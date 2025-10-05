Solana เนื้อหอม! สถาบันแห่ตุน ดันฟิวเจอร์สทะลุ $2.16 พันล้าน
Solana (SOL) ยืนทรงตัวอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 226 ดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้าอย่างมหาศาลและความเชื่อมั่นในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ข้อมูล On-chain และตลาดอนุพันธ์ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดครั้งสำคัญ โดยนักลงทุนสถาบันกำลังเพิ่มความเชื่อมั่นใน SOL อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงระมัดระวัง ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าจับตาว่าราคา SOL จะกำลังเตรียมตัวสำหรับคลื่นกระทิงลูกใหม่หรือไม่
สถาบันแห่ตุน SOL! สัญญาฟิวเจอร์สบน CME ทุบสถิติใหม่
ข้อมูลล่าสุดจาก Velo.data เผยว่าปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Interest) ของ SOL บนตลาด CME ได้พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-time high) ที่ 2.16 พันล้านดอลลาร์ สอดคล้องกับการฟื้นตัวของราคาที่ทะยานขึ้น 23% จาก 195 ดอลลาร์ไปสู่ 235 ดอลลาร์
การเข้ามาลงทุนของสถาบันครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ เกี่ยวกับกองทุน Solana ETF ในวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนมืออาชีพกำลังวางตำแหน่งเพื่อรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
ในทางกลับกัน ตลาดกลับไม่ร้อนแรงจนเกินไปนัก โดย CME’s annualized basis อยู่ที่ 16.37% ลดลงจาก 35% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งไม่ใช่การเก็งกำไรที่เกินควร ขณะที่ Open Interest ของนักลงทุนรายย่อยใน Exchange อื่นๆ ยังคงทรงตัว และ Funding Rate อยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ
ภาพนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า สถาบันกำลังเข้าซื้อสะสม ในขณะที่รายย่อยยังคงฟื้นตัวจากเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 307 ล้านดอลลาร์
กองทุน Solana ETP เนื้อหอม! เม็ดเงินไหลเข้าทะลุ $500 ล้าน
อีกหนึ่งสัญญาณที่ตอกย้ำความต้องการของสถาบัน คือ เม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อ้างอิงกับ Solana (ETPs) โดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของ Solana ETP ทั้งหมดได้ทะลุ 500 ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำโดยกองทุน Solana Staking ETF (SSK) จาก REXShares ซึ่งมี AUM มากกว่า 400 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ กองทุน Bitwise Solana Staking ETP (BSOL) ก็มี AUM ทะลุ 100 ล้านดอลลาร์เช่นกัน
การเติบโตของผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในการลงทุนใน Solana จากเดิมที่เป็นเพียงการเทรดเพื่อเก็งกำไร ไปสู่การลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกำกับดูแลและยังให้ผลตอบแทนจากการ Staking ได้อีกด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการเติบโตของตลาด แต่ยังยืนยันว่า SOL เป็นหนึ่งใน Altcoin ที่ถูกสะสมมากที่สุดในปี 2025 ด้วย
วิเคราะห์กราฟราคา SOL: จับตาแนวต้านสำคัญ ลุ้นทะยานสู่ ATH ใหม่
ในทางเทคนิค ราคา SOL ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โดยซื้อขายอยู่ที่ 226 ดอลลาร์ หลังจากขยับขึ้นมาจาก 205 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50 SMA) ที่ 214.50 ดอลลาร์ และ 100 วัน (100 SMA) ที่ 216.35 ดอลลาร์ ยังคงอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ซึ่งเป็นสัญญาณ Bullish Crossover และยืนยันว่าเทรนด์ขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง
ดัชนี RSI อยู่ที่ 55.9 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดได้คลายความร้อนแรงลงและยังมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อได้อีก
แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาอยู่ที่ 237.00 ดอลลาร์ และ 244.85 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ 253.44 ดอลลาร์
สำหรับนักเทรด จุดเข้าซื้อที่น่าสนใจอาจอยู่ในช่วง 224-225 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนแนวรับของช่องราคาขาขึ้น ตราบใดที่ราคา SOL ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวก และมีโอกาสสูงที่จะได้เห็น SOL ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (ATH) ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ภาพรวมตลาด Solana: สัญญาณกระทิงชัดเจน แต่รายย่อยยังลังเล?
ภาพรวมในปัจจุบันถือเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเป็นบวก การสะสมอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนสถาบันกำลังสร้างฐานราคาที่แข็งแกร่ง ในขณะที่การใช้ Leverage ของนักลงทุนรายย่อยยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งในอดีต โครงสร้างตลาดลักษณะนี้มักจะนำไปสู่การปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคง (Measured move up) มากกว่าการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงแล้วจบลงอย่างรวดเร็ว (Blow-off top)
ตราบใดที่ราคา SOL ยังสามารถรักษาโมเมนตัมและยืนอยู่เหนือแนวรับสำคัญได้ แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงอยู่ ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างจับตามองว่า SOL จะเป็นเหรียญต่อไปที่จะสามารถพุ่งทะยานทำ All-Time High ได้สำเร็จหรือไม่
Maxi Dog เปิดตัวแรง! ระดมทุนทะลุล้านดอลลาร์ในพริบตา เตรียมลิสต์บน Exchange?
Maxi Doge (MAXI) กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างหนัก หลังระดมทุนช่วง Presale ทะลุ $2.74M ภายในไม่กี่สัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับจากทั้งนักลงทุนทั่วไปและรายใหญ่
โปรเจกต์นี้เป็น “เหรียญมีม” หรือ meme coin บน Ethereum ที่ชูคอนเซ็ปต์ “alpha dog” หรือหมาจ่าฝูง สื่อถึงพลังนักเทรดที่ไม่หยุดล่ากำไร แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไปที่ไร้ทิศทาง เพราะ Maxi Doge มีแบรนด์ชัดเจน และมีกลยุทธ์การตลาดผ่าน MAXI Fund ที่ถือโทเค็น 25% ของอุปทานทั้งหมด ที่สำคัญคือไม่มีรอบขายให้ VC หรือกองทุน ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
ราคาพรีเซลเริ่มต้นเพียง $0.00025 และปรับขึ้นทุกๆ 5 วัน โดยตั้ง Hard Cap การระดมทุนไว้ที่ 15.76 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 40% ของเหรียญทั้งหมดกว่า 1.5 แสนล้านโทเค็น การจัดสรรครอบคลุมทั้งสภาพคล่อง พันธมิตร และทีมงาน พร้อมระบบล็อกโทเค็นเพื่อความโปร่งใส
นักวิเคราะห์มองว่า หากโครงการรักษากระแสได้ดีและลิสต์บน Exchange ตามแผน ราคาอาจพุ่งแตะ $0.0024 ภายในปลายปี 2025 ซึ่งเท่ากับผลตอบแทนหลายร้อยเปอร์เซ็นต์จากราคาพรีเซล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมช่วงแรกยังได้สิทธิ์ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึงหลักร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นตามเงื่อนไข
ความน่าเชื่อถือก็เป็นอีกจุดแข็ง เพราะ Smart contract ของ MAXI ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว และโครงการได้มีการจดทะเบียนบริษัทจริง สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน
ถึงแม้จะเป็นเหรียญมีม แต่ Maxi Doge ก็มีแผนต่อยอด Utility เช่น การจับมือกับแพลตฟอร์ม Futures และ Leverage Trading เพื่อให้นักเทรดใช้ประโยชน์จากความผันผวนได้เต็มที่ เมื่อรวมกับโครงสร้าง Tokenomics ที่รัดกุมและ Hard Cap ที่เหมาะสม ทำให้ Maxi Doge เป็นหนึ่งในเหรียญ Presale ที่มีอนาคตสดใสและโอกาสเติบโตระยะยาวนั่นเอง
ติดตามโครงการเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ Maxi Doge หรือช่องทางโซเชียลอย่าง X และ Twitter