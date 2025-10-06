BTC $123,938.40 0.58%
Cryptonews ข่าว Solana

Solana อาจลุ้นทำ ATH ใหม่? ข้อมูล On-Chain เป็นใจ!

SOL Solana
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
อัปเดตล่าสุด: 
Solana (SOL) ลุ้นทำ ATH ใหม่?

Solana (SOL) กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นที่น่าจับตา โดยราคาพุ่งขึ้นกว่า 11% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และซื้อขายอยู่เหนือระดับ $230 ท่ามกลางสัญญาณบวกจากข้อมูล On-Chain และตลาด Derivatives ที่แข็งแกร่ง นักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่าปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นแรงส่งสำคัญที่ผลักดันให้ราคา SOL ทะยานขึ้นสร้างสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

เจาะลึกข้อมูล On-Chain! ปัจจัยสำคัญที่อาจดันราคา Solana สู่ ATH ใหม่

SOL ได้กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม 10 อันดับแรก โดยมีราคาเพิ่มขึ้นถึง 11.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ทำให้ราคาสามารถยืนเหนือระดับ $230 ได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ทำให้นักวิเคราะห์เริ่มคาดการณ์ถึงการสร้างจุดสูงสุดใหม่

ข้อมูลจาก DeFiLlama เผยให้เห็นว่ามูลค่าตลาดของ Stablecoin บนเครือข่าย Solana ได้พุ่งขึ้นแตะระดับ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่น่าสนใจ โดยมูลค่าดังกล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นบนเครือข่าย

นอกจากนี้ มูลค่าสินทรัพย์รวมที่ถูกล็อกไว้ (Total Value Locked – TVL) บนเครือข่ายยังเพิ่มขึ้นจาก 1.08 หมื่นล้านดอลลาร์ในวันที่ 28 กันยายน มาอยู่ที่ 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ซึ่งเข้าใกล้สถิติสูงสุดเดิมที่ 1.30 หมื่นล้านดอลลาร์

การเพิ่มขึ้นของ TVL นี้บ่งชี้ถึงกิจกรรมที่คึกคักและความสนใจที่เพิ่มขึ้นในระบบนิเวศของ Solana ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม Memecoins, DeFi และ Stablecoins ซึ่งหมายความว่ามีผู้ใช้งานนำสินทรัพย์เข้ามาฝากและใช้งานบนโปรโตคอลของ SOL มากขึ้น

ในฝั่งของตลาดตราสารอนุพันธ์ ข้อมูล OI-Weighted Funding Rate จาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่านักเทรดจำนวนมากกำลังเดิมพันว่าราคา SOL จะปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง โดยอัตรา Funding Rate ได้พลิกกลับมาเป็นบวกตั้งแต่วันเสาร์และอยู่ที่ระดับ 0.0052% ในวันจันทร์ ซึ่งในอดีต เมื่อใดก็ตามที่ Funding Rate เปลี่ยนเป็นบวก มักจะตามมาด้วยการพุ่งขึ้นของราคา SOL อย่างรวดเร็ว

วิเคราะห์กราฟ SOL/USD: กระทิงคุมตลาด ลุ้นแนวต้านถัดไปที่ $295

SOL/USD กราฟราย 4 ชั่วโมงของ Solana เป็นบวก

จากกราฟ SOL/USD ราย 4 ชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หลังจากที่ราคา SOL สามารถสร้างฐานแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณแนวรับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ราคา $193.52 ได้เมื่อปลายเดือนที่แล้ว หลังจากนั้น ราคาได้ดีดตัวขึ้นมาแล้วกว่า 18% และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ $233 ต่อเหรียญ

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ระดับ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงได้กลับเข้ามาควบคุมตลาดอีกครั้ง ในขณะที่เส้น MACD ก็เคลื่อนไหวอยู่เหนือโซน Neutral ซึ่งเป็นสัญญาณสนับสนุนมุมมองเชิงบวกเช่นกัน

หากแนวรับที่ระดับ $230 สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคา SOL อาจมีโอกาสพุ่งสูงขึ้นต่อไปเพื่อสร้างสถิติสูงสุดใหม่ (ATH) ที่เหนือกว่า $295 ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แนวโน้มขาขึ้นนี้ดำเนินต่อไป ดัชนี RSI จำเป็นต้องรักษาระดับให้อยู่เหนือ 50 ในระยะสั้น

ในทางกลับกัน หากราคา SOL เผชิญกับการปรับฐานหลังจากที่พุ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day EMA) ที่ระดับ $213.36 โดยมีแนวรับสำคัญถัดไปที่ $203 ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับแรงขายได้ในระยะสั้น

ข่าว Dogecoin
แค่รอเวลาเท่านั้น! นวค.ชี้ Dogecoin จ่อทะลุแนวต้านเพื่อการพุ่งขึ้นอย่างแรง
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-06 16:57:12
ข่าว Ethereum
Ethereum เสี่ยงมูลค่าเจือจาง! เงินทุน 135B ดอลลาร์ก็อาจไม่ช่วยอะไร
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-06 16:05:54
Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด
อ่านเพิ่มเติม
