Cryptonews วงการคริปโต

ไทยเฮ! ก.ล.ต. ไฟเขียวการชำระเงินด้วยคริปโตดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อัปเดตล่าสุด: 
ไทยเฮ! ก.ล.ต. ไฟเขียวการชำระเงินด้วยคริปโตดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของประเทศไทยประกาศข่าวใหญ่เตรียมเปิดตัวโครงการ “TouristDigiPay” ซึ่งเป็น Regulatory Sandbox ที่จะเปิดทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเงินบาทเพื่อใช้จ่ายในประเทศได้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โดยโครงการนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐในการผลักดันให้เกิดการยอมรับการชำระเงินด้วยคริปโตในวงกว้างมากขึ้น

เจาะลึกโครงการ TouristDigiPay และเงื่อนไขการชำระเงินด้วยคริปโต

โครงการ TouristDigiPay มีกำหนดการทดลองเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยจะเริ่มต้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 หัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมต่อระหว่างระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำกับโดย ก.ล.ต. และระบบ e-Money ที่กำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้เน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่การอนุญาตให้ใช้คริปโตชำระค่าสินค้าและบริการได้โดยตรง แต่นักท่องเที่ยวจะต้องทำการแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินบาทก่อน จากนั้นร้านค้าจะได้รับชำระเป็นเงินบาทตามปกติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาให้กับผู้ประกอบการ

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่าโครงการนี้ได้รวมมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมไว้เพื่อคุ้มครองทั้งนักท่องเที่ยวและร้านค้า โดยจะมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ Know-Your-Customer และ Customer Due Diligence ตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนดอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อเดือน และการไม่อนุญาตให้ถอนเป็นเงินสดโดยตรง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงินด้วยคริปโตรูปแบบใหม่นี้

เบื้องหลังการผลักดัน: ฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด

การเปิดทางให้มีการใช้คริปโตในไทยสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นความพยายามของภาครัฐในการหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจประเทศ ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 16.8 ล้านคน จาก 17.7 ล้านคนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลักลดลงถึง 34%

รายงานจากสถาบันการท่องเที่ยวโลกระบุว่านักท่องเที่ยวเริ่มหันไปมองประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอย่างญี่ปุ่นที่ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง และเวียดนามที่มีค่าครองชีพถูกกว่า การนำร่องให้สามารถจ่ายเงินด้วยคริปโตผ่านการแลกเปลี่ยนจึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้างจุดขายใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งอาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

เทรนด์โลก: หลายประเทศใช้คริปโตเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว

ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่นำแนวคิดการใช้คริปโตมาปรับใช้กับภาคการท่องเที่ยว หลายประเทศทั่วโลกได้เริ่มนำร่องไปก่อนแล้วและเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวก ตัวอย่างเช่น ราชอาณาจักรภูฏานที่ร่วมมือกับ Binance Pay เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจ่ายเงินคริปโตสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้โดยตรง หรือแม้กระทั่งบริษัททัวร์อวกาศอย่าง Blue Origin ของเจฟฟ์ เบซอส (Jeff Bezos) ก็ยังเปิดรับชำระค่าเดินทางด้วย Bitcoin, Ethereum และ Solana

ในขณะเดียวกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จับมือกับ Crypto.com เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าตั๋วเครื่องบินและสินค้าบนเครื่องด้วยคริปโตได้ การเคลื่อนไหวของประเทศไทยในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับเทรนด์ระดับโลก ที่มองว่าการอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินคริปโตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ และแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cointelegraph.com/news/thailand-plans-launch-crypto-payment-tourists

Best Wallet – กระเป๋าคริปโตทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว

ข่าวดีสำหรับวงการคริปโตในไทยทำให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวเริ่มมองหาเครื่องมือจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบวงจรและปลอดภัย Best Wallet จึงเป็นคำตอบที่น่าสนใจในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ Non-custodial ที่รองรับ Multi-chain เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum, หรือ Solana ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจัดการคริปโตหลากหลายสกุลได้ในแอปเดียว

Best Wallet ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและไม่ต้องยืนยันตัวตน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและควบคุมสินทรัพย์ของตนเองอย่างเต็มที่ พร้อมระบบความปลอดภัยระดับสถาบันที่ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกแฮก

นอกจากนี้ยังรองรับการซื้อคริปโตด้วยเงินสกุลท้องถิ่นผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ซึ่งสะดวกอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทาง

อ่านรีวิว Best Wallet ฉบับเต็มเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป วิธีการใช้งาน ฟีเจอร์ และวิธีการติดตั้ง

แอพ Best Wallet

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
