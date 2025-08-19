วาฬโอน 3 ล้านล้าน SHIB จาก Coinbase – เล็งขยายสู่ Base และ Solana
ตลาดคริปโตกำลังจับตาการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเหรียญมีมยอดนิยมอย่าง Shiba Inu (SHIB) หลังจากมีรายงานว่านักลงทุนรายใหญ่ หรือที่เรียกกันว่าวาฬ (Whale) ได้ทำการโอนย้ายเหรียญ SHIB จำนวนมหาศาลถึง 3 ล้านล้านโทเค็นออกจากกระดานเทรด Coinbase
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่ทีมผู้พัฒนาประกาศแผนการขยายระบบนิเวศครั้งใหญ่ไปยังบล็อกเชน Base และ Solana ซึ่งส่งสัญญาณบวกต่ออนาคตของเหรียญและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
เจาะลึกการเคลื่อนไหวของวาฬ กับ 3 ล้านล้าน SHIB
ข้อมูลจาก Whale Alert แพลตฟอร์มติดตามธุรกรรมขนาดใหญ่บนบล็อกเชน ได้ตรวจพบการโอนย้ายเหรียญจำนวน 3,000,000,000,000 SHIB จาก Coinbase Prime ไปยัง Wallet ที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเกือบ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
การกระทำดังกล่าวถูกตีความโดยนักวิเคราะห์ว่าเป็นสัญญาณของการสะสมเพื่อการลงทุนในระยะยาว มากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น เนื่องจากเป็นการย้ายสินทรัพย์ออกจาก Exchange มาเก็บไว้ใน Self-custody Wallet ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ Shiba Inu ในอนาคต
นอกจากการเคลื่อนไหวของวาฬแล้ว อัตราการเผาเหรียญ SHIB ยังพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าทึ่งถึง 1,985% ภายในวันเดียว โดยมีการเผาทำลายเหรียญไปแล้วกว่า 4.7 ล้าน SHIB
การลดอุปทานหมุนเวียนในระบบนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่นักลงทุนเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้ราคา SHIB เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องของโปรเจกต์
Shiba Inu กางแผนรุก! ขยายสู่ Base และ Solana ผ่าน Chainlink
Kaal Dhairya หนึ่งในนักพัฒนาหลักของ SHIB ได้ออกมายืนยันแผนการขยายระบบนิเวศไปสู่เครือข่ายอื่น ๆ โดยเน้นย้ำว่าแม้ SHIB จะยังคงมี Ethereum เป็นบ้านหลัก แต่ทีมงานก็เปิดกว้างให้นักพัฒนาสามารถนำโทเค็น SHIB ไปใช้งานบนเชนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูงอย่าง “Base” และ “Solana” ได้ การขยายตัวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเปิดรับผู้ใช้งานกลุ่มใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบนิเวศ
เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณค่าของโทเค็นดั้งเดิม การขยายตัวข้ามเชนจะดำเนินการผ่านเฟรมเวิร์กอย่างเป็นทางการของ Chainlink CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างบล็อกเชนเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กลไกดังกล่าวยังสนับสนุนโมเดลการลดอุปทาน (Deflationary Model) ของ SHIB ด้วยการเผาโทเค็นในทุก ๆ ธุรกรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เหรียญ SHIB มีจำนวนลดลงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ทีมงาน Shiba Inu ยังได้เตือนว่าการนำ SHIB ไปใช้บนเชนอื่นโดยไม่สนับสนุนระบบนิเวศดั้งเดิมจะถูกมองว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น นักพัฒนาที่ต้องการต่อยอดจึงควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนดั้งเดิมด้วย ท่าทีที่ชัดเจนนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเหรียญมีมหมาตัวนี้ ควบคู่ไปกับการอัปเกรด Developer Hub และการเตรียมเปิดตัว DEX ใหม่บน Shibarium
Maxi Doge เหรียญมีมหมาสายพันธุ์ใหม่ โอกาสใหม่ของคนเคยพลาด SHIB
จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ SHIB ที่กำลังขยายตัว นักลงทุนจำนวนมากมองว่าเหรียญได้เติบโตไปไกลแล้ว จึงเริ่มมองหาโอกาสในเหรียญมีมใหม่ที่มีศักยภาพแทน โดย Maxi Doge ($MAXI) กำลังได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดระดมทุนในรอบ Presale ที่ทะลุ $1.2 ล้าน ภายในไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากชุมชนว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมตัวถัดไปที่จะแซงหน้า Dogecoin และ Shiba Inu”
Maxi Doge ($MAXI) คือเหรียญมีมบนเชน Ethereum ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “alpha dog” สายเทรดและสายยิมที่บ้าพลัง สร้างความแตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึง presale ได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่มีรอบขายให้พวก VC หรือกองทุนใหญ่ล่วงหน้า
จุดเด่นที่น่าสนใจคือผู้เข้าร่วม Presale สามารถนำเหรียญไป Stake ได้ทันที พร้อมรับผลตอบแทน (APY) สูงสุดถึง 234% ในช่วงแรก และด้วย Smart Contract ที่ผ่านการตรวจสอบโดย Coinsult และ SolidProof ทำให้นักลงทุนมั่นใจในความปลอดภัยและความโปร่งใส นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า $MAXI อาจมีโอกาสพุ่งสูงถึง 100x เลยทีเดียว หากได้รับความนิยมเช่นเดียวกับเหรียญมีมหมารุ่นพี่
- ศึกษา: วิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
- เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge: https://maxidogetoken.com/th
- ติดตามทาง X: https://x.com/MaxiDoge_
- ติดตามทาง Telegram: https://t.me/maxi_doge
สรุป: อนาคต Shiba Inu สดใส หลังได้แรงหนุนจาก Whale และแผนขยาย Multi-chain
การเคลื่อนไหวของวาฬที่โอน 3 ล้านล้าน SHIB ออกจาก Coinbase ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นในระยะยาว ขณะเดียวกันแผนการขยายระบบนิเวศของ Shiba Inu ไปยัง Base และ Solana โดยใช้เทคโนโลยีจาก Chainlink ก็เป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตในอนาคต
ปัจจัยบวกเหล่านี้ ทั้งการสะสมของรายใหญ่ การลดอุปทานผ่านการเผา และการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ ล้วนเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าอนาคตของ SHIB ยังคงสดใสและน่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนในตลาดคริปโต
