เกิดอะไรขึ้น? Dogecoin ตุ๊บอันดับ 8 หลัง Tron แซงหน้ากว่า $2,000 ล้าน

Dogecoin
เกิดอะไรขึ้น? Dogecoin ตุ๊บอันดับ 8 หลัง Tron แซงหน้ากว่า $2,000 ล้าน

วันที่ 21 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ปรับตัวขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์และมีปริมาณการซื้อขายที่ระดับ 2,700 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

แม้บรรยากาศโดยรวมจะดูไปในทิศทางบวก แต่มูลค่าตามราคาตลาดของ Dogecoin กลับลดลงถึงระดับ 33,000 ล้านดอลลาร์จนทำให้สูญเสียตำแหน่งเหรียญที่มีมูลค่าตลาดมากเป็นอันดับ 8 ของโลกให้แก่ Tron ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์

วิเคราะห์สาเหตุ Tron แซงหน้า Dogecoin

ขอบคุณรูปภาพจาก Coinmaketcap

การที่ Tron สามารถก้าวขึ้นมาแทนที่ Dogecoin ในอันดับมูลค่าตามราคาตลาดไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากมองลึกลงไปจะพบว่ามีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ผลักดันให้ Tron มีความได้เปรียบมากขึ้น

1. การใช้งานจริงที่ชัดเจน – ฐาน Stablecoin บน Tron

หนึ่งในปัจจัยหลักคือบทบาทของ Tron ในฐานะเครือข่ายหลักของ USDT (Tether) ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ถูกใช้งานมากที่สุดในโลก

ปัจจุบัน ปริมาณของ USDT มากกว่า 50% หมุนเวียนอยู่บนเครือข่าย Tron ด้วยเหตุผลหลักคือค่าธรรมเนียมการโอนที่ต่ำและความรวดเร็วของการทำธุรกรรม จุดแข็งนี้ทำให้ Tron กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการเงินคริปโต

ส่งผลให้ความต้องการใช้โทเคนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และท้ายที่สุดสะท้อนออกมาในมูลค่าตามราคาตลาดที่ขยับสูงขึ้น

2. ความเสถียรของโมเดลธุรกิจ

Tron ไม่ได้พึ่งพากระแสหรือชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่พัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการโอนเงินระหว่างประเทศ, DeFi และการสร้าง dApp อย่างต่อเนื่อง

ความเสถียรในแง่การใช้งานเหล่านี้ทำให้นักลงทุนมองว่า Tron มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าการเป็นเพียง “เหรียญกระแส”

3. ความเปราะบางของ Dogecoin

ในทางตรงกันข้าม Dogecoin แม้จะมีชุมชนที่แข็งแรงและเป็นเหรียญมีมที่ได้รับความนิยมสูงสุด แต่การใช้งานจริงยังมีข้อจำกัดมากและส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการเก็งกำไรและกระแส เช่น โพสต์ของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) หรือการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่

ความเปราะบางส่งผลให้มูลค่าตามราคาตลาดไม่เสถียร และเมื่อเทียบกับ Tron ที่มีการใช้งานจริง Dogecoin จึงเสียเปรียบในเชิงพื้นฐาน

4. กระแสเงินทุนไหลไปสู่ Utility Token

ในภาพรวม ตลาดคริปโตเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญกับเหรียญที่มีการใช้งานจริงมากขึ้น นักลงทุนรายใหญ่และสถาบันต่าง ๆ เลือกกระจายความเสี่ยงไปยังโครงการที่มีบทบาทชัดเจนในระบบนิเวศคริปโต

การที่ Tron ได้รับความนิยมมากขึ้นจึงเป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาด

Dogecoin หวาดเสียว Cardano แซงหน้า!

นอกจาก Tron แล้ว อีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญที่ Dogecoin จำเป็นต้องเฝ้าระวังคือ Cardano ซึ่งมีมูลค่าตลาดราว 31,000 ล้านดอลลาร์ และที่สำคัญคือ Cardano จัดเป็น Utility Token เช่นเดียวกัน

ความหวังของ Dogecoin ในการกลับมาทวงตำแหน่งคริปโตเคอร์เรนซีอันดับ 8 ของโลกดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติ Dogecoin ETF ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2025 นี้

หาก Dogecoin ETF ได้รับการอนุมัติ อาจเป็นประตูแห่งโอกาสที่เปิดให้นักลงทุนสถาบันหลั่งไหลเข้ามาลงทุนจำนวนมหาศาล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ราคาและมูลค่าตลาดของ Dogecoin พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เหรียญยอดนิยม
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
