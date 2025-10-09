5 เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ต่ำกว่า $0.40 พื้นฐานแกร่งเหมือน XRP
ในโลกคริปโตเคอร์เรนซีที่ผันผวน การค้นหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน ซึ่งมีพื้นฐานแข็งแกร่งแต่ยังคงมีราคาต่ำกว่า $0.40 ถือเป็นเป้าหมายของนักลงทุนจำนวนมาก บทความนี้จะเจาะลึก 5 โปรเจกต์ที่โดดเด่น ซึ่งรวมถึง Stellar, Kaspa, TRON, Best Wallet และ PepeNode ที่นักวิเคราะห์ชี้ว่ามีศักยภาพเติบโตสูงในปี 2025 และยาวนานกว่านั้น
แม้ XRP จะเป็นที่รู้จักในเรื่องพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ปัจจุบันมีราคาเกิน $0.40 จึงไม่เข้าเกณฑ์เหรียญราคาถูกสำหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้ แต่ยังมีเหรียญอื่น ๆ ที่น่าจับตามองและอาจเป็น เหรียญที่น่าลงทุน สำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ
1. Stellar (XLM): สะพานเชื่อมการเงินโลกด้วยความเร็วและต้นทุนต่ำ
Stellar (XLM) เป็นหนึ่งในเหรียญที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของการชำระเงินข้ามพรมแดน ปัจจุบัน XLM ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.36 ถึง $0.40 แม้จะมีการปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นกว่า 36% แตะ $302.7 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง บ่งชี้ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง
พื้นฐานที่แข็งแกร่งของ XLM มาจากเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินข้ามพรมแดนที่รวดเร็วและราคาถูก ด้วยความร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ทางการเงินอย่าง MoneyGram, Mastercard และการผสานรวมล่าสุดกับ Visa ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า XLM อาจแตะ $0.38 ภายในสิ้นปี 2025 และมีโอกาสพุ่งถึง $0.42 หากการนำไปใช้สำหรับการชำระเงินทั่วโลกและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพิ่มขึ้น (InvestingHaven)
2. Best Wallet Token (BEST): ระบบนิเวศ Multi-chain และผลตอบแทนสูง
Best Wallet Token (BEST) เป็นเหรียญที่อยู่ในช่วง Presale โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ $0.025755 (ในสเตจ 11) และระดมทุนไปแล้วกว่า $16.38 ล้านดอลลาร์ ในฐานะ Native Token ของ Best Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่รองรับกว่า 60 บล็อกเชน และมีผู้ใช้งานกว่า 500,000 ราย BEST มีประโยชน์ใช้สอยมากมาย เช่น ค่าธรรมเนียมที่ต่ำลง, ผลตอบแทนจากการ Staking ที่สูงถึง 102% APY, การเข้าถึง Presale ในแอพก่อนใคร, Cross-chain DEX, การซื้อขาย Futures และ Aggregator สำหรับ Presale
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า BEST อาจไปถึง $0.063 ภายในสิ้นปี 2025 และอาจสูงถึง $0.624 ภายในปี 2030 ด้วยราคาเฉลี่ยที่ $0.042 ในปี 2025 (Coinspeaker) ถือเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน สำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในอนาคตของ Multi-chain Web3 Wallets
ถ้าคุณต้องการกำหนดกลยุทธ์ Best Wallet อย่างมั่นใจ สามารถพิจารณา บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือศึกษาวิธีซื้อ Best Wallet ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อยืนยันแนวทางของคุณ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ Best Wallet หรือที่ X และ ช่อง Telegramแอพ Best Wallet
3. Kaspa (KAS): ความเร็วที่เหนือกว่าด้วย Block DAG
Kaspa (KAS) กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.079 จุดแข็งพื้นฐานของ KAS คือเทคโนโลยี “block DAG” (Directed Acyclic Graph) ที่ช่วยให้สามารถสร้างบล็อกแบบขนานและทำธุรกรรมได้ทันที นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Kaspa อาจทะลุ $5 ภายในปี 2025 (Changelly) แม้ว่าระยะสั้นจะมีการคาดการณ์เชิงลบจากตัวชี้วัดบางตัว
4. TRON (TRX): ราชาแห่ง Stablecoin และการใช้งานจริง
TRON (TRX) มีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.34 ถึง $0.346 จุดเด่นของ TRON คือกิจกรรมเครือข่ายที่สม่ำเสมอและการยอมรับจากผู้ใช้งานตลอดแปดปีที่ผ่านมา มีธุรกรรมกว่า 11.5 พันล้านรายการ ระบบนิเวศ Stablecoin ของ TRON คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการโอน USDT ทั้งหมดในตลาดคริปโต ซึ่งสร้างค่าธรรมเนียมธุรกรรมและรายได้อย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์เห็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวและการสะสมของวาฬ ทำให้คาดการณ์ว่า TRX อาจทดสอบ $0.40 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2025 และอาจถึง $0.504 ภายในเดือนธันวาคม (Switchere)
5. PepeNode (PEPENODE): นวัตกรรม “Mine-to-Earn Meme Coin” แห่งแรกของโลก
PepeNode (PEPENODE) เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่น่าจับตาในกลุ่ม “Mine-to-Earn Meme Coin” ซึ่งระดมทุนไปแล้ว $1.7 ล้านดอลลาร์ในการ Presale (PepeNode) โปรเจกต์นี้นำเสนอประสบการณ์การขุด Meme Coin เสมือนจริงที่ไม่ต้องใช้พลังงานคอมพิวเตอร์จริง ผู้ใช้สามารถซื้อและอัปเกรด Virtual Miner Nodes เพื่อรับ Meme Coin ได้
นอกจากนี้ PepeNode ยังมีโมเดล Staking แบบ Passive สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในช่วงแรก และมีแผนที่จะมอบโบนัสเป็น Meme Coin อื่นๆ เช่น Pepe และ Fartcoin ให้กับ Top Miners โปรเจกต์นี้ถูกกล่าวถึงว่าเป็น “Mine-to-Earn” Meme Coin แห่งแรกของโลก ซึ่งนำเสนอมิติใหม่ให้กับตลาด Meme Coin และเป็นอีกหนึ่ง เหรียญที่น่าลงทุน สำหรับนักลงทุนที่มองหาความแปลกใหม่และผลตอบแทนที่น่าสนใจ
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการภาพรวม Pepenode โปรดศึกษาจาก บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือศึกษาวิธีซื้อ Pepenode ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเห็นโอกาสและความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ทางการของ Pepenode หรือที่ X และ ช่อง Telegram
