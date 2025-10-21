BTC $107,733.35 -2.79%
Solana เดินเกมใหม่! ผู้ร่วมก่อตั้งเปิดตัว DEX 'Percolator' ท้าชนคู่แข่ง

คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Solana เดินเกมใหม่! ผู้ร่วมก่อตั้งเปิดตัว DEX ‘Percolator’ ท้าชนคู่แข่งอย่าง Hyperliquid

Anatoly Yakovenko ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Solana Labs สร้างความฮือฮาให้กับวงการ DeFi อีกครั้ง ด้วยการเปิดเผยแผนพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด ‘Percolator’ ซึ่งเป็น Decentralized Exchange (DEX) สำหรับเทรด Perpetual Futures ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนของ Solana โดยตรง

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด Derivatives และสถานการณ์ราคาเหรียญ SOL ที่กำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างจับตามองว่าก้าวต่อไปของ SOL จะเป็นอย่างไร

เจาะลึก ‘Percolator’ DEX ใหม่จากผู้สร้าง Solana

Percolator ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มเทรด Perpetual Futures ที่มีความเร็วสูงและให้ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ของตนเอง (self-custodial) ทำให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาคริปโตได้โดย “ไม่มีวันหมดอายุสัญญา” โดยเอกสารของโปรเจกต์ได้ถูกเผยแพร่บน GitHub และระบุว่าอยู่ในสถานะ “พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานแล้ว”

สถาปัตยกรรมหลักของ Percolator ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ Router และ Slab program โดย Router จะทำหน้าที่จัดการหลักประกัน (collateral), portfolio margins และการเชื่อมต่อข้าม Slab

ในขณะที่ Slab program จะทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ดูแลโดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity Providers – LPs) แต่ละ Slab จะทำงานเป็นอิสระต่อกัน ซึ่ง Yakovenko เน้นย้ำว่าดีไซน์นี้จะช่วยให้ “การจับคู่และชำระธุรกรรมเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ในตัวเอง” และหากเกิดปัญหากับ Slab ใด Slab หนึ่ง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ Slab นั้น

จากข้อมูลบน GitHub พบว่าโครงสร้างข้อมูลสำหรับ order books และ memory pools ได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว แต่ระบบการชำระบัญชียังอยู่ในระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการออกมา

การแข่งขันเดือดในตลาด Derivatives และผลกระทบต่อราคา SOL

การมาของ Percolator เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาด Derivatives DEX กำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยมีคู่แข่งสำคัญอย่าง Hyperliquid (HYPE) ที่กำลังขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็ว หลังจากเปิดตัวอัปเกรด HIP-3 ที่อนุญาตให้ใครก็ได้สามารถสร้างตลาด Perpetual ของตัวเองได้ เพียงแค่ stake เหรียญ HYPE ขั้นต่ำ 500,000 โทเคน (มูลค่าประมาณ 18 ล้านดอลลาร์)

ข้อมูลล่าสุดยังชี้ว่า Hyperliquid สามารถสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนถึง 35% ของรายได้บนบล็อกเชนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดึงดูดผู้ใช้จากแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง Solana, Ethereum (ETH) และ BNB Chain อย่างมีนัยสำคัญ

VanEck บริษัทจัดการสินทรัพย์ชื่อดัง ตั้งข้อสังเกตว่า Hyperliquid ประสบความสำเร็จในการดึงดูดและรักษาผู้ใช้งานรายใหญ่ไว้ได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ “เรียบง่ายและมีฟังก์ชันการทำงานสูง” การเปิดตัว Percolator จึงถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของ SOL ในการทวงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมา

ในขณะเดียวกัน ราคาเหรียญ SOL กำลังเผชิญกับแรงกดดัน โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 185 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงกว่า 20% ในช่วง 14 วันและ 30 วันที่ผ่านมา และยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่เคยทำไว้ที่ 293 ดอลลาร์อยู่ถึง 35% นักลงทุนจึงต้องจับตาดูว่านวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง Percolator จะสามารถเข้ามาช่วยหนุนราคา SOL ในระยะยาวได้หรือไม่

Snorter เหรียญมีม Solana ขวัญใจสายเทคและ AI

ในขณะที่โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อย่าง SOL กำลังพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด อีกฟากหนึ่งของโลกคริปโตก็เต็มไปด้วยโปรเจกต์เกิดใหม่ที่น่าสนใจ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าถึงศักยภาพการเติบโตในระยะเริ่มต้น หนึ่งในนั้นคือ Snorter Token (SNORT) ซึ่งเป็นเหรียญมีม Solana ที่กำลังมาแรงและใกล้เปิดตัวสู่ Exchange อย่างเป็นทางการแล้ว

Snorter Token เหรียญมีม Solana มาพร้อมบอทอัจฉริยะ

Snorter Token ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญมีมธรรมดา แต่มาพร้อมกับ Utility จริง ผ่าน Snorter Bot ซึ่งเป็นบอทเทรดบน Telegram ที่ช่วยให้นักเทรด sniper เหรียญมีมใหม่ ๆ บน Solana แบบอัตโนมัติ ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าจังหวะก่อนตลาดได้ง่ายขึ้น

การอยู่บน Solana เป็นข้อได้เปรียบใหญ่ เพราะบล็อกเชนนี้ขึ้นชื่อเรื่อง ความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำมาก เมื่อเทียบกับ Ethereum ทำให้บอท Snorter ทำงานได้แทบเรียลไทม์โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง gas fee สูง ๆ
นักเทรดมีมจึงสามารถใช้ Snorter Bot ยิง order ได้ไวกว่าและคุ้มค่ากว่า

นอกจากนี้ปี 2025 ยังเป็นยุคของ “Telegram Trading Bots” ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด (จากกระแสของ BonkBot, Banana Gun ฯลฯ) ซึ่ง Snorter เข้ามาในช่วงที่ตลาดนี้กำลังบูมสุด ๆ
หากบอทได้รับความนิยม โอกาสที่ราคาโทเค็น SNORT จะพุ่งแรงก็มีสูงมาก

Snorter เริ่มมีฐานผู้ใช้งานและกลุ่มชุมชนบน Solana โตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะใน Telegram และ X (Twitter) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักให้เหรียญมีมเติบโตแบบไว และสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ Snorter Token หรือดูวิธีซื้อ SNORT อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนใด ๆ

ยอดระดมทุนล่าสุด

SNORT
+16%
$5,332,806.52 Raised so far
$0.0935 → $0.1083

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...

ไปยัง Snorter Token

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
