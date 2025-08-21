Wiki Cat พุ่งสวนตลาด – Snorter ICO ใกล้ $3.5M
Wiki Cat (WKC) สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการพุ่งขึ้นกว่า 293% แม้ตลาดคริปโตจะร่วงต่อเนื่อง 6 วัน โดยเหรียญที่อยู่มานานเพิ่งสร้างจุด breakout ใหญ่ครั้งแรกในเดือนนี้ ดันมูลค่าตลาดทะลุ 200 ล้านดอลลาร์ ก่อนจะร่วงลงมาแล้วพุ่งขึ้นอีกครั้ง ตอกย้ำความผันผวนของกระแสเหรียญมีม ซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้คือสิ่งที่ Snorter Bot Token (SNORT) ถูกออกแบบมาเพื่อจับให้ได้
Snorter เตรียมเปิดตัวเป็นบอทเทรดบน Telegram ที่โฟกัสเครือข่าย Solana แต่มีแผนขยายไปเชนอื่นอย่าง BNB Chain ด้วย เทคโนโลยีของมันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสแกนหาโอกาสจากทุกแพลตฟอร์ม โดยในรอบระดมทุนปัจจุบัน ราคา SNORT Token อยู่ที่ $0.1019 และจะคงไว้เพียง 2 วันก่อนจะเข้าสู่รอบถัดไปที่ราคาสูงขึ้นทีละนิด
ดังนั้น หากใครกำลังมองหา “เหรียญมีม 100x” ตัวต่อไป แต่ยังมืดแปดด้าน Snorter Bot Token อาจตอบโจทย์เต็มๆ
เครื่องมือจับสัญญาณ สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องมี!
Wiki Cat เปิดตัวบน BNB Smart Chain ในมีนาคม 2022 ในฐานะเหรียญมีมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและเชื่อมกับ SMC DAO โดยช่วงแรกแม้จะมีผู้ถือครองหลายหมื่นราย แต่การซื้อขายก็ยังเงียบ ทั้งนี้ โมเดลโปรเจกต์เน้นการเบิร์นเหรียญครั้งใหญ่ การยกเลิกสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ และการผลักดันความรู้คริปโต โดยเฉพาะในแอฟริกา
ประมาณเดือนมิถุนายน 2025 เหรียญก็เริ่มถูกจับตามองมากขึ้น เมื่อราคาพุ่งดันมูลค่าตลาดแตะ 10 ล้านดอลลาร์ และต่อมาในสิงหาคมพุ่งทะลุ 200 ล้านดอลลาร์ ก่อนย่อลงมาแถว 100 ล้านดอลลาร์ล่าสุด แม้ตลาดรวมร่วงต่อเนื่อง 6 วัน แต่ WKC ก็ยังมีช่วงที่พุ่งขึ้นถึง 293% ทำให้มูลค่าเพิ่มรวมกว่า 5,455% จากระดับเดือนมิถุนายนเลยทีเดียว
หมายความว่า สำหรับผู้ที่ถือเหรียญตั้งแต่เดือนมิถุนายน การลงทุนเพียง $1,000 ตอนนี้จะกลายเป็นมูลค่าราว $54,550 ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน
อย่างไรก็ตาม การหาสัญญาณ breakout แบบนี้ท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยเหรียญมีมมหาศาลไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งนี่เองเป็นเหตุผลที่โปรเจกต์ Snorter Bot Token ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเปลี่ยนการคาดเดาในการหาเหรียญดาวรุ่งให้กลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติที่รายย่อยเข้าถึงได้
Snorter ล้ำหน้าคู่แข่งได้อย่างไร?
การเจอเหรียญแบบ WKC ก่อนราคาพุ่งอาจเปลี่ยนชีวิตนักลงทุนรายย่อยได้เลย ซึ่ง Snorter Bot Token ถูกสร้างมาเพื่อทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยขึ้น ปัจจุบันเครื่องมือ Fast Sniper ที่พัฒนาเฉพาะบน Solana สามารถตรวจจับ mempool และสัญญา DEX ทันทีที่มีการสร้าง liquidity pool ใหม่ พร้อมส่งคำสั่งซื้อผ่าน private RPC ที่เร็วกว่า public gateway ทำให้ผู้ใช้งานเข้าซื้อได้ก่อนที่ตลาดจะเห็นสัญญาณจริง
นอกจากนี้ บอทส่วนใหญ่ยังพึ่งพา public endpoint หรือเทมเพลตที่เน้น Ethereum จึงช้ากว่าและไม่เหมาะกับจังหวะเทรดความถี่สูงของ Solana แม้แต่บอทบน Solana เองก็มักมีค่าธรรมเนียมสูง ตอบสนองช้า หรือเสี่ยงติด MEV trap ซึ่งบั่นทอนกำไรนักเทรดไปแล้วนับไม่ถ้วน
แม้ Wiki Cat จะอยู่บนเครือข่าย Binance แต่ทาง Snorter จะเริ่มจาก Solana (ในเฟสที่ 2) ก่อนจะขยายสู่ multi-chain ในเฟส 3 เพื่อไล่ตามโอกาสไม่ว่าจะเกิดบน Solana, Binance หรือเชนอื่นๆ เพื่อไม่ให้นักลงทุนรายย่อยพลาดโอกาสครั้งใหญ่แบบ WKC อีกต่อไป
ทำไม SNORT ถึงมีศักยภาพ 100x ในตัวเอง?
เมื่อเปิดตัว นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมองหาเหรียญ 100x ที่ไหนไกล เพราะโทเค็น SNORT เองก็มีโอกาสนั้น โดยผู้ถือจะได้ค่าธรรมเนียมการเทรดต่ำสุดในกลุ่ม Telegram trading bot อยู่ที่เพียง 0.85% ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งที่เก็บถึง 1.5–2% และยังทำหน้าที่เป็น governance token ให้ผู้ถือมีสิทธิ์กำหนดทิศทางการพัฒนาด้วย
นอกจากนี้ SNORT ยังระดมทุน presale ทะลุเป้าไปแล้วกว่า $3.31M ล้าน ซึ่งสูงกว่า Banana Gun ที่ทำได้เพียง $1.3 ล้านเสียอีก นอกจากจะสะท้อน demand ที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นแล้ว ยังได้รับเลือกให้ติดลิสต์ Upcoming Tokens ของ Best Wallet ด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋า crypto ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในขณะนี้
ด้วยกระแสตอบรับและการสนับสนุนจากทั้งแพลตฟอร์มใหญ่และอินฟลูเอนเซอร์อย่าง Crypto June ที่ประเมินว่า SNORT มีโอกาสเติบโตถึง 100x โปรเจกต์นี้จึงถูกจับตามากในตลาดคริปโต
Presale ของ Snorter Bot Token อาจใกล้ปิดแล้ว
แม้ทีมงานยังไม่ได้ระบุวันปิด presale อย่างเป็นทางการ แต่การระดมทุนที่เร็วกว่าของ Banana Gun ชี้ว่า Snorter Bot Token อาจกำลังเข้าสู่รอบท้ายๆ แล้ว ซึ่งหมายความว่าช่วงเวลาที่จะซื้อ $SNORT ในราคาต่ำที่สุดกำลังจะหมดลงในเร็วๆ นี้
วิธีเข้าร่วมให้ได้ราคาถูกที่สุดตอนนี้ คือการซื้อผ่าน presale บนเว็บไซต์ Snorter โดยสามารถซื้อด้วย SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้แต่บัตรเครดิตก็ได้ ทั้งนี้ ทางทีมผู้พัฒนาแนะนำใช้กระเป๋า non-custodial ที่รองรับโดย WalletConnect เช่น Best Wallet ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play และ Apple App Store เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ Snorter ได้ที่ X และ Instagram
