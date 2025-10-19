Tom Lee จัดหนัก! ทุ่ม 1.5 พันล้านดอลลาร์ช้อนซื้อ ETH สวนตลาด
ท่ามกลางกระแสความนิยมในคลังสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Treasuries – DATs) ที่เริ่มแผ่วลง Tom Lee นักยุทธศาสตร์ชื่อดังจาก Fundstrat กลับแสดงความเชื่อมั่นใน Ethereum (ETH) อย่างเต็มเปี่ยม โดยล่าสุดเขาได้เปิดเผยว่าได้เข้าซื้อ Ether มูลค่ามหาศาลถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ส่งสัญญาณบวกและสร้างความน่าสนใจให้กับทิศทางของ ETH ในอนาคต
วิเคราะห์มุมมอง Tom Lee ต่ออนาคตของ ETH
Tom Lee ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกอย่างมากต่อ Ethereum โดยในการให้สัมภาษณ์กับ Fortune และ Cathie Wood จาก ARK Invest เขาได้เปรียบเทียบศักยภาพของ Ethereum ว่าอาจสามารถ “พลิก” แซงหน้า Bitcoin ได้ในอนาคต คล้ายกับปรากฏการณ์ที่ตลาดหุ้นเข้ามามีบทบาทเหนือทองคำหลังปี 1971 เขามองว่า Ether มีโอกาสที่จะกลายเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าหลัก (Store of Value) ในวัฏจักรตลาดรอบถัดไป
อย่างไรก็ตาม แม้จะเชื่อมั่นใน ETH แต่ Lee ก็ได้เตือนถึงรอยร้าวที่เริ่มปรากฏในตลาด DAT โดยชี้ว่าบริษัทในกลุ่มนี้หลายแห่งเริ่มมีการซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value – NAV) ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะฟองสบู่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
BitMine ทุ่มทุนมหาศาล! สะสม ETH กว่า 379,000 เหรียญ
ไม่เพียงแค่ Tom Lee เท่านั้น แต่บริษัทเหมืองขุด Bitcoin อย่าง BitMine Immersion Technologies ก็ได้เคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางเดียวกัน จากข้อมูล On-chain ของ Arkham Intelligence พบว่า BitMine ได้เข้าสะสม ETH จำนวนมหาศาลถึง 379,271 ETH คิดเป็นมูลค่าราว 1.5 พันล้านดอลลาร์ ผ่านการซื้อ 3 ครั้งใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
การเข้าซื้อครั้งใหญ่นี้ส่งผลให้ BitMine กลายเป็นผู้ถือคลัง Ether รายใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน โดยมี ETH ในครอบครองมากกว่า 3 ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นประมาณ 2.5% ของอุปทานทั้งหมด และมีรายงานว่าบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะถือครองให้ได้ถึง 5% ของอุปทาน Ether ทั้งหมดในอนาคต ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อพื้นฐานของโปรเจกต์
กองทุน Ether ใหม่จากผู้ก่อตั้ง Huobi ระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์
กระแสความสนใจใน Ether ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง เมื่อมีรายงานว่า Li Lin ผู้ก่อตั้ง Huobi ได้ร่วมมือกับนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Shen Bo (ผู้ร่วมก่อตั้ง Fenbushi Capital), Xiao Feng (ประธานและซีอีโอของ HashKey Group) และ Cai Wensheng (ผู้ก่อตั้ง Meitu Inc.) เพื่อระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับจัดตั้งกองทุนที่เน้นลงทุนใน Ether โดยเฉพาะ
กลุ่มนักลงทุนดังกล่าวมีแผนที่จะจัดตั้งกองทรัสต์ Ether ผ่านบริษัทจดทะเบียนในตลาด Nasdaq เพื่อสร้างกรอบการลงทุนที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนสถาบัน โดยมีรายงานว่าโครงการนี้ระดมทุนไปแล้วประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินลงทุน 500 ล้านดอลลาร์จาก HongShan Capital Group (อดีต Sequoia China) และอีก 200 ล้านดอลลาร์จาก Avenir Capital ของ Li Lin เอง
สัญญาณเตือนฟองสบู่? เมื่อหุ้นคลังสินทรัพย์ดิจิทัล (DATs) ร่วง
แม้จะมีข่าวดีจากการเข้าซื้อ ETH ของนักลงทุนรายใหญ่ แต่ตลาดในอีกมุมหนึ่งก็กำลังส่งสัญญาณที่น่ากังวล โดย Tom Lee และรายงานจาก 10x Research ได้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่ทำธุรกิจคลังสินทรัพย์ดิจิทัล (DATs) หลายแห่ง เช่น Metaplanet และ Strategy กำลังซื้อขายในราคาที่เท่ากับหรือต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) แล้ว
ปรากฏการณ์นี้บ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงจากภาวะมูลค่าที่สูงเกินจริง (Overvaluation) และอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฟองสบู่ที่กำลังจะแตก อย่างไรก็ตาม รายงานยังเสริมว่าบริษัท DATs ที่มีเงินทุนแข็งแกร่งและมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยังคงมีโอกาสทำผลงานได้ดีในระยะต่อไปของวัฏจักรตลาด
Pepenode เหรียญ ERC-20 ผู้บุกเบิกโมเดล Mine-to-Earn
Pepenode ($PEPENODE) โทเค็นมาตรฐาน ERC-20 บนเครือข่าย Ethereum กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุน หลังเปิดตัวแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ผสานการขุดเสมือนจริง (Virtual Mining) เข้ากับระบบ Staking และกลไก Deflationary Burn
ผู้ถือโทเค็นสามารถเริ่มสร้าง “เหมืองเสมือน” ได้ทันทีที่ซื้อ พร้อมรับรางวัลและโบนัสแบบเรียลไทม์ ซึ่งถือเป็นจุดต่างจากพรีเซลทั่วไปที่มักต้องรอจนถึง TGE (Token Generation Event) จึงจะเริ่มมีการใช้งานได้จริง ล่าสุดยอดระดมทุนช่วงพรีเซลพุ่งแตะ $1.88M แล้ว สะท้อนแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากชุมชน
Pepenode เข้ามาแก้ปัญหาความซับซ้อนของการขุดคริปโตแบบเดิม ด้วยระบบจำลองที่ให้ผู้ใช้งานซื้อ Miner Node และอัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower ผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ ใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพง อีกทั้งยังมีการเผาโทเค็นมากถึง 70% ของ $PEPENODE ที่ถูกใช้ซื้อหรืออัปเกรด เพื่อควบคุมปริมาณหมุนเวียนและสร้างความขาดแคลน ซึ่งอาจส่งผลดีต่อราคาในระยะยาว
หลังจาก TGE ระบบขุดจะถูกย้ายขึ้น On-Chain อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเปิดระบบโบนัสและ Leaderboard สำหรับผู้เล่นยุคแรกที่เข้าร่วมตั้งแต่ต้น
อีกหนึ่งจุดแข็งของ Pepenode คือการออกแบบให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC หรือนักลงทุนรายใหญ่ ผู้ใช้ทั่วไปสามารถซื้อในพรีเซลได้ตามราคาที่จะปรับขึ้นตามช่วงเวลา ผู้ที่เข้าร่วมก่อนจะได้ราคาโทเค็นที่ถูกกว่า และมีสิทธิ์ได้ Node ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
หากคุณกำลังพิจารณาโปรเจกต์นี้ แนะนำให้ดูบทวิเคราะห์ Pepenode พร้อมศึกษาวิธีซื้อ Pepenode แบบทีละขั้นตอน เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการของ Pepenode และติดตามการอัปเดตบน X และ Telegram ของโครงการเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: