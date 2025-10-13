BTC $114,618.94 2.50%
Cryptonews ข่าว Solana

Solana ฟื้นตัว 10%! แต่นักวิเคราะห์ชี้ 1 สัญญาณอันตรายที่ซ่อนอยู่

SOL Solana
Pakphum Kerdprap
Natharika Bumroongroj
อัปเดตล่าสุด: 
Solana (SOL) ฟื้นตัวแรง แต่อาจมีสัญญาณซ่อนเร้น

Solana (SOL) ดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างน่าประทับใจกว่า 10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากการปรับฐานของตลาดครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้อาจมีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่ โดยเฉพาะข้อมูลจากตลาด Derivatives ที่แสดงให้เห็นการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ ซึ่งนักลงทุนและนักเทรดควรจับตามองอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน

วิเคราะห์การฟื้นตัวของ Solana และสัญญาณเตือนจากตลาด Derivatives

หลังจากตลาดคริปโตเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก ราคา SOL ได้แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง โดยพุ่งขึ้นราว 10% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และพยายามท้าทายแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับ 200 ดอลลาร์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่าโซนราคา 200-215 ดอลลาร์ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจสกัดกั้นการกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะยาวของ SOL

Solana (SOL) มีหวัง
ที่มา: Jelle บน X

ปัจจัยสำคัญที่น่ากังวลคือข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ (Derivatives) ตามรายงานของ CoinGlass พบว่ามูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Open Interest) ของ SOL ได้ร่วงลงอย่างหนักจาก 1.48 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 10 ตุลาคม เหลือเพียง 9.81 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกบังคับล้างพอร์ต (Liquidations) จำนวนมหาศาลในช่วงที่ราคาดิ่งลง

แม้ปัจจุบัน Open Interest จะฟื้นตัวเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 1.03 พันล้านดอลลาร์ แต่การลดลงอย่างรุนแรงนี้ถือเป็นธงแดงหรือ red flag ที่บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาด

Solana Futures Open Interest
ที่มา: CoinGlass

ในขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขาย Spot ของ SOL บน Binance ซึ่งเคยลดลงถึง 62% ในวันที่ 12 ตุลาคม ได้เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งแล้ว โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 17% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของราคา และอาจบ่งชี้ถึงความสนใจของนักลงทุนที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง

สัญญาณ On-chain ของ SOL และมุมมองจากนักวิเคราะห์

แม้จะมีสัญญาณเตือนจากตลาด Derivatives แต่มุมมองจากนักวิเคราะห์บางส่วนยังคงมีความหวัง โดยนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Jelle ได้โพสต์ผ่าน X (Twitter) ว่ามูลค่าตลาดรวมของ Altcoin แม้จะมีความผันผวนสูง แต่ก็ยังสามารถรักษาฐานเหนือระดับ 1.05 ล้านล้านดอลลาร์ไว้ได้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของตลาด Altcoin ในเร็วๆ นี้

ข้อมูล On-chain จาก Glassnode ยังแสดงให้เห็นสัญญาณเชิงบวกบางประการ โดยดัชนี Short-Term Holder NUPL ได้ลดลงไปใกล้ระดับต่ำสุดที่เคยทำไว้ในเดือนมิถุนายน ซึ่งสะท้อนถึงการปรับฐานที่รุนแรง

ตัวชี้วัด Short-Term Holder NUPL ของ Glassnode
ที่มา: Glassnode

นอกจากนี้ ยอดคงเหลือของเหรียญ SOL บน Exchange ต่างๆ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นสัญญาณของการสะสมเหรียญ (Accumulation) ในขณะที่จำนวนธุรกรรมบนเครือข่ายก็เริ่มกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลดลงมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากทิศทางตลาดโดยรวมยังคงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของ Bitcoin (BTC) ซึ่งกำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 117,000 ดอลลาร์ การที่ BTC สามารถทะลุ 120,000 ดอลลาร์ และ SOL สามารถผ่านแนวต้าน 215 ดอลลาร์ไปได้ จะเป็นสัญญาณยืนยันขาขึ้นที่ชัดเจน แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้น กลยุทธ์ “รอดูสถานการณ์” อาจเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดขณะนี้

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

