BTC $113,561.43 -2.65%
ETH $4,167.76 -4.30%
SOL $177.59 -4.08%
PEPE $0.000010 -4.06%
SHIB $0.000012 -3.90%
BNB $828.54 -2.19%
DOGE $0.21 -4.75%
XRP $2.91 -5.24%
Cryptonews สปอนเซอร์

สายฟรีเฮ! Wall Street Pepe แจก NFT 5K ชิ้น ลงทะเบียนก่อน 22 ส.ค.

NFT Wall Street Pepe WEPE
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Wall Street Pepe Is Giving Away 5,000 NFTs

หลังกองทัพ WEPE เรียกร้องมานาน ในที่สุดก็มาถึงแล้ว! Wall Street Pepe (WEPE) ประกาศวันเปิดตัวคอลเลกชัน NFT ครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 สิงหาคม

ครั้งนี้มาในสไตล์ “Pepe เพื่อชุมชน” โดยเปิดให้ mint ฟรีทั้งหมด 5,000 ชิ้น โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ติด whitelist โดยจะให้สิทธิพิเศษกับสมาชิก Alpha Chat ผู้เข้าร่วมทำเควสต์ ผู้มีส่วนร่วมสำคัญในคอมมูนิตี้ และโปรเจกต์พาร์ทเนอร์ที่ได้รับเลือก

ความสำเร็จของ WEPE เติบโตขึ้นจากพลังของชุมชนตั้งแต่วันแรก จนมีผู้ถือโทเค็นบนบล็อกเชนกว่า 80,000 ราย และสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดียผ่านแคมเปญและมีมอย่างต่อเนื่อง

การเปิดตัว NFT ครั้งนี้จึงเป็นทั้งรางวัลและจุดรวมพลังของคอมมูนิตี้ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนในชุมชนร่วมกันซื้อขาย ร่วมกันสร้าง และลุกขึ้นมาท้าทายระบบที่เน้นการให้ความสำคัญกับวาฬ (whale) หรือรายใหญ่ในวงการคริปโตที่ครอบงำตลาดมานานเกินไป

สร้างสรรค์โดยชุมชน เพื่อชุมชน – การเปิดตัว WEPE NFT ที่เน้นพลังของคนในสังคม

เช่นเดียวกับที่ GameStop ไม่ได้รอดพ้นจากวิกฤติด้วยความช่วยเหลือจาก Wall Street แต่กลับได้รับการช่วยเหลือจากชุมชน Reddit การเปิดตัวคอลเลกชัน WEPE NFT นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นจากพลังของชุมชนคนทั่วไปเช่นกัน

จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากกลุ่ม WEPE Army ที่พยายามผลักดันให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น พวกเขารวมพลังกันผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ และเรียกร้องให้มีช่องทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการแสดงตัวตนและสนับสนุนแบรนด์ที่พวกเขามีส่วนร่วมสร้างขึ้น

ทีมงานจึงตอบรับเสียงเรียกร้องนั้น และในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ได้พัฒนาคอลเลกชันที่สะท้อนความภักดี โดยสมาชิกที่มีส่วนร่วมจะได้สิทธิ whitelist ก่อน ขณะที่ผู้ใช้งานใหม่สามารถเข้าร่วมผ่านแคมเปญบน QuestN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Web3 ชั้นนำด้านกิจกรรมโซเชียลและออนเชน

Wall Street Pepe QuestN campaign

คอลเลกชัน WEPE NFT ถูกจำกัดที่ 5,000 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม (procedurally generated) พร้อมกับเวอร์ชันพิเศษแบบทำมือ 1-of-1 สำหรับผู้โชคดีบางราย

การเปิดตัวครั้งนี้เป็นฟรีมินต์แบบ whitelist เท่านั้น ไม่มีการขายสาธารณะ โดยจัดสรรดังนี้:

  • 1,000 สิทธิสำหรับสมาชิก Alpha Chat
  • 1,500 สิทธิสำหรับผู้เข้าร่วม QuestN
  • 1,000 สิทธิจากกิจกรรมคอมมูนิตี้
  • 1,000 สิทธิสำหรับพาร์ทเนอร์และการร่วมงานกับคอมมูนิตี้อื่น
  • 500 ชิ้นสำรองไว้ในทีมและสำหรับรางวัลในอนาคต (TBC)

NFT แต่ละชิ้นจะปลดล็อกสิทธิ์เข้าถึง Wall Street Pepe Alpha Chat พร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟในอนาคตแสดงให้เห็นว่าการเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นี้คุ้มค่า เพราะมันเป็นการเปิดประตูสู่โลกที่การดีล, การแชร์สัญญาณการลงทุน และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกิดขึ้น โดยในที่นี้ไม่ได้มีแค่คนทำงานใน Wall Street เท่านั้น แต่ยังมีมาสคอต “กบ” ที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกอย่างในชุมชนแห่งนี้ด้วย

WEPE Army: ผู้เข้าร่วมหลักแสน – จับมือคอมมูนิตี้อื่น – สร้างฐานแฟนเหนียวแน่น

หลังเปิดตัวแคมเปญบน QuestN โปรเจกต์ WEPE ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 ราย และสร้างยอดการเข้าชมเกิน 16 ล้านครั้ง กลายเป็นหนึ่งในกระแสคอมมูนิตี้มีมที่ใหญ่ที่สุดของปีเลยทีเดียว

กองทัพ WEPE ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่าน Alpha Chat ซึ่งสมาชิกบางรายรายงานผลกำไรรวมกว่า 1,500% โดยดีลที่ทำกำไรสูงสุดให้ผลตอบแทนถึง 700%

เมื่อใกล้ถึงกำหนดเปิดตัว NFT ความเคลื่อนไหวในคอมมูนิตี้ก็ยิ่งคึกคัก พร้อมจุดประกายความร่วมมือระหว่างหลายคอมมูนิตี้ที่ช่วยขยายการมองเห็นของ WEPE ทั่วทั้ง Web3

ตัวอย่างล่าสุดคือการจับมือกับ The Daily Alpha และ THE FOUNDRY ที่มอบสิทธิ whitelist สำหรับการมินต์ NFT ฟรี รวมถึงการร่วมงานกับ YapGod และ whateverman ซึ่งชุมชนของพวกเขาก็ได้รับสิทธิ whitelist เช่นกัน

ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้น บวกกับการสร้างคอมมูนิตี้อย่างต่อเนื่องจนเริ่มมีลักษณะเหมือนกลุ่มแฟนคลับสายลัทธิ ได้ช่วยยกระดับ WEPE ให้กลายเป็นหนึ่งในเหรียญมีมที่น่าจับตาที่สุดในตลาด

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โปรเจกต์ไม่ได้โดดเด่นแค่สัญญาณเทรดจาก Alpha Chat เท่านั้น แต่โทเค็นหลักของ WEPE เองก็ทำราคาพุ่งสูงสุดถึง 579% ในช่วงเวลาเดียวกัน

Wall Street Pepe เตรียมสร้างโมเมนต์ครั้งใหญ่ของคอมมูนิตี้ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้!

ชุมชน WEPE Army ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นหนึ่งในกลุ่มชุมชนสาย Meme ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก Web3 และการปล่อย NFT แบบฟรีจำนวน 5,000 ชิ้นในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงถึงการเติบโตของโครงการ

ด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชนต่าง ๆ การขยายตัวของ Alpha Chat ที่มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโทเค็นของโครงการที่แสดงผลตอบแทนที่น่าประทับใจ โครงการนี้จึงพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น

ติดตาม WEPE ได้ทาง X และ Telegram เพื่ออัปเดตข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ

อย่าลืมตรวจสอบเว็บไซต์ WEPE สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปล่อย Mint ที่จะเปิดเผยเร็ว ๆ นี้

เว็บไซต์ Wall Street Pepe

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
ข่าวคริปโต
นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
2025-08-17 11:15:39
,
โดย Natharika Bumroongroj
บิทคอยน์
อีก 3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด
2025-08-19 18:29:29
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
เหลือจะเชื่อ! นวค.พบสัญญาณชี้ว่า Dogecoin อาจไปถึง $1.8 ในระยะสั้น!
2025-08-17 22:37:17
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,033,076,631,371
-5.57
เหรียญยอดนิยม
ข่าวคริปโต
นักวิเคราะห์ดังชี้ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว! มีโอกาสดิ่ง 30% สู่ $60K
2025-08-17 11:15:39
,
โดย Natharika Bumroongroj
บิทคอยน์
อีก 3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด
2025-08-19 18:29:29
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
เหลือจะเชื่อ! นวค.พบสัญญาณชี้ว่า Dogecoin อาจไปถึง $1.8 ในระยะสั้น!
2025-08-17 22:37:17
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
สายฟรีเฮ! Wall Street Pepe แจก NFT 5K ชิ้น ลงทะเบียนก่อน 22 ส.ค.
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-20 00:08:48
บิทคอยน์
อีก 3 วันชี้ชะตา! Bitcoin รอลุ้นถ้อยแถลง Jerome Powell กำหนดทิศทางตลาด
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-08-19 18:29:29
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า