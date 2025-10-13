Solana ฟื้นตัว 10%! แต่นักวิเคราะห์ชี้ 1 สัญญาณอันตรายที่ซ่อนอยู่
Solana (SOL) ดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างน่าประทับใจกว่า 10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากการปรับฐานของตลาดครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้อาจมีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่ โดยเฉพาะข้อมูลจากตลาด Derivatives ที่แสดงให้เห็นการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ ซึ่งนักลงทุนและนักเทรดควรจับตามองอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน
วิเคราะห์การฟื้นตัวของ Solana และสัญญาณเตือนจากตลาด Derivatives
หลังจากตลาดคริปโตเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนัก ราคา SOL ได้แสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง โดยพุ่งขึ้นราว 10% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และพยายามท้าทายแนวต้านจิตวิทยาที่ระดับ 200 ดอลลาร์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ว่าโซนราคา 200-215 ดอลลาร์ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจสกัดกั้นการกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะยาวของ SOL
ปัจจัยสำคัญที่น่ากังวลคือข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ (Derivatives) ตามรายงานของ CoinGlass พบว่ามูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Open Interest) ของ SOL ได้ร่วงลงอย่างหนักจาก 1.48 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 10 ตุลาคม เหลือเพียง 9.81 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 11 ตุลาคม ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกบังคับล้างพอร์ต (Liquidations) จำนวนมหาศาลในช่วงที่ราคาดิ่งลง
แม้ปัจจุบัน Open Interest จะฟื้นตัวเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 1.03 พันล้านดอลลาร์ แต่การลดลงอย่างรุนแรงนี้ถือเป็นธงแดงหรือ red flag ที่บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในตลาด
ในขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขาย Spot ของ SOL บน Binance ซึ่งเคยลดลงถึง 62% ในวันที่ 12 ตุลาคม ได้เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งแล้ว โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 17% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของราคา และอาจบ่งชี้ถึงความสนใจของนักลงทุนที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง
สัญญาณ On-chain ของ SOL และมุมมองจากนักวิเคราะห์
แม้จะมีสัญญาณเตือนจากตลาด Derivatives แต่มุมมองจากนักวิเคราะห์บางส่วนยังคงมีความหวัง โดยนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่าง Jelle ได้โพสต์ผ่าน X (Twitter) ว่ามูลค่าตลาดรวมของ Altcoin แม้จะมีความผันผวนสูง แต่ก็ยังสามารถรักษาฐานเหนือระดับ 1.05 ล้านล้านดอลลาร์ไว้ได้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของตลาด Altcoin ในเร็วๆ นี้
ข้อมูล On-chain จาก Glassnode ยังแสดงให้เห็นสัญญาณเชิงบวกบางประการ โดยดัชนี Short-Term Holder NUPL ได้ลดลงไปใกล้ระดับต่ำสุดที่เคยทำไว้ในเดือนมิถุนายน ซึ่งสะท้อนถึงการปรับฐานที่รุนแรง
นอกจากนี้ ยอดคงเหลือของเหรียญ SOL บน Exchange ต่างๆ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นสัญญาณของการสะสมเหรียญ (Accumulation) ในขณะที่จำนวนธุรกรรมบนเครือข่ายก็เริ่มกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ลดลงมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากทิศทางตลาดโดยรวมยังคงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของ Bitcoin (BTC) ซึ่งกำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 117,000 ดอลลาร์ การที่ BTC สามารถทะลุ 120,000 ดอลลาร์ และ SOL สามารถผ่านแนวต้าน 215 ดอลลาร์ไปได้ จะเป็นสัญญาณยืนยันขาขึ้นที่ชัดเจน แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้น กลยุทธ์ “รอดูสถานการณ์” อาจเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดขณะนี้
Snorter เหรียญมีม Solana สำหรับสายเทรด มาพร้อม Telegram Bot
Snorter (SNORT) กลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่มาแรงสุดในตลาดคริปโต หลังระดมทุนพรีเซลล์ได้กว่า ภายในเวลาไม่นาน โดยเหรียญนี้เป็นโทเค็นหลักของ Snorter Bot บอทเทรดอัจฉริยะบน Telegram ที่ออกแบบมาเพื่อนักเทรดสาย Degen ที่ต้องการความเร็ว ความสะดวก และค่าธรรมเนียมต่ำ โดยผู้ใช้งานสามารถเทรดได้โดยตรงผ่าน Telegram โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกระเป๋าหรือเปิดเว็บไซต์เพิ่มเติม
Snorter Bot โดดเด่นด้วยเครื่องมือเทรดครบวงจร ทั้งระบบ Swap, Snipe, Copy-trade, Stop-loss และฟังก์ชันติดตามพอร์ตในที่เดียว อีกทั้งยังมีระบบตรวจจับความเสี่ยงอย่าง Rug Pulls และ Honeypot เพื่อป้องกันความเสียหายจากโปรเจกต์หลอกลวง
นอกจากนี้ SNORT ยังรองรับทั้ง Solana และ Ethereum พร้อมแผนขยายสู่เครือข่าย BNB, Polygon และ Base ผ่าน Portal Bridge เพื่อรองรับการเทรดแบบ Cross-chain อย่างสมบูรณ์
ผู้ถือ SNORT ยังได้รับสิทธิพิเศษด้านค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าคู่แข่ง โดยปัจจุบันอยู่ที่ราว 0.85% พร้อมโปรแกรม Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 109% APY ซึ่งกลายเป็นแรงดึงดูดหลักให้กับนักลงทุนที่ต้องการทั้งกำไรและการใช้งานจริงในเหรียญเดียว
ความสำเร็จของพรีเซลล์สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแนวคิดของ Snorter ที่ผสมผสาน “ความสนุกของเหรียญมีม” เข้ากับ “เทคโนโลยีเทรดจริงจัง” ได้อย่างลงตัว
หากคุณสนใจ Snorter Token เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางบทวิเคราะห์ Snorter หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Snorter Token แบบละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล พร้อมเก็บอินไซต์สดใหม่ได้ที่ X และ Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: