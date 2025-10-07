วาฬช้อนซื้อ! Solana (SOL) ลุ้นทะยานต่อแม้ราคาผันผวน
ราคา Solana (SOL) เผชิญความผันผวนเล็กน้อยและเคลื่อนไหวอยู่แถว $232 แต่ข้อมูลตลาดล่าสุดกลับชี้ให้เห็นสัญญาณที่น่าสนใจ แม้จะมีแรงเทขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ข้อมูล On-chain เผยว่านักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ และผู้ถือครองระยะกลางยังคงเดินหน้าสะสมเหรียญ SOL อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในทิศทางของ Solana และอาจเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานครั้งนี้เป็นเพียงการพักตัวเพื่อเตรียมพุ่งขึ้นสู่เป้าหมายใหม่ ด้วยความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งนี้ ทำให้ Solana ยังคงเป็นหนึ่งใน altcoins ที่น่าลงทุนและน่าจับตามองอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ข้อมูล On-Chain: วาฬ Solana ยังคงเข้าซื้อสวนทางตลาด
ในช่วงวันที่ 3-5 ตุลาคมที่ผ่านมา ข้อมูล Exchange Net Position Change แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตา โดยตัวเลขเปลี่ยนจาก -2.01 ล้าน SOL ไปเป็น +1.82 ล้าน SOL ซึ่งหมายความว่ามีเหรียญ Solana ถูกโอนเข้าไปใน Exchange มากขึ้น การเคลื่อนไหวนี้มักตีความได้ว่าเป็นการเทขายทำกำไรของนักเทรดระยะสั้น หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาระยะหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจาะลึกข้อมูลจาก Glassnode กลับพบภาพที่ตรงกันข้าม โดยกลุ่มผู้ถือครองเหรียญ Solana ในระยะกลาง (Medium-term holders) ยังคงเดินหน้าสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนของผู้ที่ถือเหรียญระหว่าง 1 สัปดาห์ถึง 1 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 9.55% เป็น 13.2% ขณะที่กลุ่มที่ถือ 1-3 เดือน ก็เพิ่มจาก 12.6% เป็น 14.65% และกลุ่ม 3-6 เดือน เพิ่มจาก 11.82% เป็น 12.29% การสะสมเหรียญสวนทางกับแรงขายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ Solana ในระยะยาว
การสะสมเหรียญอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนระยะกลางและยาวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต
สัญญาณเทคนิคชี้ Solana อาจมุ่งสู่เป้าหมาย $294
ในเชิงเทคนิค กราฟรายวันของ Solana แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบช่องสัญญาณขาขึ้น (Ascending Channel) ที่ชัดเจน โดยมีการสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher Highs) และจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงขึ้น (Higher Lows) อย่างต่อเนื่อง โซนราคาประมาณ $224 ได้ทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งในการปรับฐานหลายครั้งที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงเป็นแนวรับสำคัญต่อไป
นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดโมเมนตัมของตลาด กำลังแสดงสัญญาณ ‘Hidden Bullish Divergence’ โดยในขณะที่ราคา Solana สร้างฐานที่สูงขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน แต่ค่า RSI กลับทำจุดต่ำสุดที่ลดลงเล็กน้อย รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง แม้ตลาดจะดูเหมือนพักตัวชั่วคราวก็ตาม
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคคาดการณ์ว่า หากราคา Solana สามารถปิดเหนือแนวต้านสำคัญที่ $245 ได้สำเร็จ อาจเป็นการเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่เป้าหมายถัดไปที่ $279 และหากแรงซื้อยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง ก็มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $294 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับระดับราคาสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ของ Solana
Bitcoin Hyper แรงไม่
Solana Virtual Machine (SVM) เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ Bitcoin Hyper ($HYPER) เลือกใช้พัฒนาเป็น Layer-2 เพื่อยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าสู่เครือข่ายความเร็วสูง รองรับการใช้งานในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture ได้จริง โดย Bitcoin Hyper สามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมรักษาความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) ในการบีบอัดข้อมูลก่อนส่งกลับไปยืนยันบน Layer-1 ซึ่งช่วยแก้ปัญหาความช้า ค่าธรรมเนียมสูง และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรมของ Bitcoin เดิม
Bitcoin Hyper จึงสร้างเลเยอร์ใหม่ที่เชื่อม BTC เดิมเข้ากับระบบที่เร็วกว่า ถูกกว่า และเขียนโปรแกรมได้ผ่าน Rust SDK, API และเครื่องมือที่นักพัฒนา Solana คุ้นเคย ผู้ใช้สามารถสร้างโทเค็นบน Bitcoin ได้ง่ายๆ ใช้ BTC เป็นหลักประกันใน DeFi โอนเงินจำนวนน้อยด้วยค่าธรรมเนียมต่ำ และนำชุมชน Solana เข้าสู่ GameFi/NFT บน Bitcoin Layer-2 ได้ นอกจากนี้ ระบบ Cross-Chain Bridge ยังช่วยให้เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่าง BTC, ETH และ SOL ได้อย่างปลอดภัย ทำให้สินทรัพย์จาก Ethereum และ Solana สามารถใช้งานใน Layer-2 ของ Bitcoin ได้ทันที โดย BTC ที่ฝากในบริดจ์จะถูกล็อกและออกเป็น Wrapped BTC (WBTC) สำหรับใช้งานในระบบนิเวศ
ความสำเร็จในการระดมทุนกว่า 22.3 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกในศักยภาพของ Bitcoin Hyper ที่จะเปลี่ยน Bitcoin ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps, NFT และ Web3 ด้วยการใช้ SVM เพื่อรองรับ Smart Contracts และการทำงานที่ทันสมัย ซึ่งช่วยขจัดข้อจำกัดด้านความเร็วและความสามารถในการปรับตัวของ Bitcoin เดิม โครงสร้าง Presale ที่โปร่งใสและเป็นธรรมยังเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม โดย HYPER ถูกออกแบบให้เป็นค่า Gas, Staking Reward และ Governance Token ซึ่งช่วยให้ผู้ถือเหรียญมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ Bitcoin Hyper ได้อย่างแท้จริง
ถ้าคุณต้องข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper สามารถอ่าน บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง
อัปเดตข่าวสารล่าสุดผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมทั้ง X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: