BTC $115,766.97 0.79%
ETH $4,516.97 0.04%
SOL $236.34 0.54%
PEPE $0.000010 0.47%
SHIB $0.000013 0.54%
BNB $930.40 1.52%
DOGE $0.26 1.86%
XRP $3.04 2.28%
Cryptonews สปอนเซอร์

Wall Street Pepe โหมเผา WEPE ต่อเนื่อง ลดอุปทานแบบถล่มทลาย

SOL Solana
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Wall Street Pepe

Wall Street Pepe (WEPE) เผาโทเค็นไปแล้วรวม 3.6 พันล้าน และการย้ายเครือข่ายไปยัง Solana (SOL) ก็กำลังเร่งตัวขึ้นทุกวัน

เพียงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีโทเค็นกว่า 600 ล้านเหรียญถูกเผาแล้ว ซึ่งสะท้อนว่าชุมชน “กองทัพกบ” กำลังเข้ามาสะสมโทเค็นและลดอุปทานบน Ethereum (ETH)

ขณะเดียวกัน คอลเลกชัน NFT ของโปรเจกต์ก็เติบโตต่อเนื่อง โดยปริมาณขายในตลาดรองพุ่งเกิน 33,000 ดอลลาร์บน OpenSea

แรงกระตุ้นทั้งฝั่งโทเค็นและ NFT แสดงให้เห็นว่าชุมชนเข้มแข็งแค่ไหน สำหรับผู้ที่ต้องการล็อก SOL WEPE ก่อน Token Generation Event (TGE) โทเค็นยังสามารถซื้อได้ที่ราคา $68.8M ผ่านเว็บไซต์ทางการที่เพิ่งปรับปรุงใหม่

สมดุล 2 เชนถูกสร้างด้วยการเผาโทเค็น เร่งย้ายสู่ Solana

บน Ethereum ปริมาณโทเค็น WEPE ลดลงแล้ว 1.8% จากการซื้อเวอร์ชัน Solana อย่างต่อเนื่อง ทุกการซื้อจะกระตุ้นกลไกการเผาโทเค็นบน Ethereum ทำให้จำนวนโทเค็นรวม 2 แสนล้านเหรียญคงที่ทั้ง 2 เชน

Wall Street Pepe (WEPE)

ระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ถือ WEPE บน Ethereum ถูกลดค่า จากกิจกรรมบน Solana และรักษาจำนวนโทเค็นสูงสุดในช่วงที่โปรเจกต์ใช้สองเชน

การซื้อในปัจจุบันไม่เพียงสนับสนุนการย้ายเชน แต่ยังวางตำแหน่ง WEPE บน Solana ซึ่งเหมาะกับเหรียญมีมด้วยค่าธรรมเนียมต่ำและความเร็วสูง

ข้อได้เปรียบนี้ยังขยายไปถึงผู้ถือ เช่น Alpha Chat กลุ่มเทรดส่วนตัวที่รายงานผลกำไรสูงสุดถึง 1,000%

กลไกการเผาโทเค็นจะยังคงทำงานต่อไปแม้หลัง TGE และช่วยนำการย้ายเชนจนกว่า WEPE จะย้ายครบไปยัง Solana

คอลเลกชัน NFT ของชุมชน Wall Street Pepe ยอดขายทะลุ $33K

คอลเลกชัน NFT 5,000 ชิ้นของ Wall Street Pepe สร้างยอดขายตลาดรองรวม 7.4 ETH หรือประมาณ 33,000 ดอลลาร์ตามราคา ETH ปัจจุบัน

กิจกรรมการซื้อขายยังเติบโตต่อเนื่อง ราคาต่ำสุดปรับขึ้น 0.3% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และปริมาณซื้อขายวันจันทร์อยู่ที่ 0.07 ETH โดยเฉพาะ WEPE #4551 ถูกขายไปในราคา 1 ETH เพียงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

WEPE Token

NFT ของ Wall Street Pepe สร้างแรงดึงดูดเกินตัวโทเค็น

คอลเลกชัน NFT ที่สร้างโดยชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์ Wall Street Pepe ช่วยเพิ่มความต้องการและการมองเห็น นอกจากนั้นแต่ละ NFT ยังทำหน้าที่เป็นบัตรสมาชิก เปิดสิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ถือ เช่น เข้ากลุ่ม Alpha Chat และสิทธิพิเศษอื่นตาม roadmap

แรงกระตุ้นจาก NFT ยังสะท้อนกลับไปสู่ตลาดโทเค็น โดยราคา WEPE พุ่งไปถึง 0.000069 ดอลลาร์เมื่อ 13 กันยายน หลังประกาศยอดขายตลาดรองเกิน 30,000 ดอลลาร์บน X ขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ 0.000055 ดอลลาร์ หลังจากขึ้นสูงสุด 0.000072 ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

เข้าร่วมการย้าย WEPE สู่ Solana

แม้เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ Wall Street Pepe ก็สร้างแรงดึงดูดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการระดมทุนกว่า 70 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนตั้งแต่ต้น, ส่งสัญญาณ Alpha ที่ประสบความสำเร็จ, เปิดตัวคอลเลกชัน NFT ของชุมชน และเร่งการย้ายโทเค็นไปยัง Solana แสดงให้เห็นว่าชุมชนคือหัวใจสำคัญของโปรเจกต์

Wall Street Pepe สร้างชื่อเสียงในฐานะเหรียญมีมเพื่อคนทั่วไป รวบรวมผู้ลงทุนรายย่อยต่อสู้กับวาฬใหญ่

ผู้สนใจเข้าร่วมการเผาโทเค็นบน Ethereum และล็อกโทเค็นบน Solana ก่อน TGE สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ทางการได้เลย โดยราคาโทเค็นในช่วง early access อยู่ที่ 0.001 ดอลลาร์

เพื่อความสะดวกในการซื้อและเคลมโทเค็น แนะนำใช้ Best Wallet กระเป๋าคริปโตที่ติดตั้งได้ทั้ง Google Play และ App Store

ติดตามข่าวสารและชุมชนได้ทาง X, Telegram และ Discord

เว็บทางการ WEPE

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,226,314,717,162
3.97
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
จับตาก่อน Altcoin เหล่านี้ก่อน FED ตัดสิน! XRP, Dogcoin และ Pi Network
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-16 15:48:03
XRP ข่าวล่าสุด
ลุ้นทะลุ 5 ดอลลาร์! XRP ส่งสัญญาณบวก จับตาราคาตุลาคมนี้
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-09-16 14:54:06
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า