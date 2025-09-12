ลุ้นเป้า $6! XRP ทะลุแนวต้านสำคัญ นักวิเคราะห์ชี้ทาง
ราคา XRP แสดงสัญญาณบวกอย่างมีนัยสำคัญหลังทะลุแนวต้านสำคัญรายสัปดาห์ ทำให้เกิดการคาดการณ์ในหมู่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นรอบใหม่ โดยนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Dark Defender ได้ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายราคาที่อาจพุ่งสูงถึง $6 การเคลื่อนไหวของราคา XRP ครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก แม้จะมีความผันผวนในตลาดคริปโตโดยรวมก็ตาม
นอกจากแนวโน้มเชิงบวกของ XRP แล้ว ในตลาดคริปโตยังมี เหรียญ Altcoins ที่น่าสนใจในปี 2025 อีกหลายตัวที่แสดงศักยภาพการเติบโตสูง ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลงทุนได้
วิเคราะห์กราฟ XRP: สัญญาณกระทิงหลังทะลุแนวต้านสำคัญ
ตามการวิเคราะห์ของ Dark Defender เหรียญ XRP ได้ทะลุแนวโน้มขาลง (descending trendline) ในกราฟรายสัปดาห์ ซึ่งเป็นแนวต้านที่กดดันราคามานานหลายเดือน การทะลุครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดช่วงการปรับฐานที่เริ่มขึ้นเมื่อต้นปี ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ระบุว่าเป็นรูปแบบ A-B-C-D-E ที่สมบูรณ์แล้ว
เมื่อพิจารณาตามทฤษฎี Elliott Wave การเคลื่อนไหวครั้งนี้บ่งชี้ว่าคลื่นลูกที่ 1 (Wave 1) ได้สิ้นสุดลง และคลื่นลูกที่ 2 (Wave 2) ได้มีการย่อตัวกลับมาในโซนปกติระหว่าง $2.65 ถึง $2.86 ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci retracement ที่ 50% และ 61.8% โซนดังกล่าวมักถูกใช้เป็นจุดสังเกตการกลับตัวก่อนที่จะเกิดการพุ่งขึ้นของคลื่นลูกที่ 3 ที่รุนแรง
ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา XRP อยู่ที่ $3.07 เพิ่มขึ้น 2% ใน 24 ชั่วโมง และ 9% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการซื้อขายเกือบ $6 พันล้าน นอกจากนี้ ดัชนี RSI ยังแสดงสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งราคาทำจุดต่ำสุดใหม่แต่ RSI กลับทำจุดสูงสุดใหม่ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ทำให้นักลงทุนจับตาแนวต้านถัดไปที่ $3.65 และเป้าหมายตาม Fibonacci extension ที่ $4.39 และ $5.85
แรงขายจากวาฬไม่กระทบราคา XRP จับตา 2 แนวทางจากนักวิเคราะห์
มีรายงานว่ากระเป๋าเงินของวาฬ (Whale) ได้เทขาย XRP มูลค่ากว่า 120 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งโดยปกติแล้วกิจกรรมลักษณะนี้มักสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนรายย่อย อย่างไรก็ตาม ราคาของ XRP กลับยังคงมีเสถียรภาพอย่างน่าประหลาดใจ
แทนที่จะร่วงลง ราคา XRP สามารถยืนเหนือระดับ $3 และไต่ระดับขึ้นไปใกล้ $3.10 ได้ไม่นานหลังจากมีการเทขายครั้งใหญ่ พฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นว่ายังคงมีแรงซื้อและความต้องการในตลาดที่แข็งแกร่งพอที่จะดูดซับแรงขายจากวาฬได้ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระดับราคาปัจจุบัน
ด้านนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง Ali Martinez ได้สรุป 2 สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับราคา XRP ว่า “หากทะลุ $3.05 ได้ จะพุ่งไปที่ $3.6” หรือ “อาจย่อตัวลงมาที่ $2.8 ก่อนจะทะลุ $2.9 และพุ่งไปที่ $3.6” ซึ่งทั้งสองแนวทางต่างชี้ไปที่เป้าหมายระยะสั้นที่ $3.60 หากตลาดยังคงรักษาแรงซื้อไว้ได้ โดยทิศทางของตลาดในภาพรวม โดยเฉพาะ Bitcoin จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้นำความเชื่อมั่นในระยะสั้น
Best Wallet รองรับ XRP ซื้อขายง่าย ปลอดภัย
XRP เป็นหนึ่งในเหรียญที่นักลงทุนให้ความสนใจ Best Wallet จึงถูกกล่าวถึงในฐานะกระเป๋าคริปโตที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายเครือข่าย ด้วยการออกแบบให้เป็น Non-Custodial Wallet ผู้ใช้จึงเป็นเจ้าของ Private Key ทั้งหมด พร้อมรองรับทั้ง Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Base และ Tron บนแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android การใช้งานง่าย ไม่ต้องยืนยันตัวตน ตั้งค่าได้รวดเร็ว และมีระบบ Fiat On-Ramp ผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ล่าสุด Best Wallet ได้รับการรับรองจาก WalletConnect และระดมทุนในรอบ ICO ได้กว่า 14.5 ล้านดอลลาร์
Best Wallet พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ต่อเนื่อง เช่น รองรับ Solana เต็มรูปแบบ ซื้อขาย SOL ด้วยเงินสกุลท้องถิ่นได้โดยตรง รวมถึง Native Bitcoin Swaps ที่สามารถสลับเหรียญกับ BTC ได้ผ่านเครือข่าย Bitcoin และรองรับการสลับข้ามเชน นอกจากนี้ยังมีระบบ Gamified Rewards (BW Points) ให้ผู้ใช้สะสมคะแนนจากการใช้งานแอป เพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมปรับปรุง UX/UI ให้ใช้งานลื่นไหลและสวยงามยิ่งขึ้น ด้านความปลอดภัย Best Wallet ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks แบ่งกุญแจออกเป็น Shard ลดความเสี่ยง และมีระบบ Anti-Scam ตรวจจับเหรียญต้องสงสัยอัตโนมัติ
โทเค็น $BEST เป็นส่วนสำคัญของระบบ มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือ เช่น Staking APY สูงถึง 110–124% สิทธิ์เข้าร่วม Presale ตั้งแต่ Stage 0 และรับ Airdrop จากโครงการพันธมิตร รวมถึงค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการ Swap และ Buy/Sell ภายในแอป ในอนาคต Best Wallet มีแผนเปิดตัว Best Card สำหรับใช้จ่ายผ่าน Google Pay/Apple Pay พร้อม Cashback สูงสุด 8% และปลดล็อกฟีเจอร์พิเศษ เช่น Early Listing และ Gasless Transactions ปัจจุบัน Best Wallet มีผู้ใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนทะลุ 250,000 คน และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจาก Certik แล้ว
หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือศึกษาวิธีซื้อ Best Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
