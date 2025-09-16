Wall Street Pepe โหมเผา WEPE ต่อเนื่อง ลดอุปทานแบบถล่มทลาย
Wall Street Pepe (WEPE) เผาโทเค็นไปแล้วรวม 3.6 พันล้าน และการย้ายเครือข่ายไปยัง Solana (SOL) ก็กำลังเร่งตัวขึ้นทุกวัน
เพียงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโทเค็นกว่า 600 ล้านเหรียญถูกเผาแล้ว ซึ่งสะท้อนว่าชุมชน “กองทัพกบ” กำลังเข้ามาสะสมโทเค็นและลดอุปทานบน Ethereum (ETH)
ขณะเดียวกัน คอลเลกชัน NFT ของโปรเจกต์ก็เติบโตต่อเนื่อง โดยปริมาณขายในตลาดรองพุ่งเกิน 33,000 ดอลลาร์บน OpenSea
แรงกระตุ้นทั้งฝั่งโทเค็นและ NFT แสดงให้เห็นว่าชุมชนเข้มแข็งแค่ไหน สำหรับผู้ที่ต้องการล็อก SOL WEPE ก่อน Token Generation Event (TGE) โทเค็นยังสามารถซื้อได้ที่ราคา $68.8M ผ่านเว็บไซต์ทางการที่เพิ่งปรับปรุงใหม่
สมดุล 2 เชนถูกสร้างด้วยการเผาโทเค็น เร่งย้ายสู่ Solana
บน Ethereum ปริมาณโทเค็น WEPE ลดลงแล้ว 1.8% จากการซื้อเวอร์ชัน Solana อย่างต่อเนื่อง ทุกการซื้อจะกระตุ้นกลไกการเผาโทเค็นบน Ethereum ทำให้จำนวนโทเค็นรวม 2 แสนล้านเหรียญคงที่ทั้ง 2 เชน
ระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ถือ WEPE บน Ethereum ถูกลดค่า จากกิจกรรมบน Solana และรักษาจำนวนโทเค็นสูงสุดในช่วงที่โปรเจกต์ใช้สองเชน
การซื้อในปัจจุบันไม่เพียงสนับสนุนการย้ายเชน แต่ยังวางตำแหน่ง WEPE บน Solana ซึ่งเหมาะกับเหรียญมีมด้วยค่าธรรมเนียมต่ำและความเร็วสูง
ข้อได้เปรียบนี้ยังขยายไปถึงผู้ถือ เช่น Alpha Chat กลุ่มเทรดส่วนตัวที่รายงานผลกำไรสูงสุดถึง 1,000%
กลไกการเผาโทเค็นจะยังคงทำงานต่อไปแม้หลัง TGE และช่วยนำการย้ายเชนจนกว่า WEPE จะย้ายครบไปยัง Solana
คอลเลกชัน NFT ของชุมชน Wall Street Pepe ยอดขายทะลุ $33K
คอลเลกชัน NFT 5,000 ชิ้นของ Wall Street Pepe สร้างยอดขายตลาดรองรวม 7.4 ETH หรือประมาณ 33,000 ดอลลาร์ตามราคา ETH ปัจจุบัน
กิจกรรมการซื้อขายยังเติบโตต่อเนื่อง ราคาต่ำสุดปรับขึ้น 0.3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และปริมาณซื้อขายวันจันทร์อยู่ที่ 0.07 ETH โดยเฉพาะ WEPE #4551 ถูกขายไปในราคา 1 ETH เพียงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
NFT ของ Wall Street Pepe สร้างแรงดึงดูดเกินตัวโทเค็น
คอลเลกชัน NFT ที่สร้างโดยชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์ Wall Street Pepe ช่วยเพิ่มความต้องการและการมองเห็น นอกจากนั้นแต่ละ NFT ยังทำหน้าที่เป็นบัตรสมาชิก เปิดสิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ถือ เช่น เข้ากลุ่ม Alpha Chat และสิทธิพิเศษอื่นตาม roadmap
แรงกระตุ้นจาก NFT ยังสะท้อนกลับไปสู่ตลาดโทเค็น โดยราคา WEPE พุ่งไปถึง 0.000069 ดอลลาร์เมื่อ 13 กันยายน หลังประกาศยอดขายตลาดรองเกิน 30,000 ดอลลาร์บน X ขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 0.000055 ดอลลาร์ หลังจากขึ้นสูงสุด 0.000072 ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เข้าร่วมการย้าย WEPE สู่ Solana
แม้เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ Wall Street Pepe ก็สร้างแรงดึงดูดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการระดมทุนกว่า 70 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนตั้งแต่ต้น, ส่งสัญญาณ Alpha ที่ประสบความสำเร็จ, เปิดตัวคอลเลกชัน NFT ของชุมชน และเร่งการย้ายโทเค็นไปยัง Solana แสดงให้เห็นว่าชุมชนคือหัวใจสำคัญของโปรเจกต์
Wall Street Pepe สร้างชื่อเสียงในฐานะเหรียญมีมเพื่อคนทั่วไป รวบรวมผู้ลงทุนรายย่อยต่อสู้กับวาฬใหญ่
ผู้สนใจเข้าร่วมการเผาโทเค็นบน Ethereum และล็อกโทเค็นบน Solana ก่อน TGE สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ทางการได้เลย โดยราคาโทเค็นในช่วง early access อยู่ที่ 0.001 ดอลลาร์
เพื่อความสะดวกในการซื้อและเคลมโทเค็น แนะนำใช้ Best Wallet กระเป๋าคริปโตที่ติดตั้งได้ทั้ง Google Play และ App Store
ติดตามข่าวสารและชุมชนได้ทาง X, Telegram และ Discord