ทรัมป์มาแล้ว! WLFI แจก Airdrop 8.4 ล้านเหรียญให้ผู้ใช้ USD1
สร้างความฮือฮาในวงการ! World Liberty Financial (WLFI) บริษัทที่เชื่อมโยงกับโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแจก Airdrop ครั้งใหญ่จำนวน 8.4 ล้านโทเคน WLFI ให้กับผู้ใช้งานกลุ่มแรกของเหรียญ Stablecoin อย่าง USD1 คิดเป็นมูลค่าราว 1.1-1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ครั้งสำคัญเพื่อผลักดันการยอมรับเหรียญของ World Liberty Financial และ Stablecoin USD1 ให้เติบโตในตลาด
เจาะลึกแคมเปญ Airdrop และเงื่อนไขการรับสิทธิ์
World Liberty Financial ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า บริษัทจะแจกโทเคนจำนวน 8.4 ล้านเหรียญให้กับผู้ใช้งานกลุ่มแรกของ Stablecoin USD1 โดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ Airdrop คือผู้ใช้ที่ทำการซื้อขายหรือถือครอง USD1 บน Exchange ที่เป็นพันธมิตรและได้รับคะแนนสะสมจากกิจกรรมดังกล่าว
โปรแกรมรางวัลนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม โดยสามารถสร้างปริมาณการซื้อขายได้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นับตั้งแต่เปิดตัว และส่งผลให้ USD1 ก้าวขึ้นมาเป็นท็อป 1 ใน 10 Stablecoin ชั้นนำของตลาด
การแจกจ่ายโทเคนจะดำเนินการผ่าน Exchange หลายแห่ง ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มจะมีกำหนดการและเกณฑ์คุณสมบัติของตนเอง ทางบริษัทชี้ว่านี่คือ “โมเดลรางวัลที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นอันดับแรก” เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและเสริมสภาพคล่องให้กับระบบนิเวศ
เปิดแผนกลยุทธ์ USD1 Stablecoin สู่การใช้งานในโลกจริง
การแจก Airdrop ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์สร้างความภักดี (Loyalty Strategy) ขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการยอมรับ Stablecoin “USD1” โดยบริษัทกำลังเดินหน้าพัฒนาโครงการต่างๆ ควบคู่กันไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศ
นาย Zach Witkoff ซีอีโอของบริษัทได้เปิดเผยแผนการเหล่านี้ในงาน Token2049 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเน้นย้ำถึงกลยุทธ์การผสมผสานระหว่างโลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และแอปพลิเคชันการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi)
แผนการในอนาคตที่น่าจับตาคือการเปิดตัวบัตรเดบิตที่รองรับ Apple Pay ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2026 รวมถึงการจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทขุด Bitcoin อย่าง Hut 8 นอกจากนี้ โปรแกรมสะสมคะแนนจะขยายไปยัง Exchange และคู่เทรดใหม่ๆ รวมถึงการผนวกรวมเข้ากับ DeFi เพิ่มเติมในอนาคตด้วย
วิเคราะห์อนาคตราคา WLFI หลังปลดล็อกโทเคนมหาศาล
ปัจจุบัน ราคาโทเคน WLFI อยู่ที่ประมาณ 0.14 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักว่าราคาอาจมีความผันผวนสูงตามธรรมชาติของ Altcoin ทั้งนี้ World Liberty Financial ซึ่งเป็นบริษัทที่ตระกูล Witkoff ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ มีมูลค่าพอร์ตการลงทุนสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์หลังจากการปลดล็อกโทเคนล่าสุด
นอกจากนี้ พอร์ตการลงทุนของบริษัทยังรวมถึงเหรียญมีม (meme coin) อย่าง TRUMP และ MELANIA ซึ่งสร้างรายได้รวมกันประมาณ 427 ล้านดอลลาร์ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังกำลังพัฒนาโครงการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคน (Real-World Asset Tokenization) เช่น อสังหาริมทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์อย่างแข็งขัน และมีการคาดการณ์ภายในว่าราคาเหรียญอาจไปถึง 1 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว แต่ทั้งนี้ยังคงเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น