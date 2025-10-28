จับตาให้ดี! Trump Coin ดีด 20% ลุ้นเป้าต่อไปที่ $10
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากเหรียญ Meme coin อย่าง Trump Coin (TRUMP) มีราคาดีดตัวขึ้นกว่า 20% ในวันจันทร์ที่ผ่านมา แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ $8.06 การปรับตัวขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวใหญ่ว่า American Bitcoin (ABTC) บริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับครอบครัวของ Donald Trump ได้เข้าซื้อ Bitcoin มูลค่ามหาศาล ซึ่งจุดประกายความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้หลายคนมองว่านี่อาจเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ พร้อมตั้งคำถามว่าราคา TRUMP จะสามารถพุ่งไปถึง $10 ได้หรือไม่
เจาะลึกเบื้องหลังราคา Trump Coin ดีดตัวแรง 20%
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา Trump Coin ในครั้งนี้คือการประกาศจาก American Bitcoin (ABTC) บริษัทที่ร่วมก่อตั้งโดย Eric และ Donald Trump Jr. ซึ่งได้เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าซื้อ Bitcoin (BTC) เพิ่มจำนวน 1,414 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์ ข่าวดังกล่าวได้ส่งผลบวกโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในเหรียญ TRUMP ซึ่งเป็น Meme coin ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Donald Trump
การเข้าซื้อครั้งนี้ส่งผลให้ราคาเหรียญ TRUMP พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ $8.06 และดันให้มูลค่าตลาด (Market Capitalization) สูงถึง 1.36 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้าเหรียญคู่แข่งยอดนิยมอย่าง PENGU, BONK, SPX และ FLOKI ไปอย่างขาดลอย
กระแสโซเชียลพุ่ง! นักวิเคราะห์คาดการณ์ราคา Trump Coin แตะ $10
การกลับมาของ Trump Coin ไม่เพียงแต่สะท้อนผ่านราคาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระแสบนโลกโซเชียลด้วย ข้อมูลจาก LunarCrush เผยว่ากิจกรรมบนโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับ $TRUMP พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการพูดถึงมากกว่า 5.9 ล้านครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในขณะที่เหรียญซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $6.82 การฟื้นตัวครั้งนี้ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ในตลาดต่างจับตามองว่าราคาจะสามารถไปถึงเป้าหมายที่ $10 ได้หรือไม่ และบางส่วนยังคาดการณ์ไปไกลถึงการกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ราว $35 อีกด้วย
วิเคราะห์กราฟ Trump Coin: สัญญาณ Bullish Divergence และเป้าหมาย $15
ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์กราฟคริปโตหลายรายเริ่มชี้ให้เห็นสัญญาณบวก โดยนักวิเคราะห์รายหนึ่งได้แชร์ภาพการตั้งค่ากราฟที่บ่งชี้ว่าเหรียญ Trump Coin กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการ breakout ออกจากช่วงพักตัว ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทะยานไปสู่เป้าหมายที่ $15 ได้สำเร็จ
นอกจากนี้ LegionTrading เทรดเดอร์สายอัลกอริทึมยังได้เปิดเผยว่า กราฟรายสัปดาห์ (1-Week Chart) ของ TRUMP กำลังแสดงสัญญาณ Bullish Divergence ที่ชัดเจน โดยดัชนี Stoch RSI อยู่ในโซน Oversold (ขายมากเกินไป) และกำลังตัดขึ้น ประกอบกับรูปแบบกราฟ Bullish Falling Wedge ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งที่บ่งชี้ถึงโอกาสในการเข้าซื้อ
เปิดกราฟรายวัน Trump Coin: สัญญาณกลับตัวและโอกาสทำกำไร 104%
เมื่อพิจารณากราฟรายวัน (Daily Chart) ของ TRUMP/USDT จะเห็นการ breakout อย่างแข็งแกร่งออกจากกรอบแนวโน้มขาลง (Descending Channel) ที่กดดันราคามาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม หลังจากที่ราคามีการพักตัวอยู่ใกล้กรอบล่างของช่องมาหลายสัปดาห์ แรงซื้อได้กลับเข้ามาอย่างหนาแน่นและผลักดันให้ราคาดีดตัวขึ้นกว่า 18% ในวันเดียว กลับมายืนเหนือระดับ $7.40 ได้สำเร็จ
การ breakout ครั้งนี้บ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงกลับตัวในระยะสั้นถึงกลาง หากอ้างอิงตามความสูงของกรอบราคา เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ประมาณ $15 ซึ่งคิดเป็นโอกาสในการทำกำไรสูงถึง 104% จากระดับราคาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากราคายังไม่สามารถยืนเหนือ $7 ได้ อาจมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่โซน breakout บริเวณ $6 อีกครั้งก่อนจะกลับขึ้นไปต่อ
จับตา Altcoin น่าลงทุน: Pepenode ($PEPENODE) เหรียญพรีเซลล์มาแรง
การฟื้นตัวของ Trump Coin ทำให้ความสนใจในระบบนิเวศของ Altcoin และ Meme coin กลับมาคึกคักอีกครั้ง และหนึ่งในโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงพรีเซลล์และน่าจับตามองคือ Pepenode ($PEPENODE) ซึ่งระดมทุนไปได้แล้วกว่า 1.96 ล้านดอลลาร์ ทำให้หลายคนมองว่านี่อาจเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
Pepenode เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมมีมของ Pepe เข้ากับโมเดลเกม Mine-to-Earn ที่ให้ผู้ใช้สร้างและขยายเหมืองเสมือนจริงของตนเองผ่านเกมบนบล็อกเชน ผู้ใช้สามารถซื้อโทเคน $PEPENODE เพื่อเข้าถึง Meme Nodes ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโครงสร้างการขุด และยังสามารถนำโทเคนที่ขุดได้ไปลงทุนเพิ่มเพื่ออัปเกรดโหนดหรือขยายกำลังการขุดได้อีกด้วย
จุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในช่วงแรกคือโอกาสในการ Staking โทเคน $PEPENODE เพื่อรับผลตอบแทน (APY) สูงถึง 650% ปัจจุบันโทเคนมีราคาอยู่ที่ $0.0011138 และสามารถซื้อได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ทางการของ Pepenode โดยใช้ ETH, USDT, USDC หรือบัตรธนาคาร
อ่าน บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Pepenode และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram
