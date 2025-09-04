BTC $111,268.69 0.37%
ETH $4,405.91 1.74%
SOL $208.09 -0.78%
PEPE $0.0000097 -0.37%
SHIB $0.000012 -0.10%
BNB $849.29 -0.21%
DOGE $0.21 1.14%
XRP $2.85 0.64%
Cryptonews ข่าวประชาสัมพันธ์

TOKEN6900 มาแรงระเบิด! ราคาพุ่งสูง 15% หลังเปิดตัว หรือนี่จะเป็น SPX6900  ตัวต่อไป!

TOKEN6900
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Affiliate Disclosure
เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
Token6900 เปิดให้รับแล้วผ่าน Best Wallet

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

เหรียญที่ได้รับการขนานนามว่า ‘Murad coin’ อย่าง TOKEN6900 (T6900) ได้เริ่มซื้อขายบน แพลตฟอร์ม DEX ในวันนี้เมื่อเวลา 14:00 น. UTC และได้สร้างมูลค่าตลาดสูงถึง 5.7 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว

เริ่มเปิดให้รับโทเค็นได้แล้วทั้ง 2 ช่องทางผ่านเว็บไซต์หลักและแอปพลิเคชัน Best Wallet ภายในไม่กี่นาทีหลังจากเปิดตัว ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้น 15% จากราคาเปิดขายที่ 0.00715 ดอลลาร์

นักลงทุนรายแรกจากช่วงพรีเซลได้เริ่มขายทำกำไร ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงชั่วคราว โดยมีจุดรองรับที่ประมาณ 0.00505 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ T6900 กำลังฟื้นตัวขึ้นมาด้วยกระแสการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ราคาเดินทางสูงขึ้น

กราฟราคา Token6900 ล่าสุด บน DEXTools
คู่เทรด T6900/WETH บน DexTools, 3 กันยายน 2025

สำหรับผู้ที่ซื้อในช่วงพรีเซลและต้องการดูโทเค็น T6900 ในกระเป๋าเงิน จะต้องเพิ่มแอดเดรสสัญญาต่อไปนี้: 0xDf4C0665e67CF0698447cA9e454Ed56cC6F2Df1e

สภาพคล่อง T6900 ถูกล็อคไว้ 11 เดือน เป็นสัญญาณบวกสำหรับเทรดเดอร์

เหรียญมีมมาแรงอย่าง T6900 มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งมูลค่า 310,000 ดอลลาร์ในคู่ T6900/WETH ที่ถูกล็อคไว้เป็นเวลา 11 เดือน ซึ่งรับประกันสภาวะการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าทีมพัฒนามุ่งมั่นต่อโครงการนี้

ปริมาณการซื้อขายได้ทะลุ 250,000 ดอลลาร์แล้ว พร้อมจำนวนผู้ถือโทเค็นที่มากกว่า 2,000 คน ตามข้อมูลจาก DexTools

T6900 นำเสนอตัวเองในฐานะมาตรฐานสากลใหม่ของการเงินแนว brain-rot ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับความแหวกแนวเชิงประชดที่ผลักดัน SPX6900 ให้มีมูลค่าถึงหนึ่งพันล้านดอลลาร์

เมื่อมีเทรดเดอร์เข้าสู่ตลาดมากขึ้นในจุดราคาที่น่าสนใจในปัจจุบัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อัลต์คอยน์หลักทั้งหมดซื้อขายในทิศทางบวกในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเบรกเอาต์ของราคากำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูแนวต้านที่ราคาเปิดตัว ซึ่งอาจเป็นจุดที่นักลงทุนรายสุดท้ายที่ต้องการออกจะทำการขาย

SPX6900 เคลื่อนตัวสูงขึ้น ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ T6900 ให้กำลังใจนักลงทุน

เหรียญใหม่ดาวรุ่งนี้ยังคงให้สัญญาณบวกแก่ผู้ถือโทเค็นที่สามารถมองข้ามความผันผวนระยะสั้นได้ และเมื่อมีเงินทุนใหม่เข้ามา จะเกิดโครงสร้างที่สนับสนุนราคาขึ้น

ที่สำคัญคือ SPX6900 กำลังเทรนด์ขาขึ้น เพิ่มขึ้น 9% ที่ราคา 1.17 ดอลลาร์ ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าการเคลื่อนไหวของราคา T6900 มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ SPX6900 เนื่องจากความคล้ายคลึงกันระหว่างมีมคอยน์ทั้งสองตัว

T6900 ระดมทุนได้มากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงพรีเซล เมื่อเทรดเดอร์หลงใหลในเรื่องเล่าของ vibe liquidity และโพสต์ไวรัลบน X ที่ทีมงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ SPX6900

Token6900 เปิดตัวแล้ว พร้อมให้รับและ Stake ทันที

มุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นอาจปรากฏขึ้นในช่วงที่รอการเผยแพร่ข้อมูล non-farm payrolls ในวันศุกร์

ตลาดการเงินซึ่งยังคงมีอิทธิพลบางส่วนต่อทิศทางของคริปโตและมีมคอยน์ กำลังรอสัญญาณที่บ่งบอกว่าตลาดแรงงานอาจกำลังอ่อนแอลง สัญญาณดังกล่าวมีแนวโน้มจะทำให้ Fed เร่งแผนการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นสินทรัพย์คริปโต รวมถึง T6900

การ Staking สนับสนุนราคา T6900 และ APY 105% น่าจะดึงดูดผู้ซื้อเพิ่ม

ในอีกด้านหนึ่ง พลวัตของตลาดสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้อย่าง T6900 อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น จำนวนเหรียญที่ถูกสเตค ในปัจจุบันมี T6900 ถูก Staked ไว้ 44 ล้านโทเค็น โดยมีการ vesting มากกว่า 30 วันนับจากวันนี้ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนราคา

นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการ Staking ที่ 105% จะน่าสนใจสำหรับผู้ซื้อที่มีแนวโน้ม เช่นเดียวกับโอกาสในการได้รับผลตอบแทนแบบ 100 เท่าหรือมากกว่าที่ SPX6900 เคยทำได้

ยิ่งไปกว่านั้น ควรสังเกตด้วยว่า SPX6900 ไม่ได้เริ่มสร้างผลกำไรที่น่าทึ่งจนกว่าจะผ่านไปหนึ่งปีหลังจากเปิดตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีที่ SPX6900 ได้ปูทางให้กับผู้ตามอย่าง T6900 การรับรู้ของตลาดต่อ T6900 ในช่วงแรกนี้จึงมีความเด่นชัดมากกว่าที่ SPX6900 เคยมีในอดีต

เข้าร่วมชุมชน TOKEN6900 บน X และ Instagram

ไปที่เว็บไซต์ Token6900

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,039,308,503,688
-1.57
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 4 กันยายน 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-04 08:35:31
ข่าว Dogecoin
แนวรับสุดแกร่ง! Dogecoin ยืนเหนือ $0.208 ลุ้นทะยาน 75%
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-03 23:45:32
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า