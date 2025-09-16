จับตาก่อน Altcoin เหล่านี้ก่อน FED ตัดสิน! XRP, Dogcoin และ Pi Network
การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในวันที่ 17 กันยายนนี้ กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งในอดีตมักจะตอบสนองในเชิงบวกต่อนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ท่ามกลางมูลค่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทรงตัวอยู่ราว 4 ล้านล้านดอลลาร์ และการที่ Bitcoin เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ไปเมื่อเดือนที่แล้ว กระแสเงินทุนก็เริ่มไหลเข้าสู่กลุ่มเหรียญ Altcoin ที่น่าลงทุน อย่างคึกคักเช่นกัน บทความนี้จะพาไปเจาะลึก 3 เหรียญเด่นที่น่าจับตาก่อนการประชุม FED ได้แก่ XRP, Dogecoin และ Pi Network ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหา Altcoin ที่มีศักยภาพในการเติบโต
วิเคราะห์ XRP: Altcoin ตัวเต็งด้านการชำระเงินข้ามพรมแดน
Ripple (XRP) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าทึ่งในปีนี้ โดยเคยสร้างสถิติราคาสูงสุดใหม่ที่ 3.65 ดอลลาร์ในวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่กฎหมาย GENIUS Act มีผลบังคับใช้ ก่อนจะย่อตัวลงมาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3.05 ดอลลาร์ หรือลดลงราว 16% จากจุดสูงสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคา XRP พุ่งสูงขึ้นถึง 413% ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของ Bitcoin ที่ 91% อย่างมีนัยสำคัญ
จุดแข็งของ XRP อยู่ที่ความสามารถในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วและมีค่าธรรมเนียมต่ำ ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทนระบบดั้งเดิมอย่าง SWIFT ความน่าเชื่อถือของโปรเจกต์ยังได้รับการยอมรับจากสถาบันระดับโลก เช่น กองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN Capital Development Fund) และทำเนียบขาว นอกจากนี้ Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ยังได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมด้านคริปโตกับประธานาธิบดีอีกด้วย
ในเชิงเทคนิค ดัชนี RSI ของ XRP อยู่ในระดับกลางๆ ที่ประมาณ 54 ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดกำลังกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหลังจากความผันผวนระยะสั้น ขณะที่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันที่ 2.90 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งที่ระดับ 3 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าหากมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน XRP อาจมีโอกาสพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4 ดอลลาร์ภายในเดือนตุลาคมนี้ ด้วยปัจจัยพื้นฐานและสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง XRP จึงจัดเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 และเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจับตามองก่อน Fed ประกาศลดดอกเบี้ย
Dogecoin (DOGE): ราชา Meme Coin ที่อาจไม่ใช่แค่เรื่องตลกในตลาด Altcoin
Dogecoin (DOGE) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 2013 จากเรื่องตลก ได้พัฒนาจนกลายเป็นราชาแห่ง Meme Coin อย่างไม่มีข้อกังขา ด้วยมูลค่าตลาดสูงถึง 3.99 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีชุมชนที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง Elon Musk, Snoop Dogg และ Gene Simmons
ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา DOGE กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยราคากลับขึ้นไปเคลื่อนไหวในโซน 0.25 ดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF ในสหรัฐฯ ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.2638 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% ในสัปดาห์เดียว ซึ่งเป็นการเติบโตที่โดดเด่นกว่า Bitcoin, Ethereum, XRP และ Solana ในช่วงเวลาเดียวกัน
แม้ว่าสัญญาณทางเทคนิคจะยังคงเป็นบวก แต่ดัชนี RSI ที่ระดับ 60 กำลังมีแนวโน้มลดลงหลังจากเคยพุ่งขึ้นไปถึงระดับ 70 กลางๆ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแรงเทขายระยะสั้นที่อาจทำให้ราคาปรับฐานลงมา อย่างไรก็ตาม ด้วยแรงหนุนจากภาพรวมของอุตสาหกรรมและข่าวดีด้านนโยบายจากวอชิงตัน DOGE ยังคงมีโอกาสเติบโตต่อไปในปีนี้ โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ประมาณ 0.50 ดอลลาร์ภายในกลางเดือนตุลาคม นอกจากนี้ การยอมรับในการใช้งานจริงก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เช่น Tesla ที่รับชำระค่าสินค้าด้วย DOGE และการสนับสนุนจาก PayPal และ Revolut
Pi Network (PI): Altcoin น้องใหม่กับนวัตกรรม Mobile Mining
Pi Network กำลังสร้างความแตกต่างในโลกคริปโตด้วยฟีเจอร์ ‘tap-to-mine’ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถขุดเหรียญได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงหรือสิ้นเปลืองพลังงานมหาศาล ทำให้การเข้าถึงคริปโตเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
แม้ว่าดัชนี RSI ของเหรียญจะเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 45 มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่ทีมพัฒนากำลังเดินหน้าอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่เวอร์ชัน 23 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการเปิดตัว Mainnet อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ การปรับฐานของราคาในปัจจุบันจึงอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในโปรเจกต์
รูปแบบกราฟ ‘falling wedge’ ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปีบ่งชี้ถึงโอกาสในการกลับตัวของราคาในอนาคต หากโมเมนตัมกลับมา Pi Network อาจมีศักยภาพที่จะไต่ระดับขึ้นไปถึง 3 ดอลลาร์ภายในช่วงฤดูหนาว ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและบล็อกเชน Layer 1 ที่พัฒนาขึ้นเอง Pi Network กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นผู้เล่นสำคัญในคลื่นลูกต่อไปของการยอมรับคริปโต
จับตา Altcoin มาแรง! Bitcoin Hyper ระดมทุนหนาเกิน 16 ล้านดอลลาร์
เหรียญลูกผสมระหว่าง Altcoin และ Meme Coin อย่าง Bitcoin Hyper กำลังได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยระดมทุนได้กว่า 16 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน สะท้อนกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั่วโลก ท่ามกลางช่วงเวลาที่ Bitcoin มีโอกาสสร้างสถิติราคาสูงสุดใหม่ และตลาด Altcoin เริ่มคึกคักมากขึ้น Bitcoin Hyper ($HYPER) เป็น Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) มีเป้าหมายเปลี่ยน Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่า ให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที และค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ Bitcoin Hyper จึงช่วยแก้ปัญหาความช้าและค่าธรรมเนียมสูงของ Bitcoin เดิม พร้อมรองรับการเขียนโปรแกรมผ่าน Rust SDK และ API โดยยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)
แพลตฟอร์มนี้มอบประโยชน์ใช้งานได้ทันที เช่น การสร้าง Meme Coin, DeFi สำหรับ BTC, การชำระเงินจำนวนน้อย และ GameFi/NFT นอกจากนี้ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่เชื่อมต่อ BTC, ETH และ SOL ทำให้การเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ปลอดภัยและรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถฝาก BTC เพื่อรับ Wrapped BTC (WBTC) ไปใช้งานในระบบนิเวศของ Bitcoin Hyper ได้ทันที ความสำเร็จในการระดมทุนและโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใส ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นเหรียญ Presale ที่น่าจับตามอง โดยมี Utility ที่ชัดเจน เช่น ใช้เป็นค่า Gas, Staking Reward และ Governance Token ซึ่งช่วยให้ผู้ถือเหรียญมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ
Bitcoin Hyper มีศักยภาพสูงในการเติบโต โดยเฉพาะในช่วง Altcoin Season ที่ตลาดคริปโตกำลังมีโมเมนตัมที่ดี และพร้อมรับแรงเสริมจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED นอกจากนี้ Bitcoin Hyper ยังมีแรงจูงใจจาก Staking Rewards และราคาช่วงพรีเซลที่ยังต่ำมากอยู่ที่ $0.012925 และจะปรับขึ้นในทุกๆ สองวัน (หรือเมื่อถึงเป้าหมายการระดมทุนในช่วงพรีเซลล์) ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นตัวเลือกเหรียญคริปโตใหม่ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสทำกำไรจากเหรียญ Meme Coin. อย่างไรก็ตาม แนะนำให้อ่านบทรีวิวโครงการ Bitcoin Hyper หรืออ่าน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper และศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
