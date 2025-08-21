เกิดอะไรขึ้น? Dogecoin ตุ๊บอันดับ 8 หลัง Tron แซงหน้ากว่า $2,000 ล้าน
วันที่ 21 สิงหาคม 2025 ราคา Dogecoin ปรับตัวขึ้นกว่า 3% สู่ระดับ 0.22 ดอลลาร์และมีปริมาณการซื้อขายที่ระดับ 2,700 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แม้บรรยากาศโดยรวมจะดูไปในทิศทางบวก แต่มูลค่าตามราคาตลาดของ Dogecoin กลับลดลงถึงระดับ 33,000 ล้านดอลลาร์จนทำให้สูญเสียตำแหน่งเหรียญที่มีมูลค่าตลาดมากเป็นอันดับ 8 ของโลกให้แก่ Tron ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์
วิเคราะห์สาเหตุ Tron แซงหน้า Dogecoin
การที่ Tron สามารถก้าวขึ้นมาแทนที่ Dogecoin ในอันดับมูลค่าตามราคาตลาดไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากมองลึกลงไปจะพบว่ามีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ผลักดันให้ Tron มีความได้เปรียบมากขึ้น
1. การใช้งานจริงที่ชัดเจน – ฐาน Stablecoin บน Tron
หนึ่งในปัจจัยหลักคือบทบาทของ Tron ในฐานะเครือข่ายหลักของ USDT (Tether) ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ถูกใช้งานมากที่สุดในโลก
ปัจจุบัน ปริมาณของ USDT มากกว่า 50% หมุนเวียนอยู่บนเครือข่าย Tron ด้วยเหตุผลหลักคือค่าธรรมเนียมการโอนที่ต่ำและความรวดเร็วของการทำธุรกรรม จุดแข็งนี้ทำให้ Tron กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบการเงินคริปโต
ส่งผลให้ความต้องการใช้โทเคนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และท้ายที่สุดสะท้อนออกมาในมูลค่าตามราคาตลาดที่ขยับสูงขึ้น
2. ความเสถียรของโมเดลธุรกิจ
Tron ไม่ได้พึ่งพากระแสหรือชุมชนเพียงอย่างเดียว แต่พัฒนาระบบนิเวศที่สนับสนุนการโอนเงินระหว่างประเทศ, DeFi และการสร้าง dApp อย่างต่อเนื่อง
ความเสถียรในแง่การใช้งานเหล่านี้ทำให้นักลงทุนมองว่า Tron มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าการเป็นเพียง “เหรียญกระแส”
3. ความเปราะบางของ Dogecoin
ในทางตรงกันข้าม Dogecoin แม้จะมีชุมชนที่แข็งแรงและเป็นเหรียญมีมที่ได้รับความนิยมสูงสุด แต่การใช้งานจริงยังมีข้อจำกัดมากและส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการเก็งกำไรและกระแส เช่น โพสต์ของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) หรือการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่
ความเปราะบางส่งผลให้มูลค่าตามราคาตลาดไม่เสถียร และเมื่อเทียบกับ Tron ที่มีการใช้งานจริง Dogecoin จึงเสียเปรียบในเชิงพื้นฐาน
4. กระแสเงินทุนไหลไปสู่ Utility Token
ในภาพรวม ตลาดคริปโตเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ให้ความสำคัญกับเหรียญที่มีการใช้งานจริงมากขึ้น นักลงทุนรายใหญ่และสถาบันต่าง ๆ เลือกกระจายความเสี่ยงไปยังโครงการที่มีบทบาทชัดเจนในระบบนิเวศคริปโต
การที่ Tron ได้รับความนิยมมากขึ้นจึงเป็นผลพวงของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาด
Dogecoin หวาดเสียว Cardano แซงหน้า!
นอกจาก Tron แล้ว อีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญที่ Dogecoin จำเป็นต้องเฝ้าระวังคือ Cardano ซึ่งมีมูลค่าตลาดราว 31,000 ล้านดอลลาร์ และที่สำคัญคือ Cardano จัดเป็น Utility Token เช่นเดียวกัน
ความหวังของ Dogecoin ในการกลับมาทวงตำแหน่งคริปโตเคอร์เรนซีอันดับ 8 ของโลกดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติ Dogecoin ETF ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2025 นี้
หาก Dogecoin ETF ได้รับการอนุมัติ อาจเป็นประตูแห่งโอกาสที่เปิดให้นักลงทุนสถาบันหลั่งไหลเข้ามาลงทุนจำนวนมหาศาล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ราคาและมูลค่าตลาดของ Dogecoin พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
รู้จักกับ Snorter Token โทเคนของบอทเทรด Snorter สุดล้ำ
Snorter Token เป็นอีกหนึ่ง Utility Token ที่ตลาดกำลังจับตามอง เพราะเป็นเหรียญมีมของ Snorter บอทเทรด AI สุดล้ำที่ทำงานบน Telegram
ฟีเจอร์หลักของ Snorter ได้แก่ Limit Order, การป้องกัน MEV และ Copy Trading และผู้ที่ถือ Snorter Token จะได้รับสิทธิ์ในการชำระค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเพียง 0.85% ต่อการซื้อขาย
การขาย Snorter Token รอบพรีเซลกำลังดำเนินอยู่ โดยราคา ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 0.1019 ดอลลาร์และราคาจะถูกปรับเพิ่มขึ้นทุก 2-3 วัน
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Snorter Token มีโอกาสเติบโตมากกว่า 10 เท่าตัวหลังโทเคนถูกลิสต์บนกระดานเทรด อีกทั้งหากบอทเทรดได้รับการตอบรับและมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก จะส่งผลให้ความต้องการใช้โทเคนเพิ่มขึ้นและราคาโทเคนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Snorter Token หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Snorter Token
