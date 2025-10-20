สายเทรดฟิวเจอร์สเฮ! Weex แจกโบนัสต้อนรับ 50% สูงสุด 800 USDT
Weex กระดานเทรดคริปโตที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกาศแคมเปญใหญ่เอาใจนักเทรดหน้าใหม่ ด้วยการมอบโบนัสเทรดฟิวเจอร์สสูงถึง 50% สำหรับการฝากเงินครั้งแรก โบนัสสูงสุดถึง 800 USDT!
เจาะลึกเงื่อนไขวิธีรับโบนัสต้อนรับสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส 50% จาก Weex
สำหรับนักเทรดที่สนใจรับโบนัสเทรดฟิวเจอร์ส 50% จาก Weex เงื่อนไขหลักคือต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ลงทะเบียนครั้งแรก โดยโปรโมชั่นนี้จะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนการรับโบนัสนั้นไม่ซับซ้อน เพียงแค่ทำการฝากเงินครั้งแรกขั้นต่ำ 100 USDT เข้าสู่บัญชี
เพื่อรับโบนัสสูงสุดที่ 800 USDT ผู้ใช้งานจำเป็นต้องฝากเงินจำนวน 8,000 USDT อย่างไรก็ตาม มีข้อกำหนดสำคัญคือผู้ใช้จะต้องรักษายอดเงินฝากสุทธิไว้ในบัญชีเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อปลดล็อกโบนัสเต็มจำนวน
หลังจากได้รับโบนัสแล้ว นักเทรดสามารถนำไปใช้ในการเทรดฟิวเจอร์สเพื่อสร้างปริมาณการซื้อขายตามที่กำหนดและรับรางวัลในระดับถัดไป โดยสามารถใช้คู่เทรดใดก็ได้ในการสะสมปริมาณการซื้อขาย
กฎและข้อจำกัดของโบนัส Weex
เพื่อให้การรับโบนัสเทรดฟิวเจอร์สนี้เป็นไปอย่างราบรื่น มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญที่นักเทรดต้องทราบ
ประการแรก ผู้ใช้จะต้องเป็นการฝากผ่านเครือข่ายบล็อกเชนเท่านั้น การโอนเงินภายในระหว่างบัญชี Weex ด้วยกันจะไม่ถูกนับรวมในโปรโมชั่นนี้
ประการที่สอง Weex จะคำนวณปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สโดยใช้สูตร Margin x Leverage และคำสั่งซื้อขายที่ไม่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมจะไม่ถูกนับรวม นอกจากนี้ คู่เทรดบางคู่ เช่น USDC/USDT และ EUR/USDT จะไม่ถูกนำมาคำนวณในปริมาณการซื้อขายสำหรับแคมเปญนี้
สิ่งสำคัญที่สุดคือ โบนัสที่ได้รับมีไว้สำหรับการเทรดฟิวเจอร์สโดยเฉพาะ สามารถใช้เป็น Margin การชดเชยค่าธรรมเนียม การขาดทุน หรือ Funding Fees ได้ แต่หากมีการโอนสินทรัพย์ออกจากบัญชีก่อนที่จะใช้โบนัสจนหมด โบนัสที่เหลืออยู่จะถูกยกเลิกทันที
ทั้งนี้ ผู้ใช้อาจต้องทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนรับรางวัล
Weex คือใคร? รู้จักกับกระดานเทรดมาใหม่ที่มาพร้อมกับโบนัสก้อนโต
Weex เป็นกระดานเทรดคริปโตที่รองรับการเทรดทั้งแบบ Spot, Futures และ Copy Trading จุดเด่นที่น่าสนใจคือการให้บริการ Leverage ในตลาดเทรดฟิวเจอร์สสูงถึง 400x ซึ่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน Weex ได้รับใบอนุญาตในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และให้บริการในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก
นอกเหนือจากโบนัสต้อนรับสำหรับการเทรดฟิวเจอร์ส 50% แล้ว Weex ยังมีโปรโมชั่นอื่น ๆ เพื่อต้อนรับผู้ใช้ใหม่ เช่น โบนัสเงินฝากเพิ่มเติมอีก 20% หลังจากจบแคมเปญแรก และคูปองมูลค่า 10-100 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่ทำการเชื่อมต่อบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักเทรดมือใหม่เริ่มต้นเส้นทางในตลาดคริปโตได้ง่ายขึ้น