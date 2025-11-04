BTC $102,457.29 -4.65%
Cryptonews บิทคอยน์

ทำไม Bitcoin, Ethereum และ Dogecoin ดิ่งแรงวันนี้?

Bitcoin BTC Dogecoin Ethereum ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไม Bitcoin, Ethereum และ Dogecoin ดิ่งแรงวันนี้?

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกลับมาแดงฉานอีกครั้ง โดยมูลค่าตลาดโดยรวมปรับตัวลดลง 4.1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาเหรียญหลักอย่าง Bitcoin, Ethereum และ Dogecoin ดิ่งลงอย่างหนักและหลุดแนวรับสำคัญของสัปดาห์ที่แล้ว

การปรับตัวลงครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับบริษัท Wintermute และ Binance ประกอบกับแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคที่ทำให้นักลงทุนวิตกกังวล

เปิดต้นตอข่าวลือ Wintermute จ่อฟ้อง Binance เขย่าตลาดคริปโต

ความกังวลในตลาดทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากมีข่าวลือแพร่สะพัดบน X โดยผู้ใช้งานชื่อ ‘WhalePump Reborn‘ อ้างว่า Wintermute หนึ่งใน Market Maker รายใหญ่ที่สุดของวงการ เตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับ Binance เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตลาดล่มเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025

โพสต์ดังกล่าวระบุว่า Wintermute สูญเสียเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์และสถานการณ์อาจไม่สู้ดีนัก ข้อมูลจากผู้ใช้อีกรายชื่อ ‘StarPlatinum‘ ได้ขยายความว่า เหตุการณ์ระบบของ Binance ล่มในครั้งนั้นนำไปสู่การบังคับล้างพอร์ตที่ราคาผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตครั้งประวัติศาสตร์มูลค่าราว 19,000 ล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง

แม้ว่าพอร์ตของ Wintermute บน Ethereum, Arbitrum และ Solana จะลดลงประมาณ 65 ล้านดอลลาร์ แต่ก็ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเป็นการถูกบังคับล้างพอร์ตแต่อย่างใด

ผู้ก่อตั้ง Wintermute สยบข่าวลือ! ยืนยัน “ไม่เคยคิดฟ้อง Binance”

ท่ามกลางความตื่นตระหนกที่แพร่กระจายไปทั่วตลาด เยฟเกนี่ เกวอย (Evgeny Gaevoy) ผู้ก่อตั้ง Wintermute ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน X เพื่อสยบข่าวลือทั้งหมด โดยเขายืนยันข้อความเดิมจากวันที่ 11 ตุลาคม 2025 ว่า Wintermute ไม่เคยมีแผนที่จะฟ้องร้อง Binance และไม่เห็นเหตุผลที่จะทำเช่นนั้นในอนาคต

“เราไม่เคยมีแผนที่จะฟ้อง Binance และไม่เห็นเหตุผลที่จะทำในอนาคต” เกวอยกล่าวบน X นอกจากนี้เขายังตอบกลับโพสต์ของ ‘WhalePump Reborn’ โดยตรงว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นเรื่อง “ไร้สาระอย่างสิ้นเชิง

การออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนนี้ช่วยคลายความกังวลในตลาดได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถหยุดแรงเทขายที่เกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นได้

วิเคราะห์ปัจจัยลบซ้ำเติมตลาด: ท่าทีธนาคารกลางสหรัฐฯ และแรงเทขายจาก Bitcoin ETF

นอกเหนือจากข่าวลือแล้ว ตลาดคริปโต ยังเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยมหภาค โดยเจอโรม พาวเวลล์ (Jerome Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะยังไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนลดความเสี่ยงและเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี

อีกหนึ่งแรงกดดันสำคัญมาจากแรงเทขายในกองทุน Spot Bitcoin ETF ข้อมูลจาก Farside Investors เผยให้เห็นว่ากองทุน ETF เหล่านี้มีเงินไหลออกสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2025 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่ลดลงและเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ตลาดคริปโตร่วงอย่างต่อเนื่อง

จับตาราคา Bitcoin, Ethereum, และ Dogecoin หลังตลาดแดงทั้งกระดาน

ผลกระทบจากปัจจัยลบทั้งหมดสะท้อนออกมาที่ราคาเหรียญอย่างชัดเจน ณ เวลาที่รายงาน ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 104,502 ดอลลาร์ ปรับตัวลดลง 2.8% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งการปรับตัวลงนี้ส่งผลกระทบต่อตลาด Altcoin โดยรวม

ขณะที่ Ethereum ได้รับผลกระทบหนักกว่า โดยร่วงลง 6% มาอยู่ที่ 3,490 ดอลลาร์ ส่วน Dogecoin ซึ่งเป็นราชาแห่ง Meme Coin ก็ดิ่งลงถึง 6.8% ซื้อขายอยู่ที่ 0.1618 ดอลลาร์ การที่เหรียญหลักเหล่านี้หลุดแนวรับสำคัญทำให้ตลาดยังคงอยู่ในภาวะที่น่ากังวลและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/bitcoin-ethereum-dogecoin-prices/

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
