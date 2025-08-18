ไทยเฮ! ก.ล.ต. ไฟเขียวการชำระเงินด้วยคริปโตดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของประเทศไทยประกาศข่าวใหญ่เตรียมเปิดตัวโครงการ “TouristDigiPay” ซึ่งเป็น Regulatory Sandbox ที่จะเปิดทางให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเงินบาทเพื่อใช้จ่ายในประเทศได้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โดยโครงการนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของภาครัฐในการผลักดันให้เกิดการยอมรับการชำระเงินด้วยคริปโตในวงกว้างมากขึ้น
เจาะลึกโครงการ TouristDigiPay และเงื่อนไขการชำระเงินด้วยคริปโต
โครงการ TouristDigiPay มีกำหนดการทดลองเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยจะเริ่มต้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025 หัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมต่อระหว่างระบบซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำกับโดย ก.ล.ต. และระบบ e-Money ที่กำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. ได้เน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่การอนุญาตให้ใช้คริปโตชำระค่าสินค้าและบริการได้โดยตรง แต่นักท่องเที่ยวจะต้องทำการแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินบาทก่อน จากนั้นร้านค้าจะได้รับชำระเป็นเงินบาทตามปกติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาให้กับผู้ประกอบการ
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่าโครงการนี้ได้รวมมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมไว้เพื่อคุ้มครองทั้งนักท่องเที่ยวและร้านค้า โดยจะมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์ Know-Your-Customer และ Customer Due Diligence ตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนดอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อเดือน และการไม่อนุญาตให้ถอนเป็นเงินสดโดยตรง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการชำระเงินด้วยคริปโตรูปแบบใหม่นี้
เบื้องหลังการผลักดัน: ฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด
การเปิดทางให้มีการใช้คริปโตในไทยสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นความพยายามของภาครัฐในการหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจประเทศ ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 16.8 ล้านคน จาก 17.7 ล้านคนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลักลดลงถึง 34%
รายงานจากสถาบันการท่องเที่ยวโลกระบุว่านักท่องเที่ยวเริ่มหันไปมองประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอย่างญี่ปุ่นที่ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง และเวียดนามที่มีค่าครองชีพถูกกว่า การนำร่องให้สามารถจ่ายเงินด้วยคริปโตผ่านการแลกเปลี่ยนจึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้างจุดขายใหม่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งอาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
เทรนด์โลก: หลายประเทศใช้คริปโตเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว
ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่นำแนวคิดการใช้คริปโตมาปรับใช้กับภาคการท่องเที่ยว หลายประเทศทั่วโลกได้เริ่มนำร่องไปก่อนแล้วและเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวก ตัวอย่างเช่น ราชอาณาจักรภูฏานที่ร่วมมือกับ Binance Pay เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจ่ายเงินคริปโตสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้โดยตรง หรือแม้กระทั่งบริษัททัวร์อวกาศอย่าง Blue Origin ของเจฟฟ์ เบซอส (Jeff Bezos) ก็ยังเปิดรับชำระค่าเดินทางด้วย Bitcoin, Ethereum และ Solana
ในขณะเดียวกัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จับมือกับ Crypto.com เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าตั๋วเครื่องบินและสินค้าบนเครื่องด้วยคริปโตได้ การเคลื่อนไหวของประเทศไทยในครั้งนี้จึงสอดคล้องกับเทรนด์ระดับโลก ที่มองว่าการอำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินคริปโตเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ และแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของประเทศ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cointelegraph.com/news/thailand-plans-launch-crypto-payment-tourists
Best Wallet – กระเป๋าคริปโตทางเลือกใหม่สำหรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว
ข่าวดีสำหรับวงการคริปโตในไทยทำให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวเริ่มมองหาเครื่องมือจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครบวงจรและปลอดภัย Best Wallet จึงเป็นคำตอบที่น่าสนใจในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ Non-custodial ที่รองรับ Multi-chain เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum, หรือ Solana ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจัดการคริปโตหลากหลายสกุลได้ในแอปเดียว
Best Wallet ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและไม่ต้องยืนยันตัวตน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและควบคุมสินทรัพย์ของตนเองอย่างเต็มที่ พร้อมระบบความปลอดภัยระดับสถาบันที่ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks ช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกแฮก
นอกจากนี้ยังรองรับการซื้อคริปโตด้วยเงินสกุลท้องถิ่นผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ซึ่งสะดวกอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทาง
อ่านรีวิว Best Wallet ฉบับเต็มเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป วิธีการใช้งาน ฟีเจอร์ และวิธีการติดตั้งแอพ Best Wallet
