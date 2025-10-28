BTC $115,469.41 -0.03%
Cryptonews ข่าว Altcoin

จับตาให้ดี! Trump Coin ดีด 20% ลุ้นเป้าต่อไปที่ $10

Meme coin
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
เหรียญ Trump Coin สีทองวางอยู่หน้ากราฟราคาที่กำลังพุ่งขึ้น

ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากเหรียญ Meme coin อย่าง Trump Coin (TRUMP) มีราคาดีดตัวขึ้นกว่า 20% ในวันจันทร์ที่ผ่านมา แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ $8.06 การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวใหญ่ว่า American Bitcoin (ABTC) บริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับครอบครัวของ Donald Trump ได้เข้าซื้อ Bitcoin มูลค่ามหาศาล ซึ่งจุดประกายความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้หลายคนมองว่านี่อาจเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ พร้อมตั้งคำถามว่าราคา TRUMP จะสามารถพุ่งไปถึง $10 ได้หรือไม่

เจาะลึกเบื้องหลังราคา Trump Coin ดีดตัวแรง 20%

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา Trump Coin ในครั้งนี้คือการประกาศจาก American Bitcoin (ABTC) บริษัทที่ร่วมก่อตั้งโดย Eric และ Donald Trump Jr. ซึ่งได้เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าซื้อ Bitcoin (BTC) เพิ่มจำนวน 1,414 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์ ข่าวดังกล่าวได้ส่งผลบวกโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในเหรียญ TRUMP ซึ่งเป็น Meme coin ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Donald Trump

การเข้าซื้อครั้งนี้ส่งผลให้ราคาเหรียญ TRUMP พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ $8.06 และดันให้มูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูงถึง 1.36 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้าเหรียญคู่แข่งยอดนิยมอย่าง PENGU, BONK, SPX และ FLOKI ไปอย่างขาดลอย

กระแสโซเชียลพุ่ง! นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคา Trump Coin แตะ $10

การกลับมาของ Trump Coin ไม่เพียงแต่สะท้อนผ่านราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระแสบนโลกโซเชียลด้วย ข้อมูลจาก LunarCrush เผยว่ากิจกรรมบนโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับ $TRUMP พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการพูดถึงมากกว่า 5.9 ล้านครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในขณะที่เหรียญซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $6.82 การฟื้นตัวครั้งนี้ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ในตลาดต่างจับตามองว่าราคาจะสามารถไปถึงเป้าหมายที่ $10 ได้หรือไม่ และบางส่วนยังคาดการณ์ไปไกลถึงการกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ราว $35 อีกด้วย

วิเคราะห์กราฟ Trump Coin: สัญญาณ Bullish Divergence และเป้าหมาย $15

ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์กราฟคริปโตหลายรายเริ่มชี้ให้เห็นสัญญาณบวก โดยนักวิเคราะห์รายหนึ่งได้แชร์ภาพการตั้งค่ากราฟที่บ่งชี้ว่าเหรียญ Trump Coin กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการ breakout ออกจากช่วงพักตัว ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทะยานไปสู่เป้าหมายที่ $15 ได้สำเร็จ

นอกจากนี้ LegionTrading เทรดเดอร์สายอัลกอริทึมยังได้เปิดเผยว่า กราฟรายสัปดาห์ (1-Week Chart) ของ TRUMP กำลังแสดงสัญญาณ Bullish Divergence ที่ชัดเจน โดยดัชนี Stoch RSI อยู่ในโซน Oversold (ขายมากเกินไป) และกำลังตัดขึ้น ประกอบกับรูปแบบกราฟ Bullish Falling Wedge ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่บ่งชี้ถึงโอกาสในการเข้าซื้อ

เปิดกราฟรายวัน Trump Coin: สัญญาณกลับตัวและโอกาสทำกำไร 104%

เมื่อพิจารณากราฟรายวัน (Daily Chart) ของ TRUMP/USDT จะเห็นการ breakout อย่างแข็งแกร่งออกจากกรอบแนวโน้มขาลง (Descending Channel) ที่กดดันราคามาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม หลังจากที่ราคามีการพักตัวอยู่ใกล้กรอบล่างของช่องมาหลายสัปดาห์ แรงซื้อได้กลับเข้ามาอย่างหนาแน่นและผลักดันให้ราคาดีดตัวขึ้นกว่า 18% ในวันเดียว กลับมายืนเหนือระดับ $7.40 ได้สำเร็จ

การ breakout ครั้งนี้บ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงกลับตัวในระยะสั้นถึงกลาง หากอ้างอิงตามความสูงของกรอบราคา เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ประมาณ $15 ซึ่งคิดเป็นโอกาสในการทำกำไรสูงถึง 104% จากระดับราคาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากราคายังไม่สามารถยืนเหนือ $7 ได้ อาจมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่โซน breakout บริเวณ $6 อีกครั้งก่อนจะกลับขึ้นไปต่อ

จับตา Altcoin น่าลงทุน: Pepenode ($PEPENODE) เหรียญพรีเซลล์มาแรง

การฟื้นตัวของ Trump Coin ทำให้ความสนใจในระบบนิเวศของ Altcoin และ Meme coin กลับมาคึกคักอีกครั้ง และหนึ่งในโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงพรีเซลล์และน่าจับตามองคือ Pepenode ($PEPENODE) ซึ่งระดมทุนไปได้แล้วกว่า 1.96 ล้านดอลลาร์ ทำให้หลายคนมองว่านี่อาจเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025

การทำงานของ Pepenode คือการขุดเสมือน 22-10-2025

Pepenode เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมมีมของ Pepe เข้ากับโมเดลเกม Mine-to-Earn ที่ให้ผู้ใช้สร้างและขยายเหมืองเสมือนจริงของตนเองผ่านเกมบนบล็อกเชน ผู้ใช้สามารถซื้อโทเคน $PEPENODE เพื่อเข้าถึง Meme Nodes ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงสร้างการขุด และยังสามารถนำโทเคนที่ขุดได้ไปลงทุนเพิ่มเพื่ออัปเกรดโหนดหรือขยายกำลังการขุดได้อีกด้วย

จุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในช่วงแรกคือโอกาสในการ Staking โทเคน $PEPENODE เพื่อรับผลตอบแทน (APY) สูงถึง 650% ปัจจุบันโทเคนมีราคาอยู่ที่ $0.0011138 และสามารถซื้อได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ทางการของ Pepenode โดยใช้ ETH, USDT, USDC หรือบัตรธนาคาร

อ่าน บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Pepenode และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
