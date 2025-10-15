Wall Street Pepe สะเทือนวงการ! บุก Solana พร้อม Airdrop สุดฮอต
วงการคริปโตได้ต้อนรับการมาถึงของ Wall Street Pepe (WEPE) บนเครือข่าย Solana อย่างเป็นทางการ โดยโปรเจกต์ meme coin รายนี้เริ่มต้นบน Ethereum ก่อนจะขยายมายัง Solana ผ่านเทคโนโลยี Wormhole ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างสองเครือข่ายได้อย่างราบรื่น
การขยายตัวครั้งนี้มาพร้อมกับการแจกจ่ายโทเค็น WEPE ผ่าน airdrop ให้แก่ผู้ใช้งาน ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของโปรเจกต์ในฐานะ meme coin แบบ multichain ที่มีจุดเด่นทั้งในด้านความเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และความสามารถในการเข้าถึงตลาด DEXs และ launchpads ที่ลึกและมีสภาพคล่องสูงบนฝั่ง Solana
ขณะเดียวกัน การเชื่อมโยงระหว่าง Ethereum และ Solana ก็ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างสะพานเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ WEPE ที่ต้องการสร้างบทบาทสำคัญในระบบนิเวศคริปโต และจารึกชื่อในฐานะ meme coin ที่โดดเด่นที่สุดตัวหนึ่งของวงการ
การเปิดตัวครั้งนี้ยังมาพร้อมกับโครงสร้างการจัดสรรโทเค็นที่กระชับขึ้นและการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุน ทำให้ WEPE บน Solana กลายเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจสำคัญในโลกคริปโตขณะนี้ โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและซื้อขายโทเค็น WEPE ได้แล้ววันนี้ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง DexTools และ Birdeye
แจกแล้ว! WEPE Airdrop ส่งตรงถึงมือผู้ถือครองฝั่ง Solana
วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ frog army หลังจากการแจกจ่ายโทเค็น WEPE ที่เชื่อมระหว่างสองเครือข่ายได้เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่เข้าร่วมในช่วง early access phase ต่างได้รับรางวัลตอบแทนเป็นโทเค็น WEPE ซึ่งคำนวณมูลค่าจากจำนวนเงินดอลลาร์ที่ใช้ซื้อไว้ก่อนหน้านี้ อ้างอิงตามราคาตลาดสดในช่วงเวลาทำธุรกรรม
โทเค็นที่แจกจ่ายครั้งนี้มีจำนวนสอดคล้องกับปริมาณที่เคยถูกเผา (burned) บนเครือข่าย Ethereum ก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น หากในช่วงเวลานั้น WEPE บน Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ 0.0005 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ขณะที่ WEPE บน Solana มีราคา 0.001 ดอลลาร์ การซื้อจะทำให้เกิดการเผาโทเค็นบน Ethereum เป็นจำนวนสองเหรียญ เพื่อรักษาสมดุลในระบบ
รวมแล้วมีโทเค็นกว่า 5.2 พันล้าน WEPE ที่ถูกเผา และในครั้งนี้ได้ถูกส่งกลับคืนไปยังผู้ถือครองในฝั่ง Solana โดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ทุกขั้นตอนถูกติดตามและดำเนินการแบบอัตโนมัติทั้งหมด ทำให้กระบวนการเกิดขึ้นอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
เพื่อป้องกันปัญหาอุปทานที่ไม่สมดุล ทีมพัฒนา WEPE ได้ใช้เงินทุนสำรองจากการซื้อคืน (buybacks) ก่อนหน้าเพื่อเสริมส่วนที่ขาด พร้อมย้ำว่าการเผาโทเคนเดิมยังคงมีผลถาวรและสามารถตรวจสอบได้บนบล็อกเชน
การดำเนินการครั้งนี้ไม่เพียงช่วยปรับโครงสร้างของอุปทานให้กระชับขึ้นในทั้งสองเครือข่าย แต่ยังช่วยสร้างระบบนิเวศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมตั้งแต่ระยะแรก นอกจากนี้ยังถือเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับอนาคตของ WEPE และเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับ frog army ในขณะที่โครงการยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
พลังชุมชนหนุน WEPE! NFT พุ่ง-แผนอนาคตชัดเจน
แม้การเปลี่ยนผ่านสู่เครือข่าย Solana จะเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับ Wall Street Pepe แต่ก็ไม่ใช่เพียงเหตุผลเดียวที่ Frog Army ควรฉลอง ตั้งแต่วันแรกที่โปรเจกต์ถือกำเนิดขึ้น WEPE ยึดมั่นในแนวทางที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน และผู้ถือโทเค็นเหล่านี้เองคือตัวจริงที่ผลักดันให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
หนึ่งในความสำเร็จที่สะท้อนพลังของชุมชนได้ชัดเจนที่สุด คือการเปิดตัวคอลเลกชัน NFT จำนวน 5,000 ชิ้น ซึ่งสร้างขึ้นโดยสมาชิกในชุมชนอย่างเต็มตัว ปัจจุบันคอลเลกชันนี้มียอดขายรองรวมแล้วกว่า 8.29 ETH และมูลค่ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย NFT เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สินทรัพย์ดิจิทัล แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์อีกด้วย
ขณะเดียวกัน Alpha Chat ซึ่งเป็นกลุ่มเทรดดิ้งเฉพาะของ WEPE ก็กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสำเร็จ สมาชิกหลายคนแชร์ผลตอบแทนที่ได้จากกลยุทธ์และการตั้งค่าตลาดที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน โดยบางรายมีกำไรสูงถึง 1,000% ยิ่งเมื่อเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 ความคาดหวังต่ออนาคตของ WEPE ก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น
หนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าจับตาคือการเปิดตัว Community Quests 2.0 ซึ่งต่อยอดจากเวอร์ชันแรกที่เคยให้รางวัลแก่ผู้ใช้งานจากการทำกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การติดตามบัญชีโซเชียลมีเดียของ WEPE โดยในเวอร์ชันใหม่นี้ รางวัลจะหลากหลายและมีมูลค่าสูงยิ่งขึ้น ตั้งแต่คริปโตไปจนถึงโอกาสในการมิ้นต์ NFT ฟรี
แผนต่อไปยังรวมถึงการพัฒนา ระบบ gamified community operations, การจัดอันดับเทรดเดอร์รายเดือน และการจับมือกับอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ เพื่อขยายอิทธิพลของ WEPE ในวัฒนธรรมคริปโตให้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม
Airdrop WEPE เข้าแล้ว? เช็กทันทีด้วยคู่มือปลอดภัยนี้
หากคุณเคยเข้าร่วมในช่วงขยายตัวของโปรเจกต์บนเครือข่าย Solana มาก่อน ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติม — โทเคน WEPE เวอร์ชัน Solana ที่เชื่อมผ่านระบบ bridge จะถูกโอนเข้าสู่กระเป๋าเงินของคุณโดยอัตโนมัติในช่วง airdrop
สำหรับผู้ที่มีทั้งกระเป๋าเงิน Solana และ Ethereum การบริหารจัดการทรัพย์สินจากทั้งสองเครือข่ายสามารถทำได้อย่างสะดวกผ่านแอป Best Wallet ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามสินทรัพย์ทั้งหมดของตน รวมถึงโทเคน WEPE ได้จากหน้าจอเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ
Best Wallet เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบน Google Play และ Apple App Store
เพื่อความปลอดภัยของคุณ ควรตรวจสอบว่าโทเคน WEPE บน Solana ที่ได้รับเป็นโทเคนที่ถูกต้อง โดยสามารถยืนยันได้จาก Contract Address อย่างเป็นทางการ ดังนี้: 2TV8tG8tfDMtChy4e5HGu3QBpH3oqXL8CZKCk2hMRSLv
หากคุณเพิ่งเข้ามารู้จักกับ Wall Street Pepe และต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของโครงการ หรือเข้าร่วมพูดคุยกับชุมชนผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่าง X, Telegram, Instagram และ Discord
นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามราคาหรือทำการซื้อขายโทเคน WEPE ได้โดยตรงบนเครือข่าย Solana ผ่านเครื่องมืออย่าง DexTools และ Birdeye เพื่อความโปร่งใสและความสะดวกในการเทรดของคุณเว็บทางการ WEPE