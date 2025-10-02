ลุ้น Uptober! เจาะลึก Altcoin คล้าย Solana แต่ราคาย่อมเยา
ในขณะที่นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจกับระบบนิเวศบล็อกเชนที่มีปริมาณงานสูงและปรับขนาดได้ (high-throughput, scalable blockchain ecosystems) Altcoins ที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่าและมีคุณสมบัติคล้าย Solana กำลังได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยคาดการณ์ว่าอาจสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในเดือนตุลาคม เดือนที่มักถูกขนานนามว่า “Uptober” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Bitcoin มีแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ที่ดี ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของ Altcoins ในวงกว้าง นอกจากนี้ การลงทุนจากสถาบันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์คริปโตมากกว่า 4.39 พันล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อ Altcoins ขนาดเล็กที่ยังคงมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
Sui (SUI): บล็อกเชน L1 ประสิทธิภาพสูง ราคาถูกว่า Solana ซื้อขายอยู่ที่ $3.51
- คุณสมบัติทางเทคนิค: Sui เป็นบล็อกเชน Layer-1 ที่โดดเด่นด้านประสิทธิภาพสูงและความสามารถในการปรับขนาด โดยใช้ภาษาโปรแกรม Move และกลไกฉันทามติ ‘Narwhal & Bullshark’ ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการประมวลผลแบบขนาน (parallel execution) ซึ่งช่วยให้มีปริมาณงานสูง เหมาะสำหรับการรองรับ dApps ที่ปรับขนาดได้ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านเกมมิ่ง DeFi และ Web3
- ปัจจัยพื้นฐาน: Sui ได้ก้าวขึ้นติด 20 อันดับแรกของสกุลเงินดิจิทัลตามมูลค่าตลาดในปี 2025 (อ้างอิง: pintu.co.id)
Pyth Network (PYTH): Altcoin แห่งอนาคตบน Solana Ecosystem ราคา $0.15
- คุณสมบัติทางเทคนิค: Pyth Network ให้บริการ oracle ภายในระบบนิเวศ Solana โดยเชื่อมโยงข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับ Smart Contract บนบล็อกเชน
- ปัจจัยพื้นฐาน: เป็น Altcoin ที่ดึงดูดนักลงทุนรายย่อยและสถาบันผ่านโปรแกรม Staking และ Airdrop ที่อาจเกิดขึ้นภายในระบบนิเวศ Solana และถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของ Chainlink ในพื้นที่ oracle
Cronos (CRO): Altcoin จับมือสื่อยักษ์ใหญ่ Trump Media Group ราคาแค่ $0.20
- คุณสมบัติทางเทคนิค: Cronos เป็น Altcoin ที่มีระบบนิเวศที่ใช้งานอยู่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ปัจจัยพื้นฐาน: CRO พุ่งขึ้นกว่า 73% ในช่วงเจ็ดวันก่อนถึงวันที่ 28 กันยายน 2025 หลังจากการประกาศกลยุทธ์มูลค่า 6.42 พันล้านดอลลาร์โดย Trump Media Group เพื่อรวม CRO เป็น Utility Token บนแพลตฟอร์ม Truth Social โดยความร่วมมือนี้รวมไปถึงเหรียญ Altcoin อย่าง CRO มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ เงินสด และวงเงินสินเชื่อ 5 พันล้านดอลลาร์จาก Yorkville (อ้างอิง: ccn.com)
Bitcoin Hyper (HYPER) – Meme Altcoin Layer 2 ที่ผสานเทคโนโลยี Solana กับ Bitcoin ราคาถูกสุดแค่ $0.013
Bitcoin Hyper (HYPER) คือโซลูชัน Layer 2 ที่น่าจับตาในกระแส ‘Uptober’ โดยเป็น Altcoin ทางเลือกที่ราคาย่อมเยาซึ่งนำเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) มาเสริมความเร็วให้ Bitcoin ทำให้มีประสิทธิภาพสูงคล้าย Solana แต่ยังคงความปลอดภัยของเครือข่ายหลัก ด้วยราคา Presale ปัจจุบันที่ $0.013015 (ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2025) จึงเป็นโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่อาจมาท้าทาย Solana ได้ในอนาคตโครงการนี้ระดมทุนไปแล้วกว่า $19.5 ล้าน และดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ (Whale) เข้าซื้อจำนวนมาก สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า HYPER อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 1,500% หลังเปิดตัว (อ้างอิง: 99bitcoins.com) ทำให้เป็นหนึ่งในเหรียญทางเลือกที่น่าลงทุนวันนี้สำหรับผู้ที่มองหาการเติบโตสูงในราคาที่เข้าถึงได้
ดูข้อมูล Bitcoin Hyper เพิ่มเติม