Solana จ่อผ่านอนุมัติ Staking ETF ครั้งประวัติศาสตร์ จับตา 2 สัปดาห์นี้!

อัปเดตล่าสุด: 
Solana Staking ETF

วงการคริปโตกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด! หลังจากมีข่าวว่ากองทุนยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ยื่นขออนุมัติจัดตั้ง Solana Staking ETF ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเหรียญ SOL โดย Nate Geraci นักวิเคราะห์ ETF ชื่อดังคาดการณ์ว่า ก.ล.ต. สหรัฐฯ อาจให้ไฟเขียวภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะเป็นการเปิดประตูให้กระแสเงินทุนสถาบันไหลเข้าสู่ระบบนิเวศของ Solana อย่างมหาศาล

จับตา Solana ETF! ปัจจัยสำคัญที่อาจพลิกวงการ

การยื่นขออนุมัติ Staking ETF ในครั้งนี้มาจากบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น Franklin, CoinShares, Bitwise, Fidelity, Grayscale, Canary และ VanEck การเคลื่อนไหวพร้อมกันของสถาบันการเงินระดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ SOL และเป็นสัญญาณว่า SOL กำลังจะก้าวสู่การยอมรับในวงกว้างเช่นเดียวกับ Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH)

นักวิเคราะห์จาก Pantera Capital ชี้ว่าการเปิดตัว ETF ถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ขาดหายไป ซึ่งจะช่วยผลักดันการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันและรายย่อยให้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับ BTC และ ETH มาแล้ว ซึ่งการมี ETF จะทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึง SOL ได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น “ผ่านตลาดการเงินแบบดั้งเดิม”

วิเคราะห์ความแตกต่าง: ทำไม SOL ยังตามหลัง Bitcoin และ Ethereum?

แม้ว่า SOL จะถูกพูดถึงในระดับเดียวกับ BTC และ ETH แต่ในแง่ของการลงทุนจากสถาบันยังถือว่าตามหลังอยู่พอสมควร

ปัจจุบัน Bitcoin มี ETF ที่เกี่ยวข้องถึง 43 กองทุน และมีบริษัทมหาชนถือครองอยู่ 165 แห่ง ในขณะที่ Ethereum มี ETF 21 กองทุนและมีบริษัทมหาชนที่ถือครองอยู่ 16 แห่ง

เมื่อเปรียบเทียบกับ Solana ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี ETF ที่เทียบเท่าได้ และมีบริษัทมหาชนถือครองเพียง 5 แห่งเท่านั้น จึงเห็นได้ชัดว่ายังมีช่องว่างสำหรับการเติบโตอีกมหาศาล

เปรียบเทียบ Market Cap ของ Bitcoin, Ethereum, Solana

ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าสถาบันการเงินยังคงมีสัดส่วนการลงทุนใน SOL น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ BTC และ ETH ดังนั้น การอนุมัติ Spot SOL ETF จึงอาจเป็นประกายไฟที่จุดให้เหรียญนี้แสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมานั่นเอง

อนาคตราคา SOL หลังการอนุมัติ ETF จะเป็นอย่างไร?

การอนุมัติ ETF ไม่เพียงแต่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน แต่ยังหมายถึงการปลดล็อกเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่จะไหลเข้ามาในตลาดด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพคล่องและเสถียรภาพของเหรียญในระยะยาว กล่าวคือ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ (demand) จากกองทุน ETF จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่อาจทำให้ราคา SOL ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ยิ่งไปกว่านั้น การเติบโตของ SOL จะส่งผลดีเป็นวงกว้างไปยังโปรเจกต์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกลุ่มเหรียญมีมและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนในโปรเจกต์เหล่านี้จึงอาจเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเกาะกระแสการเติบโตของระบบนิเวศที่กำลังจะมาถึง

Snorter Token บอทเทรด ‘เหรียญมีม’ จากเครือข่าย Solana

Snorter กำลังเป็นกระแสในหมู่เหรียญมีมบน Solana ด้วยการเป็นมีมคอยน์ที่ใช้งานได้จริงบน Telegram สำหรับนักเทรด โดย Snorter Bot เป็นระบบเทรดบน Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อนักเทรดที่ต้องการความรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และเครื่องมือครบครัน

Snorter เหรียญมีมบน Solana

Snorter ทำได้ตั้งแต่ swap, snipe, stop-loss, copy-trade และการติดตามพอร์ต ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน Telegram แล้ว ผู้ใช้งานจึงไม่ต้องเปิดเว็บหรือเชื่อมต่อกระเป๋าแยกให้ยุ่งยาก

ระบบนี้ใช้โทเค็น $SNORT ซึ่งรองรับทั้งเครือข่าย Solana และ Ethereum และกำลังขยายไปยัง BNB, Polygon และ Base ผ่าน Portal Bridge เพื่อรองรับการใช้งานแบบ cross-chain

จุดแข็งของ Snorter Bot คือการนำเสนอ utility ที่ใช้งานได้จริงบนแพลตฟอร์มที่แสนจะสะดวก ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงโอกาสได้ก่อนใคร พร้อมป้องกันความเสี่ยงจาก rug pulls หรือ honeypot transactions ไปพร้อมๆ กัน และที่สำคัญ ผู้ถือ $SNORT จะได้จ่ายค่าธรรมเนียมต่ำกว่าโครงการมีมบอทอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบันผู้ถือ SNORT จ่ายค่าธรรมเนียมเพียงประมาณ 0.85% ซึ่งต่ำกว่าเจ้าอื่น ๆ จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนถือโทเค็นในระยะยาว นอกจากนี้ ระบบ staking ยังให้ผลตอบแทนสูงอีกด้วยตั้งแต่ช่วง presale

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านบทวิเคราะห์ Snorter Token หรือศึกษาวิธีซื้อ Snorter Token ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ได้เลย หรือติดตามข่าวสารล่าสุดบน X และ Telegram ก็ได้เช่นกัน

ไปยัง Snorter Token

