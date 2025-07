จับตา XRP ลุ้นทะลุ $2.95! Ripple ส่งสัญญาณกระทิง?

อัปเดตล่าสุด: กรกฎาคม 14, 2025

ราคา XRP กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดในตลาดคริปโต โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ $2.95 ซึ่งเป็นช่วงของการสะสมกำลัง (Consolidation) หลังจากที่ราคา XRP ได้พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าตลาดรวมกว่า 1.67 แสนล้านดอลลาร์ และปริมาณการซื้อขาย 5.88 พันล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง ทำให้นักลงทุนต่างเฝ้ารอว่า XRP จะสามารถทะลุแนวต้านสำคัญไปได้หรือไม่ การเคลื่อนไหวของราคา XRP ในตอนนี้จึงถือเป็นจุดชี้วัดสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางในอนาคตอันใกล้ของเหรียญ XRP

การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์สำคัญในตลาดโลก ซึ่ง ข่าวสารตลาดคริปโตที่ส่งผลต่อราคา XRP ก็เป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนควรติดตามอย่างใกล้ชิด

วิเคราะห์กราฟ XRP: สัญญาณกระทิงในระยะสั้นและกลาง

เมื่อพิจารณาจากกราฟรายชั่วโมงของ coinmarketcap (1-Hour Chart) จะเห็นว่าราคา XRP ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในรูปแบบ V-Shape หลังจากที่ร่วงลงไปทดสอบแนวรับที่ $2.66 ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาที่แนวต้านปัจจุบันบริเวณ $2.95 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคา XRP ใกล้แนวต้านนี้เริ่มแสดงให้เห็นแท่งเทียนขนาดเล็ก ซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียโมเมนตัมชั่วคราว แนวรับระยะสั้นของ XRP ถูกระบุไว้ที่ช่วง $2.75–$2.77 ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักเทรดสายกระทิง หากราคา XRP สามารถทะลุแนวต้าน $2.95 ไปได้อย่างชัดเจน จะเป็นสัญญาณกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อระลอกใหม่ แต่หากไม่สามารถผ่านไปได้ ราคา XRP อาจย่อตัวกลับลงไปที่ $2.70

ในมุมมองที่กว้างขึ้นจากกราฟ 4 ชั่วโมง (4-Hour Chart) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ XRP ในช่วงที่ผ่านมา โดยราคาได้พุ่งขึ้นจาก $2.25 สู่จุดสูงสุดที่ $2.98 ก่อนจะเข้าสู่ช่วงพักตัว พฤติกรรมราคาของ XRP ที่ยืนเหนือ $2.75 กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ Bullish Pennant หรือ Bullish Flag ซึ่งเป็นรูปแบบคลาสสิกที่มักเกิดขึ้นก่อนที่เทรนด์ขาขึ้นจะดำเนินต่อไป ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงสอดคล้องกับกลไกการพักตัว นักเทรดกำลังจับตาการทะลุแนวต้าน $2.85 ของ XRP พร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นจุดส่งให้ราคา XRP พุ่งไปสู่เป้าหมายที่ $3.20–$3.30 ได้

เจาะลึกอินดิเคเตอร์ XRP: สัญญาณ Overbought แต่เทรนด์ยังแกร่ง

เมื่อดูที่อินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator จะพบว่าตลาด XRP กำลังแข็งแกร่งแต่อยู่ในภาวะที่อาจยืดเยื้อเกินไป โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ในระดับสูงที่ 80.99 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) แต่ยังคงให้สัญญาณเป็นกลาง ในขณะที่ Commodity Channel Index (CCI) ที่ 203.94 กลับส่งสัญญาณขาย เนื่องจากราคา XRP เบนตัวออกจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป สัญญาณเหล่านี้เตือนให้นักลงทุน XRP ใช้ความระมัดระวัง แม้โมเมนตัมจะยังเป็นบวกก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages – MAs) ทุกเส้นกลับยืนยันมุมมองเชิงบวกอย่างชัดเจน ทั้ง Exponential Moving Average (EMA) และ Simple Moving Average (SMA) ในทุกช่วงเวลา ตั้งแต่ 10, 20, 50, 100 ไปจนถึง 200 วัน ต่างชี้ว่าเป็นสัญญาณซื้อทั้งหมด ตัวอย่างเช่น EMA (10) ที่ $2.5267 และ SMA (200) ที่ $2.3706 ต่างอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันของ XRP อย่างมีนัยสำคัญ การเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยในลักษณะนี้สะท้อนถึงแนวรับที่แข็งแกร่งและยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นของ XRP ยังคงสมบูรณ์ดี รอเพียงการยืนยันจากการทะลุแนวต้านพร้อมวอลุ่มเท่านั้น

จากข้อมูลการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดนี้ อาจนำไปสู่คำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนว่าในภาพรวมแล้ว การพิจารณาว่าลงทุน XRP ดีหรือไม่ ในระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยการประเมินปัจจัยพื้นฐานควบคู่กันไป

มองหาโอกาสใหม่? Best Wallet ($BEST) กระเป๋าคริปโตที่นักลงทุน XRP ไม่ควรมองข้าม

จากการวิเคราะห์แนวโน้มราคา XRP ที่กำลังอยู่ในจุดตัดสินใจ นักลงทุนหลายคนจึงเริ่มมองหาโอกาสในสินทรัพย์ดิจิทัลตัวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเติบโตสูงควบคู่กันไป และหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าจับตาที่สุดในขณะนี้คือ Best Wallet ($BEST) ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับ multichain เต็มรูปแบบ

Best Wallet ไม่ใช่แค่กระเป๋าเงินธรรมดา แต่เป็นศูนย์กลางสำหรับ Web3 ที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครัน ทั้งระบบ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูง, DEX aggregator, และความปลอดภัยระดับสถาบันด้วยเทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks ทำให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ของตนเองอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องผ่าน KYC ปัจจุบัน Best Wallet กำลังอยู่ในช่วง Presale และระดมทุนไปได้แล้วเกือบ 14 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก โทเค็น $BEST ไม่เพียงให้ผลตอบแทนจากการ Staking แต่ยังมอบสิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale โปรเจกต์ใหม่ ๆ ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอปอีกด้วย ในขณะที่รอให้ทิศทางของ XRP ชัดเจนขึ้น การศึกษาโปรเจกต์พื้นฐานดีอย่าง Best Wallet อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สร้างผลตอบแทนมหาศาลในตลาดกระทิงรอบนี้

สรุป: XRP ยืนเหนือแนวรับสำคัญ ลุ้นเป้าหมาย $3.20

โดยสรุปแล้ว สถานการณ์ของ XRP ในขณะนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ การพักตัวเหนือแนวรับที่แข็งแกร่งประกอบกับรูปแบบกราฟที่เป็นบวก ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่ราคา XRP จะพุ่งขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ $3.20 หากสามารถทะลุแนวต้าน $2.95 ไปได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม สัญญาณ Overbought จากอินดิเคเตอร์บางตัวยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระวัง นักลงทุนควรจับตาดูระดับราคา $2.95 และ $2.60 อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางต่อไปของ XRP ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและน่าสนใจที่สุดในตลาด

ในขณะที่บทวิเคราะห์นี้เน้นไปที่แนวโน้มระยะสั้นถึงกลาง นักลงทุนหลายท่านอาจสนใจภาพรวมในอนาคตที่ไกลกว่า ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวโน้มราคา XRP ในระยะยาวปี 2025-2030 เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้