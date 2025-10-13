BTC $115,242.11 3.13%
ETH $4,173.35 9.08%
SOL $196.80 7.85%
PEPE $0.0000076 12.38%
SHIB $0.000010 6.87%
BNB $1,339.70 15.24%
DOGE $0.21 10.94%
XRP $2.59 8.66%
Cryptonews วงการคริปโต

Altcoins ฝั่ง Solana กำลังร้อนแรง และนี่คือสิ่งที่อาจจะช่วยให้นักลงทุนล่า ‘เหรียญ Altcoin มาแรง’ ได้อย่างง่ายดาย

Altcoin Altcoins Solana
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
หุ่นยนต์ AI สแกนเหรียญ Solana สื่อถึงการค้นหาเหรียญ Altcoin มาแรง

ตลาดคริปโตในปี 2025 กำลังกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังจากราคาของ Bitcoin ฟื้นตัวและแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กระแสนี้ได้จุดประกายความสนใจใหม่ให้กับ เหรียญ Altcoin มาแรง โดยเฉพาะโปรเจกต์ที่สร้างอยู่บนเครือข่าย Solana ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และระบบนิเวศที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด

นักวิเคราะห์ชื่อดัง Michaël van de Poppe มองว่าหลายเหรียญบน Solana กำลังอยู่ในช่วงสะสมพลังเพื่อเตรียมทะยานขึ้น เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในรอบกระทิงก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มโครงการที่มี ยูทิลิตี้จริงและมีเทคโนโลยี cross-chain ที่แข็งแกร่ง เขาเชื่อว่าตลาด Altcoin ในรอบนี้อาจยืดยาวกว่ารอบเดิม และจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่มองเห็นก่อนสามารถเก็บเหรียญที่มีศักยภาพได้ในราคาต่ำ

ในช่วงที่นักเทรดต่างเฝ้ามองหา “เหรียญ Altcoin ดาวรุ่ง” ที่พร้อมจะพุ่ง Snorter Bot กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เพราะมันไม่เพียงเป็น Trading Bot ธรรมดา แต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ AI และข้อมูลเรียลไทม์ เพื่อช่วยนักลงทุนค้นหาเหรียญที่กำลังจะระเบิดได้ก่อนกระแส จึงถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ในสายเทรดเชิงกลยุทธ์

Snorter Bot คืออะไร และทำไมถึงแตกต่างจาก Trading Bot ทั่วไป

Snorter Bot มาสคอตขนาดยักษ์ไล่ล่าเหรียญคริปโต

Snorter Bot ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเทรดของนักลงทุนรายย่อยให้ทัดเทียมมืออาชีพ โดยทำงานผ่านแอป Telegram ที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง ผู้ใช้สามารถเทรด ตรวจพอร์ต หรือวางกลยุทธ์แบบอัตโนมัติได้ภายในหน้าต่างเดียว

เบื้องหลังของระบบคือโครงสร้าง Private RPC Infrastructure ที่ช่วยให้คำสั่งซื้อขายทำงานได้รวดเร็วระดับ sub-second execution พร้อมระบบป้องกัน MEV และฟีเจอร์ตรวจจับสแกมอัตโนมัติที่แม่นยำกว่า 85% ผ่านการตรวจสอบโดย SolidProof และ Coinsult เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าเหรียญที่เทรดนั้นปลอดภัยจาก rug pull หรือ honeypot

ฟีเจอร์ Snorter Bot เครื่องมือเทรดคริปโตอัจฉริยะ

Snorter ยังมีจุดเด่นด้านค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าแพลตฟอร์มอื่น โดยคิดเพียง 0.85% ซึ่งถูกกว่าคู่แข่งกว่า 40% อีกทั้งยังมีระบบ staking ที่มอบผลตอบแทนสูงกว่า 100% APY ต่อปี จึงไม่แปลกที่นักลงทุนจำนวนมากมองว่า Snorter อาจเป็นทั้ง เหรียญมีมมาแรง และเครื่องมือเทรดที่มีคุณค่าจริงในเวลาเดียวกัน

Snorter Token (SNORT) ทำอะไรได้?

เหรียญ SNORT คือหัวใจหลักของระบบ Snorter Bot โดยมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้ผู้ถือ ตั้งแต่ส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด สิทธิ์ในการโหวต (governance) ไปจนถึงสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์พิเศษ เช่น การเทรดล่วงหน้า การคัดลอกกลยุทธ์ของนักเทรดระดับโปร และระบบแจ้งเตือนเหรียญใหม่ที่กำลังเป็นกระแส

ขณะนี้ SNORT อยู่ในช่วง พรีเซลรอบสุดท้าย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรง โดยระดมทุนไปแล้วกว่า 4.3 ล้านดอลลาร์ และจะปิดรอบภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2025 การเข้าลงทุนในช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองของผู้ที่กำลังมองหา เหรียญ Presale ที่น่าจับตา เพราะราคาพรีเซลยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลาดมาก

ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ระบบที่พร้อมใช้งานจริง และจังหวะตลาดที่หนุนให้ เหรียญ Altcoin มาแรง กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง Snorter Token จึงถูกมองว่าเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างแท้จริง และอาจกลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่จุดประกายรอบกระทิงของปีนี้

หากคุณต้องการเจาะลึกศักยภาพระยะยาวของ Snorter Token สามารถศึกษา บทวิเคราะห์/รีวิว Snorter Token หรือศึกษาวิธีซื้อ Snorter Token ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประเมินโอกาสอย่างรอบด้าน

อ้างอิงข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

SNORT
+15%
$4,636,843.07 Raised so far
$0.0935 → $0.1077

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปยัง Snorter Token
ข่าว Solana ล่าสุด
ChatGPT v5.0 คาด XRP, Solana, และ Litecoin อาจทะยานครั้งใหญ่ภายใน 2026
Solana อาจลุ้นทำ ATH ใหม่? ข้อมูล On-Chain เป็นใจ!
Solana เนื้อหอม! สถาบันแห่ตุน ดันฟิวเจอร์สทะลุ $2.16 พันล้าน
ลุ้น Uptober! เจาะลึก Altcoin คล้าย Solana แต่ราคาย่อมเยา
Solana จ่อผ่านอนุมัติ Staking ETF ครั้งประวัติศาสตร์ จับตา 2 สัปดาห์นี้!
CIO ของ Bitwise ชี้เป้า! Solana อาจเป็น ‘Wall Street’ แห่งโลกคริปโต

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,092,313,111,252
-8.77
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
มาแล้วยุคใหม่! 21Shares ยื่นเอกสาร XRP ETF จ่ออนุมัติเร็วขึ้น
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-13 13:15:34
ข่าวคริปโต
MARA ช้อนซื้อ 400 BTC เสริมพอร์ตสถาบัน! Bitcoin ฟื้นตัวเหนือ 115,000 ดอลลาร์อีกครั้ง สัญญาณกระทิงเริ่มกลับมา
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-10-13 12:20:51
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า