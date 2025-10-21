Solana เดินเกมใหม่! ผู้ร่วมก่อตั้งเปิดตัว DEX ‘Percolator’ ท้าชนคู่แข่ง
Anatoly Yakovenko ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Solana Labs สร้างความฮือฮาให้กับวงการ DeFi อีกครั้ง ด้วยการเปิดเผยแผนพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด ‘Percolator’ ซึ่งเป็น Decentralized Exchange (DEX) สำหรับเทรด Perpetual Futures ที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชนของ Solana โดยตรง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาด Derivatives และสถานการณ์ราคาเหรียญ SOL ที่กำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน ซึ่งทำให้นักลงทุนต่างจับตามองว่าก้าวต่อไปของ SOL จะเป็นอย่างไร
เจาะลึก ‘Percolator’ DEX ใหม่จากผู้สร้าง Solana
Percolator ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มเทรด Perpetual Futures ที่มีความเร็วสูงและให้ผู้ใช้เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ของตนเอง (self-custodial) ทำให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาคริปโตได้โดย “ไม่มีวันหมดอายุสัญญา” โดยเอกสารของโปรเจกต์ได้ถูกเผยแพร่บน GitHub และระบุว่าอยู่ในสถานะ “พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานแล้ว”
สถาปัตยกรรมหลักของ Percolator ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ Router และ Slab program โดย Router จะทำหน้าที่จัดการหลักประกัน (collateral), portfolio margins และการเชื่อมต่อข้าม Slab
ในขณะที่ Slab program จะทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ดูแลโดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity Providers – LPs) แต่ละ Slab จะทำงานเป็นอิสระต่อกัน ซึ่ง Yakovenko เน้นย้ำว่าดีไซน์นี้จะช่วยให้ “การจับคู่และชำระธุรกรรมเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ในตัวเอง” และหากเกิดปัญหากับ Slab ใด Slab หนึ่ง ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ Slab นั้น
จากข้อมูลบน GitHub พบว่าโครงสร้างข้อมูลสำหรับ order books และ memory pools ได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว แต่ระบบการชำระบัญชียังอยู่ในระหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการออกมา
การแข่งขันเดือดในตลาด Derivatives และผลกระทบต่อราคา SOL
การมาของ Percolator เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาด Derivatives DEX กำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยมีคู่แข่งสำคัญอย่าง Hyperliquid (HYPE) ที่กำลังขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็ว หลังจากเปิดตัวอัปเกรด HIP-3 ที่อนุญาตให้ใครก็ได้สามารถสร้างตลาด Perpetual ของตัวเองได้ เพียงแค่ stake เหรียญ HYPE ขั้นต่ำ 500,000 โทเคน (มูลค่าประมาณ 18 ล้านดอลลาร์)
ข้อมูลล่าสุดยังชี้ว่า Hyperliquid สามารถสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนถึง 35% ของรายได้บนบล็อกเชนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดึงดูดผู้ใช้จากแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง Solana, Ethereum (ETH) และ BNB Chain อย่างมีนัยสำคัญ
VanEck บริษัทจัดการสินทรัพย์ชื่อดัง ตั้งข้อสังเกตว่า Hyperliquid ประสบความสำเร็จในการดึงดูดและรักษาผู้ใช้งานรายใหญ่ไว้ได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ “เรียบง่ายและมีฟังก์ชันการทำงานสูง” การเปิดตัว Percolator จึงถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของ SOL ในการทวงส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมา
ในขณะเดียวกัน ราคาเหรียญ SOL กำลังเผชิญกับแรงกดดัน โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 185 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงกว่า 20% ในช่วง 14 วันและ 30 วันที่ผ่านมา และยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่เคยทำไว้ที่ 293 ดอลลาร์อยู่ถึง 35% นักลงทุนจึงต้องจับตาดูว่านวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง Percolator จะสามารถเข้ามาช่วยหนุนราคา SOL ในระยะยาวได้หรือไม่
