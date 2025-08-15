นักวิเคราะห์ชี้ XRP อาจพุ่งแตะ $50 หลัง ETF เจาะลึกแพทเทิร์นราคาในเดือนสิงหาคม
ตลาดคริปโตกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวของราคา XRP อย่างใกล้ชิด หลังจากนักวิเคราะห์ชื่อดังออกมาคาดการณ์ว่าราคาอาจพุ่งทะยานสู่ระดับ $50 ได้เมื่อ Spot XRP ETF ได้รับการอนุมัติและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับการที่ราคา XRP เริ่มแสดงสัญญาณบวกในเดือนสิงหาคม ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นเดือนที่อ่อนแอในอดีต ทำให้นักลงทุนต่างคาดหวังว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นครั้งใหญ่สำหรับ XRP
Spot XRP ETF: ตัวเร่งสำคัญสู่เป้าหมายราคา $50
Kenny Nguyen ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดคริปโต ได้สร้างความฮือฮาด้วยการคาดการณ์ว่าราคา XRP มีศักยภาพที่จะพุ่งขึ้นไปสู่ช่วงราคา $22 ถึง $50 หลังจากการเปิดตัว Spot XRP ETF ระลอกแรก การประเมินนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ราคา XRP อาจเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 1,500% ซึ่งจะผลักดันให้มูลค่าตลาดรวมของ XRP ทะยานสู่ระดับ 1.3 ถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปัจจุบันที่ประมาณ 1.86 แสนล้านดอลลาร์
การมาถึงของ Spot XRP ETF ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญ เพราะจะเปิดประตูให้ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึง XRP ได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์โดยตรง ซึ่งแตกต่างจาก Ethereum ที่มีผลตอบแทนจากการ Staking ที่อาจทำให้นักลงทุนบางส่วนลังเลที่จะซื้อ ETF แต่สำหรับ XRP ซึ่งไม่มีระบบ Staking ทำให้ ETF เป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนใน XRP
รายงานจาก Coincentral ชี้โอกาสในการอนุมัติ Spot XRP ETF นั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยนักวิเคราะห์จาก Bloomberg ประเมินความเป็นไปได้ไว้สูงถึง 95% ขณะที่ตลาดคาดการณ์อย่าง Polymarket ก็ให้โอกาสการอนุมัติภายในปี 2025 อยู่ที่ 75% การยื่นคำขอจากผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำหลายแห่ง เช่น 21Shares, Grayscale และ Franklin Templeton ยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าการอนุมัติใกล้เข้ามาทุกขณะ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนราคา XRP อย่างมีนัยสำคัญ
วิเคราะห์เงินทุนไหลเข้า XRP และการเปรียบเทียบกับ Bitcoin
Coincentral ยังระบุอีกว่า Steven McClurg ซีอีโอของ Canary Capital คาดการณ์ว่า Spot XRP ETF สามารถดึงดูดเงินลงทุนได้มากถึง 5 พันล้านดอลลาร์ภายในเดือนแรกหลังการเปิดตัว เมื่อใช้ตัวคูณมูลค่าตลาดที่ 272 เท่า เงินทุนจำนวนนี้อาจผลักดันให้มูลค่าตลาดของ XRP แตะ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ และส่งผลให้ราคา XRP อยู่ที่ประมาณ $26 ต่อเหรียญ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการคาดการณ์ของ Nguyen
หากเปรียบเทียบกับกรณีของ Bitcoin ETF หาก Spot XRP ETF สามารถดึงดูดเงินทุนได้เพียง 35% ของเงินที่ไหลเข้า Bitcoin ETF ตั้งแต่เปิดตัว (ประมาณ 1.63 หมื่นล้านดอลลาร์) ก็อาจทำให้มูลค่าตลาดของ XRP พุ่งไปถึง 1.759 ล้านล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นราคาประมาณ $30 ต่อ XRP แม้แต่ในกรณีที่ conservative มากขึ้น โดยดึงดูดเงินทุนได้ 15% (5.85 พันล้านดอลลาร์) ก็ยังสามารถผลักดันราคา XRP ไปที่ $12.23 ได้
นอกเหนือจากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว มุมมองจากปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจ โดยล่าสุด ChatGPT 5 ได้ชี้เหรียญคริปโตน่าลงทุน ซึ่งรวมถึง XRP ที่คาดการณ์ว่าอาจมีราคาสูงถึง $10
นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเส้นทางของ XRP อาจคล้ายคลึงกับ Bitcoin หลังจากเปิดตัว ETF ซึ่งแม้จะมีการปรับฐานในวันแรก แต่สุดท้ายก็พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ได้สำเร็จภายในหนึ่งปี การอนุมัติ ETF จึงเป็นมากกว่าแค่การเพิ่มช่องทางการลงทุน แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบนิเวศของ XRP
XRP ทำลายอาถรรพ์เดือนสิงหาคม? ส่องสถิติในอดีตที่น่าสนใจ
ในอดีตบทวิเคราะห์บน X โดย TheCryptoBasic กล่าวว่าเดือนสิงหาคมมักเป็นเดือนที่ท้าทายสำหรับราคา XRP โดยจากสถิติ 12 ปีที่ผ่านมา ราคาปิดในเดือนสิงหาคมเป็นลบถึง 8 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ XRP กลับแสดงสัญญาณที่แตกต่างออกไป โดยราคาปรับตัวขึ้นแล้วกว่า 6.2% ซึ่งเป็นการทำลายรูปแบบแนวโน้มในอดีตและสร้างความหวังให้กับนักลงทุน
การที่ราคา XRP สามารถยืนหยัดและสร้างผลตอบแทนเป็นบวกในเดือนที่เคยเป็นจุดอ่อนได้นั้น ถือเป็นสัญญาณที่ดี นักวิเคราะห์ชี้ว่าการรักษาระดับแนวรับสำคัญที่ $3.00 ให้ได้ จะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นนี้ต่อไป หากทำได้สำเร็จ อาจเป็นการปูทางไปสู่การปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต
แม้ว่าข้อมูลในอดีตจะชี้ว่าเดือนกันยายนมีผลงานที่ค่อนข้างผันผวน แต่ช่วงปลายปีอย่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมมักเป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งสำหรับ XRP โดยเคยสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาล ดังนั้น การที่ XRP เริ่มต้นได้ดีในเดือนสิงหาคม อาจเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรขาขึ้นครั้งใหม่ที่จะไปถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายปีนี้
การที่ XRP แสดงสัญญาณบวกเช่นนี้ ทำให้นักลงทุนเริ่มมองหาโอกาสในระยะยาวมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจาก XRP แล้ว ยังมี เหรียญคริปโตที่มีศักยภาพในระยะยาว อีกหลายตัวที่น่าจับตามองสำหรับการลงทุนในปีหน้า
มองหาโอกาสใหม่? Best Wallet ($BEST) กระเป๋าคริปโตที่นักลงทุน XRP ไม่ควรมองข้าม
จากการวิเคราะห์แนวโน้มราคา XRP ที่มีโอกาสเติบโตสูง นักลงทุนหลายคนจึงเริ่มมองหาเครื่องมือจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดย Best Wallet ($BEST) กำลังกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับหลายเครือข่าย (multichain) อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum, Solana และแน่นอนว่ารวมถึง XRP ด้วย
Best Wallet ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายและปลอดภัยสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks และระบบ Anti-Scam ที่ช่วยปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เด่นอย่าง Native Bitcoin Swaps, ระบบ Token Discovery ที่ช่วยแจ้งเตือนเหรียญ Presale ใหม่ๆ และระบบ Gamified Rewards ที่มอบคะแนนสะสมให้ผู้ใช้งาน
สำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนเพิ่มเติม โทเค็น $BEST ซึ่งเป็นหัวใจของระบบนิเวศ กำลังเปิดขายในรอบ Presale และมอบสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น Staking APY ที่สูงถึง 92%, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale โครงการอื่นๆ ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในแอป ด้วยยอดระดมทุนที่แตะ 14.8 ล้านดอลลาร์ และราคาที่กำลังจะปรับขึ้นในไม่ช้า นี่จึงเป็นโอกาสสุดท้ายที่น่าจับตาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์กระเป๋าเงินแห่งอนาคตไปยัง Best Wallet Token
