Altcoins ฝั่ง Solana กำลังร้อนแรง และนี่คือสิ่งที่อาจจะช่วยให้นักลงทุนล่า ‘เหรียญ Altcoin มาแรง’ ได้อย่างง่ายดาย
ตลาดคริปโตในปี 2025 กำลังกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังจากราคาของ Bitcoin ฟื้นตัวและแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กระแสนี้ได้จุดประกายความสนใจใหม่ให้กับ เหรียญ Altcoin มาแรง โดยเฉพาะโปรเจกต์ที่สร้างอยู่บนเครือข่าย Solana ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และระบบนิเวศที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
นักวิเคราะห์ชื่อดัง Michaël van de Poppe มองว่าหลายเหรียญบน Solana กำลังอยู่ในช่วงสะสมพลังเพื่อเตรียมทะยานขึ้น เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในรอบกระทิงก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มโครงการที่มี ยูทิลิตี้จริงและมีเทคโนโลยี cross-chain ที่แข็งแกร่ง เขาเชื่อว่าตลาด Altcoin ในรอบนี้อาจยืดยาวกว่ารอบเดิม และจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่มองเห็นก่อนสามารถเก็บเหรียญที่มีศักยภาพได้ในราคาต่ำ
ในช่วงที่นักเทรดต่างเฝ้ามองหา “เหรียญ Altcoin ดาวรุ่ง” ที่พร้อมจะพุ่ง Snorter Bot กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เพราะมันไม่เพียงเป็น Trading Bot ธรรมดา แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ AI และข้อมูลเรียลไทม์ เพื่อช่วยนักลงทุนค้นหาเหรียญที่กำลังจะระเบิดได้ก่อนกระแส จึงถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ในสายเทรดเชิงกลยุทธ์
Snorter Bot คืออะไร และทำไมถึงแตกต่างจาก Trading Bot ทั่วไป
Snorter Bot ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเทรดของนักลงทุนรายย่อยให้ทัดเทียมมืออาชีพ โดยทำงานผ่านแอป Telegram ที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง ผู้ใช้สามารถเทรด ตรวจพอร์ต หรือวางกลยุทธ์แบบอัตโนมัติได้ภายในหน้าต่างเดียว
เบื้องหลังของระบบคือโครงสร้าง Private RPC Infrastructure ที่ช่วยให้คำสั่งซื้อขายทำงานได้รวดเร็วระดับ sub-second execution พร้อมระบบป้องกัน MEV และฟีเจอร์ตรวจจับสแกมอัตโนมัติที่แม่นยำกว่า 85% ผ่านการตรวจสอบโดย SolidProof และ Coinsult เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเหรียญที่เทรดนั้นปลอดภัยจาก rug pull หรือ honeypot
Snorter ยังมีจุดเด่นด้านค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าแพลตฟอร์มอื่น โดยคิดเพียง 0.85% ซึ่งถูกกว่าคู่แข่งกว่า 40% อีกทั้งยังมีระบบ staking ที่มอบผลตอบแทนสูงกว่า 100% APY ต่อปี จึงไม่แปลกที่นักลงทุนจำนวนมากมองว่า Snorter อาจเป็นทั้ง เหรียญมีมมาแรง และเครื่องมือเทรดที่มีคุณค่าจริงในเวลาเดียวกัน
Snorter Token (SNORT) ทำอะไรได้?
เหรียญ SNORT คือหัวใจหลักของระบบ Snorter Bot โดยมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้ผู้ถือ ตั้งแต่ส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด สิทธิ์ในการโหวต (governance) ไปจนถึงสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์พิเศษ เช่น การเทรดล่วงหน้า การคัดลอกกลยุทธ์ของนักเทรดระดับโปร และระบบแจ้งเตือนเหรียญใหม่ที่กำลังเป็นกระแส
ขณะนี้ SNORT อยู่ในช่วง พรีเซลรอบสุดท้าย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรง โดยระดมทุนไปแล้วกว่า 4.3 ล้านดอลลาร์ และจะปิดรอบภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2025 การเข้าลงทุนในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองของผู้ที่กำลังมองหา เหรียญ Presale ที่น่าจับตา เพราะราคาพรีเซลยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลาดมาก
ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ระบบที่พร้อมใช้งานจริง และจังหวะตลาดที่หนุนให้ เหรียญ Altcoin มาแรง กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง Snorter Token จึงถูกมองว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างแท้จริง และอาจกลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่จุดประกายรอบกระทิงของปีนี้
หากคุณต้องการเจาะลึกศักยภาพระยะยาวของ Snorter Token สามารถศึกษา บทวิเคราะห์/รีวิว Snorter Token หรือศึกษาวิธีซื้อ Snorter Token ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประเมินโอกาสอย่างรอบด้าน
อ้างอิงข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: