัญญาณว่า ก.ล.ต. ใกล้จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้ว และ BlackRock อาจกำลังรอให้กรอบการกำกับดูแลมีความชัดเจนก่อนที่จะยื่นเอกสาร
การที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock ให้ความสนใจในเหรียญอื่น ๆ นอกจาก Bitcoin และ Ethereum นั้น เป็นการตอกย้ำว่าตลาดกำลังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ซึ่งนอกเหนือจาก XRP และ SOL แล้ว ก็ยังมี เหรียญ Altcoins ที่น่าสนใจในปี 2025 อีกหลายตัวที่นักลงทุนควรจับตามอง
วิเคราะห์ราคา XRP: แนวรับ-แนวต้านสำคัญ และ 2 ฉากทัศน์ชี้ชะตา
ในเชิงเทคนิค ราคา XRP มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ โดยล่าสุดปิดที่ $3.0398 เพิ่มขึ้น 1.97% ในวันที่ 11 กันยายน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า นักวิเคราะห์กำลังจับตาแนวต้านสำคัญที่ $3.335 และเป้าหมายถัดไปที่ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $3.66 ในขณะที่แนวรับสำคัญจะอยู่ที่ระดับ $3, $2.8 และ $2.5 ตามลำดับ
อนาคตของ XRP ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายด้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ฉากทัศน์หลักๆ ได้แก่:
ฉากทัศน์เชิงบวก (Bullish Scenario): หาก BlackRock ยื่นขอจัดตั้ง iShares XRP Trust และ SEC อนุมัติกองทุน Spot ETF ทั้งหมดในเดือนตุลาคม ประกอบกับบริษัทชั้นนำเริ่มนำ XRP เข้ามาเป็นสินทรัพย์คงคลัง และ Ripple ได้รับใบอนุญาตธนาคารในสหรัฐฯ ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็น “พายุที่สมบูรณ์แบบ” ที่ผลักดันให้ราคา XRP พุ่งทะลุ ATH เดิมที่ $3.66 ไปได้
ฉากทัศน์เชิงลบ (Bearish Scenario): ในทางกลับกัน หาก SEC ปฏิเสธการอนุมัติกองทุน ETF, เกิดอุปสรรคทางกฎหมาย เช่น ร่างกฎหมาย Market Structure Bill ไม่ผ่านความเห็นชอบ, หรือ Ripple ไม่ได้รับใบอนุญาตธนาคาร อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และทำให้ราคา XRP ร่วงลงต่ำกว่าแนวรับ $3 ไปสู่ระดับ $2.8 หรือ $2.5 ได้เช่นกัน ดังนั้น ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทิศทางของ XRP
Best Wallet: เทรด XRP ไว ค่าธรรมเนียมถูก
XRP ได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าจับตา เช่นเดียวกับ Best Wallet ที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่ครบวงจร รองรับหลายเครือข่าย ทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Base และ Tron ใช้งานง่ายบนมือถือทั้ง iOS และ Android ไม่ต้องยืนยันตัวตน ผู้ใช้ควบคุม Private Key ได้เอง พร้อมรองรับการซื้อคริปโตด้วยเงิน Fiat ผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ล่าสุด Best Wallet ได้รับการรับรองจาก WalletConnect และระดมทุนในรอบ ICO ได้กว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ สะท้อนศักยภาพการเติบโต
Best Wallet พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ต่อเนื่อง เช่น รองรับ Solana เต็มรูปแบบ ซื้อขาย SOL และสลับเหรียญ Bitcoin ได้โดยตรงผ่านเครือข่าย พร้อมระบบ Gamified Rewards ที่ให้คะแนนสะสมจากการใช้งาน และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ด้านความปลอดภัยใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks แบ่งกุญแจเป็นส่วนเพื่อลดความเสี่ยง และมีระบบ Anti-Scam ตรวจจับเหรียญต้องสงสัยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ dApp กว่า 330 โปรโตคอล และมีระบบ Token Discovery แจ้งเตือนเหรียญ Presale ใหม่ๆ
โทเค็น $BEST เป็นส่วนสำคัญของระบบ มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือ เช่น สิทธิ์เข้าร่วม Presale และ Airdrop จากโครงการพันธมิตร ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายภายในแอป และปลดล็อกฟีเจอร์พิเศษต่างๆ ปัจจุบัน Best Wallet มีผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนกว่า 250,000 คน และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก Certik แล้ว โดยมีแผนพัฒนา Best Card สำหรับการใช้จ่ายจริง ระบบ Derivatives Trading และระบบวิเคราะห์ตลาดแบบ Real-time ในอนาคต
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือศึกษาวิธีซื้อ Best Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegramแอพ Best Wallet