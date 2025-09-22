จับตาสัญญาณบวก! Solana ลุ้นทะยานสู่ $310 รับข่าวดีจาก CME
Solana (SOL) กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $238 ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนทั่วโลก หลังจากนักวิเคราะห์หลายสำนักชี้ว่า SOL กำลังอยู่ในช่วงสะสมพลังและอาจเกิด Technical Breakout ครั้งสำคัญ โดยมีเป้าหมายราคากลางอยู่ที่ $310 ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นนี้มาจากข่าวดีด้านการยอมรับจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง CME และความหวังในการอนุมัติ Spot ETF ที่ใกล้เข้ามาทุกที
CME เปิดประตูให้ SOL สู่ตลาดสถาบัน
ข่าวใหญ่ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการคือการที่ Chicago Mercantile Exchange (CME) ตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศจะเปิดตัว Options สำหรับ SOL และ XRP futures ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ CME ขยายผลิตภัณฑ์ Options ไปยัง Altcoin อื่นนอกเหนือจาก Bitcoin และ Ethereum ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
โมเมนตัมของ Solana futures บน CME นั้นน่าประทับใจอย่างยิ่ง โดยนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม มีการซื้อขายสัญญาไปแล้วกว่า 540,000 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2.23 หมื่นล้านดอลลาร์ และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังทำสถิติปริมาณการซื้อขายสูงสุดต่อวันที่ 9,000 สัญญา Giovanni Vicioso หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์คริปโตของ CME กล่าวว่าการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึง “การเติบโตและสภาพคล่องที่สำคัญ” ในตลาด SOL
ความหวัง Spot Solana ETF กลับมาสดใสอีกครั้ง
อีกหนึ่งปัจจัยบวกที่อาจปลดล็อกเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบนิเวศของ Solana คือความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Spot ETF ภายใต้กรอบการจดทะเบียนใหม่ของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) โดยกฎเกณฑ์ระบุว่า Altcoin ใดๆ ที่มีตลาดฟิวเจอร์สที่มั่นคงบนตลาดที่ได้รับการกำกับดูแลเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จะมีคุณสมบัติในการยื่นขออนุมัติ ETF ได้
ปัจจุบัน SOL มีตลาดฟิวเจอร์สทั้งบน Coinbase และ CME ซึ่งทำให้ SOL อยู่ในสถานะที่พร้อมสำหรับการยื่นขออนุมัติ ETF นักวิเคราะห์เชื่อว่าหาก Spot Solana ETF ได้รับการอนุมัติ จะสามารถดึงดูดเงินทุนจากสถาบันได้มหาศาล เหมือนกับที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin ETF ที่ดึงดูดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี
นอกจากนี้ การที่ Grayscale ได้เปิดตัว CoinDesk Crypto 5 ETF ซึ่งมี SOL เป็นส่วนประกอบ ก็ยิ่งตอกย้ำถึงความต้องการผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตที่หลากหลายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
วิเคราะห์กราฟทางเทคนิค: สัญญาณ Breakout รออยู่ข้างหน้า
ในทางเทคนิค ราคา SOL กำลังเคลื่อนไหวในกรอบ Ascending Channel ซึ่งเป็นการบีบอัดราคาระหว่างเส้น EMA 50 ชั่วโมงที่ $239 และเส้น EMA 200 ชั่วโมงที่ $230 แม้ว่าแรงขายจะยังคงกดดันที่แนวต้าน $248–$253 แต่ฝั่งซื้อก็สามารถป้องกันฐานราคาที่สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ระดับ 45 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางแต่เอนเอียงไปทางฝั่ง Oversold เล็กน้อย แท่งเทียนแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งบริเวณ $236 ซึ่งเป็นจุดที่ราคามักจะดีดตัวกลับขึ้นไป
หาก SOL สามารถทะลุแนวต้านแรกที่ $244 ไปได้ จะเป็นการเปิดทางไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ $248, $253 และอาจไปถึงขอบบนของ Channel ที่ $259
ในทางกลับกัน หากราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ $231 อาจทำให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ $226 และ $220 อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มเชิงบวกจากฝั่งสถาบัน การย่อตัวอาจเป็นเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น
คาดการณ์ราคา Solana: เป้าหมาย $310 ไม่ไกลเกินเอื้อม
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและสัญญาณทางเทคนิค นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อราคา SOL ในระยะกลาง โดยคาดการณ์ว่าการสะสมพลังในครั้งนี้อาจเป็นฐานสำหรับการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ต่อไปในช่วงปลายปี 2025 ถึงต้นปี 2026
เป้าหมายราคาในระยะกลางอยู่ที่ $300 และหากข่าวการอนุมัติ ETF เกิดขึ้นจริง ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะพุ่งทะยานไปถึง $310 ได้สำเร็จ นักลงทุนควรจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นครั้งสำคัญของ SOL
