BTC $112,466.42 -1.31%
ETH $4,252.05 -1.67%
SOL $181.45 -2.39%
PEPE $0.000010 -2.32%
SHIB $0.000012 -1.15%
BNB $841.23 -3.02%
DOGE $0.21 -1.42%
XRP $2.91 -1.44%
Cryptonews สปอนเซอร์

Wiki Cat พุ่งสวนตลาด – Snorter ICO ใกล้ $3.5M

Meme coin Snorter Snorter Token
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Snorter Token ICO

Wiki Cat (WKC) สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการพุ่งขึ้นกว่า 293% แม้ตลาดคริปโตจะร่วงต่อเนื่อง 6 วัน โดยเหรียญที่อยู่มานานเพิ่งสร้างจุด breakout ใหญ่ครั้งแรกในเดือนนี้ ดันมูลค่าตลาดทะลุ 200 ล้านดอลลาร์ ก่อนจะร่วงลงมาแล้วพุ่งขึ้นอีกครั้ง ตอกย้ำความผันผวนของกระแสเหรียญมีม ซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้คือสิ่งที่ Snorter Bot Token (SNORT) ถูกออกแบบมาเพื่อจับให้ได้

Snorter เตรียมเปิดตัวเป็นบอทเทรดบน Telegram ที่โฟกัสเครือข่าย Solana แต่มีแผนขยายไปเชนอื่นอย่าง BNB Chain ด้วย เทคโนโลยีของมันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสแกนหาโอกาสจากทุกแพลตฟอร์ม โดยในรอบระดมทุนปัจจุบัน ราคา SNORT Token อยู่ที่ $0.1019 และจะคงไว้เพียง 2 วันก่อนจะเข้าสู่รอบถัดไปที่ราคาสูงขึ้นทีละนิด

ดังนั้น หากใครกำลังมองหา “เหรียญมีม 100x” ตัวต่อไป แต่ยังมืดแปดด้าน Snorter Bot Token อาจตอบโจทย์เต็มๆ

เครื่องมือจับสัญญาณ สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องมี!

Wiki Cat เปิดตัวบน BNB Smart Chain ในมีนาคม 2022 ในฐานะเหรียญมีมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและเชื่อมกับ SMC DAO โดยช่วงแรกแม้จะมีผู้ถือครองหลายหมื่นราย แต่การซื้อขายก็ยังเงียบ ทั้งนี้ โมเดลโปรเจกต์เน้นการเบิร์นเหรียญครั้งใหญ่ การยกเลิกสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ และการผลักดันความรู้คริปโต โดยเฉพาะในแอฟริกา

ประมาณเดือนมิถุนายน 2025 เหรียญก็เริ่มถูกจับตามองมากขึ้น เมื่อราคาพุ่งดันมูลค่าตลาดแตะ 10 ล้านดอลลาร์ และต่อมาในสิงหาคมพุ่งทะลุ 200 ล้านดอลลาร์ ก่อนย่อลงมาแถว 100 ล้านดอลลาร์ล่าสุด แม้ตลาดรวมร่วงต่อเนื่อง 6 วัน แต่ WKC ก็ยังมีช่วงที่พุ่งขึ้นถึง 293% ทำให้มูลค่าเพิ่มรวมกว่า 5,455% จากระดับเดือนมิถุนายนเลยทีเดียว

กราฟราคา Wiki Cat
ที่มา: Coingecko

หมายความว่า สำหรับผู้ที่ถือเหรียญตั้งแต่เดือนมิถุนายน การลงทุนเพียง $1,000 ตอนนี้จะกลายเป็นมูลค่าราว $54,550 ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม การหาสัญญาณ breakout แบบนี้ท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยเหรียญมีมมหาศาลไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งนี่เองเป็นเหตุผลที่โปรเจกต์ Snorter Bot Token ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเปลี่ยนการคาดเดาในการหาเหรียญดาวรุ่งให้กลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่รายย่อยเข้าถึงได้

Snorter ล้ำหน้าคู่แข่งได้อย่างไร?

การเจอเหรียญแบบ WKC ก่อนราคาพุ่งอาจเปลี่ยนชีวิตนักลงทุนรายย่อยได้เลย ซึ่ง Snorter Bot Token ถูกสร้างมาเพื่อทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยขึ้น ปัจจุบันเครื่องมือ Fast Sniper ที่พัฒนาเฉพาะบน Solana สามารถตรวจจับ mempool และสัญญา DEX ทันทีที่มีการสร้าง liquidity pool ใหม่ พร้อมส่งคำสั่งซื้อผ่าน private RPC ที่เร็วกว่า public gateway ทำให้ผู้ใช้งานเข้าซื้อได้ก่อนที่ตลาดจะเห็นสัญญาณจริง

นอกจากนี้ บอทส่วนใหญ่ยังพึ่งพา public endpoint หรือเทมเพลตที่เน้น Ethereum จึงช้ากว่าและไม่เหมาะกับจังหวะเทรดความถี่สูงของ Solana แม้แต่บอทบน Solana เองก็มักมีค่าธรรมเนียมสูง ตอบสนองช้า หรือเสี่ยงติด MEV trap ซึ่งบั่นทอนกำไรนักเทรดไปแล้วนับไม่ถ้วน

แม้ Wiki Cat จะอยู่บนเครือข่าย Binance แต่ทาง Snorter จะเริ่มจาก Solana (ในเฟสที่ 2) ก่อนจะขยายสู่ multi-chain ในเฟส 3 เพื่อไล่ตามโอกาสไม่ว่าจะเกิดบน Solana, Binance หรือเชนอื่นๆ เพื่อไม่ให้นักลงทุนรายย่อยพลาดโอกาสครั้งใหญ่แบบ WKC อีกต่อไป

Snorter Roadmap

ทำไม SNORT ถึงมีศักยภาพ 100x ในตัวเอง?

เมื่อเปิดตัว นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมองหาเหรียญ 100x ที่ไหนไกล เพราะโทเค็น SNORT เองก็มีโอกาสนั้น โดยผู้ถือจะได้ค่าธรรมเนียมการเทรดต่ำสุดในกลุ่ม Telegram trading bot อยู่ที่เพียง 0.85% ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งที่เก็บถึง 1.5–2% และยังทำหน้าที่เป็น governance token ให้ผู้ถือมีสิทธิ์กำหนดทิศทางการพัฒนาด้วย

นอกจากนี้ SNORT ยังระดมทุน presale ทะลุเป้าไปแล้วกว่า $3.31M ล้าน ซึ่งสูงกว่า Banana Gun ที่ทำได้เพียง $1.3 ล้านเสียอีก นอกจากจะสะท้อน demand ที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นแล้ว ยังได้รับเลือกให้ติดลิสต์ Upcoming Tokens ของ Best Wallet ด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋า crypto ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขณะนี้

ด้วยกระแสตอบรับและการสนับสนุนจากทั้งแพลตฟอร์มใหญ่และอินฟลูเอนเซอร์อย่าง Crypto June ที่ประเมินว่า SNORT มีโอกาสเติบโตถึง 100x โปรเจกต์นี้จึงถูกจับตามากในตลาดคริปโต

Presale ของ Snorter Bot Token อาจใกล้ปิดแล้ว

แม้ทีมงานยังไม่ได้ระบุวันปิด presale อย่างเป็นทางการ แต่การระดมทุนที่เร็วกว่าของ Banana Gun ชี้ว่า Snorter Bot Token อาจกำลังเข้าสู่รอบท้ายๆ แล้ว ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาที่จะซื้อ $SNORT ในราคาต่ำที่สุดกำลังจะหมดลงในเร็วๆ นี้

วิธีเข้าร่วมให้ได้ราคาถูกที่สุดตอนนี้ คือการซื้อผ่าน presale บนเว็บไซต์ Snorter โดยสามารถซื้อด้วย SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้แต่บัตรเครดิตก็ได้ ทั้งนี้ ทางทีมผู้พัฒนาแนะนำใช้กระเป๋า non-custodial ที่รองรับโดย WalletConnect เช่น Best Wallet ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play และ Apple App Store เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ Snorter ได้ที่ X และ Instagram

ไปยัง Snorter Token

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
2025-08-20 17:44:19
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
ของแทร่? นวค.ชี้ Dogecoin ใกล้เข้าตลาดกระทิงระลอก 3 เร็ว ๆ นี้!?
2025-08-20 23:39:08
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,017,214,450,535
-4.74
เหรียญยอดนิยม
บิทคอยน์
นักวิเคราะห์ชี้ Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้ว จ่อพุ่งแรง 23 ส.ค. นี้ ตาม Global M2, ทองคำ และค่าเงินดอลลาร์
2025-08-19 16:35:17
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Altcoin
นักวิเคราะห์ชี้เป้า! Altcoin เหล่านี้มีลุ้นพุ่งแรงเกิน 200% ภายในปีนี้
2025-08-20 17:44:19
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
ของแทร่? นวค.ชี้ Dogecoin ใกล้เข้าตลาดกระทิงระลอก 3 เร็ว ๆ นี้!?
2025-08-20 23:39:08
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
Wiki Cat พุ่งสวนตลาด – Snorter ICO ใกล้ $3.5M
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-21 22:49:46
XRP ข่าวล่าสุด
XRP กำลังจะพุ่ง! ข่าวดีจาก Ripple จุดไฟเป้าใหม่ $6.67
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-21 19:07:54
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า