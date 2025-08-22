BTC $112,460.22 -1.64%
Wall Street Pepe พุ่งแรง! เผา 500M WEPE หลังเดบิวต์บน Solana

Wall Street Pepe WEPE
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
WEPE

ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง Wall Street Pepe (WEPE) เผาเหรียญไปกว่า 500 ล้านบน Ethereum ขณะเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการบน Solana กระบวนการเผาโทเคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไก dual-chain ที่ WEPE วางแผนไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อค่อย ๆ โยกย้ายอุปทานและการดำเนินงานไปยังฐานของ meme coin ที่สำคัญที่สุด

ทุกการจัดสรร WEPE บน Solana (SOL) จะจับคู่กับการเบิร์นบน Ethereum (ETH) ซึ่งช่วยลดอุปทานและปูทางสำหรับการเปิดตัวบน Solana ในอนาคต

การเผา 500 ล้านเหรียญครั้งนี้จึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ร้อนแรงและมาถูกจังหวะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงแนวทางของ Solana ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงตำแหน่งที่มั่นคงของ WEPE ในฐานะศูนย์กลางของเหรียญมีม พร้อมทั้งปูทางสำหรับการผสานรวม NFT ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในอนาคต

ขณะนี้ชุมชนได้สัมผัสประสบการณ์แรกกับคอลเลกชัน NFT ฟรีวันที่ 22 สิงหาคมบน Ethereum ซึ่งออกแบบโดย WEPE Army เอง การย้ายเชนครั้งนี้สะท้อนจิตวิญญาณของ WEPE ที่สร้างโดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

ผู้ถือครองรายใหญ่รายหนึ่งที่ขายสินทรัพย์จำนวนมากในวันอังคาร และได้กลับมาเริ่มสะสมอีกครั้งในวันพุธ ซึ่งยิ่งตอกย้ำแรงสนับสนุนที่ทำให้ราคา WEPE พุ่ง 40.94% ในวันพุธที่ผ่านมา

WEPE
ที่มา: TradingView

ทำไม Wall Street Pepe ต้องเบิร์น WEPE?

การย้าย Wall Street Pepe ไปเครือข่าย Solana มาพร้อมกับการออกแบบที่มีความสมดุลในตัวเอง โดยมีจำนวนสูงสุดของ WEPE อยู่ที่ 2 แสนล้านเหรียญเหมือนเดิม

การเผาเหรียญนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มูลค่าของผู้ถือ ETH ถูกลดทอนลง นอกจากนี้ยังส่งผลให้มูลค่าถูกกระจายไปยังจำนวนโทเค็นที่คงที่มากขึ้น เพราะทุกครั้งที่มีการสร้างโทเค็นใหม่บน Solana จะต้องมีการเผาโทเค็นใน Ethereum อย่างถาวร

ตั้งแต่เปิดตัววันอังคารที่ผ่านมา มี WEPE ถูกซื้อและเผาไปแล้วกว่า 500 ล้านเหรียญบน Ethereum ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความต้องการ WEPE บน Solana กำลังสร้างผลกระทบต่อปริมาณซัพพลายของ ETH อย่างแท้จริง

WEPE

ในช่วง early access ปัจจุบัน การทำธุรกรรมด้วย ETH จะดำเนินการด้วยการซื้อและเผาโทเค็น WEPE แบบเรียลไทม์บน Ethereum โดยอัตโนมัติ ในขณะที่การซื้อที่ใช้ SOL, USDC หรือบัตรเครดิต จะถูกกำหนดให้เผาโทเค็นในช่วง Token Generation Event (TGE) ซึ่งในขณะนั้นจะมีการสร้างและแจกจ่าย SOL WEPE ในปริมาณที่เท่ากันผ่านการ Airdrop

กระบวนการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความเชื่อมโยงระหว่าง ETH WEPE และ SOL WEPE ให้คงที่ สำหรับการซื้อขายบน Centralized Exchanges ที่ลิสต์ WEPE ภายใต้ชื่อย่อเดียวกัน ความแตกต่างของราคาชั่วคราวระหว่างเครือข่ายจะถูกปรับสมดุลผ่านกลไก Arbitrage โดยเทรดเดอร์อย่างรวดเร็ว

หลังจาก TGE กลไกเดียวกันนี้จะยังคงดำเนินต่อไป โดยการจัดสรรโทเค็นบนฝั่ง Solana จะถูกปรับสมดุลด้วยการเผา ETH WEPE แบบเรียลไทม์เสมอ ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบที่มีจำนวนโทเค็นคงที่ ซึ่งช่วยรักษามูลค่าให้แก่ผู้ถือครอง ขณะเดียวกันยังค่อย ๆ เพิ่มสภาพคล่องและการใช้งานไปยัง Solana อย่างมีประสิทธิภาพ

NFT ของ Wall Street Pepe เตรียมย้ายสู่ Solana?

คอลเลกชัน NFT ชุดแรกของเจ้ากบใส่สูทจะเปิดตัวบน Ethereum เพื่อคงเอกลักษณ์ของเชนต้นกำเนิด WEPE

แม้ว่าการโยกย้ายโทเค็นจะเริ่มต้นสู่ Solana แต่ NFT ช่วยให้ผู้ถือ Ethereum มีวิธีใหม่ในการสนับสนุนแบรนด์ โดยไม่พลาดที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของชุมชน

คอลเลกชัน NFT ฟรีมินต์ 5,000 ชิ้นแบ่งตามกลุ่มดังนี้:

  • 1,000 สำหรับสมาชิก Alpha Chat
  • 1,500 สำหรับผู้เข้าร่วม QuestN
  • 1,000 สำหรับกิจกรรมชุมชน
  • 1,000 สำหรับพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างชุมชน
  • 500 สำรองสำหรับทีมและรางวัลในอนาคต
WEPE

NFT ชุดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยชุมชนเอง ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงความภักดีต่อ WEPE อย่างเต็มที่ แต่ละ NFT จะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษ เช่น การเข้าถึง Alpha Chat, สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกวงใน และโอกาสเข้าร่วมงานอีเวนต์สุดพิเศษ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและโปรเจกต์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คอลเลกชันนี้จะเปิดตัวในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ สำหรับผู้ที่อยู่ใน whitelist จะได้รับสิทธิ์มินต์ฟรีเต็มรูปแบบ และแม้ว่าครั้งนี้จะอยู่บน Ethereum แต่ทีมงานก็ชี้ว่า NFT ชุดต่อไป รวมถึงฟีเจอร์ gamified และเครื่องมือ token-gated อาจจะย้ายไป Solana เพื่อความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำกว่า

วิธีจับจอง SOL WEPE

ตอนนี้ช่วง early access ของ WEPE (SOL) เปิดแล้ว โดยราคาอยู่ที่ $0.001 ต่อเหรียญ ก่อน TGE ทำให้ผู้ใช้งานสามารถล็อก WEPE บน Solana ได้ก่อนเปิดตัวจริง

สามารถจับจองเจ้ามีมกบตัวนี้ได้ด้วย ETH, SOL, USDT, USDC ผ่านกระเป๋าคริปโตที่คุณชื่นชอบ เช่น Best Wallet (BEST) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตยอดนิยม หรือจะจ่ายด้วยบัตรเครดิต หลัง TGE ก็ได้ และผู้ถือ ETH WEPE สามารถสลับเป็นเวอร์ชัน Solana แบบ 1:1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ X และ Telegram ของ Wall Street Pepe หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ทางการ

เว็บทางการ WEPE

เว็บทางการ WEPE

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Link ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
