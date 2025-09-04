TOKEN6900 มาแรงระเบิด! ราคาพุ่งสูง 15% หลังเปิดตัว หรือนี่จะเป็น SPX6900 ตัวต่อไป!
เหรียญที่ได้รับการขนานนามว่า ‘Murad coin’ อย่าง TOKEN6900 (T6900) ได้เริ่มซื้อขายบน แพลตฟอร์ม DEX ในวันนี้เมื่อเวลา 14:00 น. UTC และได้สร้างมูลค่าตลาดสูงถึง 5.7 ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว
เริ่มเปิดให้รับโทเค็นได้แล้วทั้ง 2 ช่องทางผ่านเว็บไซต์หลักและแอปพลิเคชัน Best Wallet ภายในไม่กี่นาทีหลังจากเปิดตัว ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้น 15% จากราคาเปิดขายที่ 0.00715 ดอลลาร์
นักลงทุนรายแรกจากช่วงพรีเซลได้เริ่มขายทำกำไร ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงชั่วคราว โดยมีจุดรองรับที่ประมาณ 0.00505 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ T6900 กำลังฟื้นตัวขึ้นมาด้วยกระแสการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ราคาเดินทางสูงขึ้น
สำหรับผู้ที่ซื้อในช่วงพรีเซลและต้องการดูโทเค็น T6900 ในกระเป๋าเงิน จะต้องเพิ่มแอดเดรสสัญญาต่อไปนี้: 0xDf4C0665e67CF0698447cA9e454Ed56cC6F2Df1e
สภาพคล่อง T6900 ถูกล็อคไว้ 11 เดือน เป็นสัญญาณบวกสำหรับเทรดเดอร์
เหรียญมีมมาแรงอย่าง T6900 มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งมูลค่า 310,000 ดอลลาร์ในคู่ T6900/WETH ที่ถูกล็อคไว้เป็นเวลา 11 เดือน ซึ่งรับประกันสภาวะการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าทีมพัฒนามุ่งมั่นต่อโครงการนี้
ปริมาณการซื้อขายได้ทะลุ 250,000 ดอลลาร์แล้ว พร้อมจำนวนผู้ถือโทเค็นที่มากกว่า 2,000 คน ตามข้อมูลจาก DexTools
T6900 นำเสนอตัวเองในฐานะมาตรฐานสากลใหม่ของการเงินแนว brain-rot ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับความแหวกแนวเชิงประชดที่ผลักดัน SPX6900 ให้มีมูลค่าถึงหนึ่งพันล้านดอลลาร์
เมื่อมีเทรดเดอร์เข้าสู่ตลาดมากขึ้นในจุดราคาที่น่าสนใจในปัจจุบัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อัลต์คอยน์หลักทั้งหมดซื้อขายในทิศทางบวกในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเบรกเอาต์ของราคากำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูแนวต้านที่ราคาเปิดตัว ซึ่งอาจเป็นจุดที่นักลงทุนรายสุดท้ายที่ต้องการออกจะทำการขาย
SPX6900 เคลื่อนตัวสูงขึ้น ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ T6900 ให้กำลังใจนักลงทุน
เหรียญใหม่ดาวรุ่งนี้ยังคงให้สัญญาณบวกแก่ผู้ถือโทเค็นที่สามารถมองข้ามความผันผวนระยะสั้นได้ และเมื่อมีเงินทุนใหม่เข้ามา จะเกิดโครงสร้างที่สนับสนุนราคาขึ้น
ที่สำคัญคือ SPX6900 กำลังเทรนด์ขาขึ้น เพิ่มขึ้น 9% ที่ราคา 1.17 ดอลลาร์ ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าการเคลื่อนไหวของราคา T6900 มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ SPX6900 เนื่องจากความคล้ายคลึงกันระหว่างมีมคอยน์ทั้งสองตัว
T6900 ระดมทุนได้มากกว่า 3.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงพรีเซล เมื่อเทรดเดอร์หลงใหลในเรื่องเล่าของ vibe liquidity และโพสต์ไวรัลบน X ที่ทีมงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ SPX6900
มุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นอาจปรากฏขึ้นในช่วงที่รอการเผยแพร่ข้อมูล non-farm payrolls ในวันศุกร์
ตลาดการเงินซึ่งยังคงมีอิทธิพลบางส่วนต่อทิศทางของคริปโตและมีมคอยน์ กำลังรอสัญญาณที่บ่งบอกว่าตลาดแรงงานอาจกำลังอ่อนแอลง สัญญาณดังกล่าวมีแนวโน้มจะทำให้ Fed เร่งแผนการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นสินทรัพย์คริปโต รวมถึง T6900
การ Staking สนับสนุนราคา T6900 และ APY 105% น่าจะดึงดูดผู้ซื้อเพิ่ม
ในอีกด้านหนึ่ง พลวัตของตลาดสำหรับเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้อย่าง T6900 อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น จำนวนเหรียญที่ถูกสเตค ในปัจจุบันมี T6900 ถูก Staked ไว้ 44 ล้านโทเค็น โดยมีการ vesting มากกว่า 30 วันนับจากวันนี้ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนราคา
นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการ Staking ที่ 105% จะน่าสนใจสำหรับผู้ซื้อที่มีแนวโน้ม เช่นเดียวกับโอกาสในการได้รับผลตอบแทนแบบ 100 เท่าหรือมากกว่าที่ SPX6900 เคยทำได้
ยิ่งไปกว่านั้น ควรสังเกตด้วยว่า SPX6900 ไม่ได้เริ่มสร้างผลกำไรที่น่าทึ่งจนกว่าจะผ่านไปหนึ่งปีหลังจากเปิดตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยวิธีที่ SPX6900 ได้ปูทางให้กับผู้ตามอย่าง T6900 การรับรู้ของตลาดต่อ T6900 ในช่วงแรกนี้จึงมีความเด่นชัดมากกว่าที่ SPX6900 เคยมีในอดีต
