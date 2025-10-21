พรีเซลจ่อปิด! SNORT เหลือเวลาอีก 7 วัน – กระแสแรงทะลุ 5.2 ล้านเหรียญ
เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้วสำหรับการซื้อ Snorter Bot Token (SNORT) โดยทางโปรเจกต์ได้ขยายระยะเวลาการซื้อโทเคนออกไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ตามเวลา UTC ซึ่งถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าถือครอง SNORT ก่อนที่ขั้นตอนการเคลมโทเคนจะเปิดใช้งาน
ในขณะที่เหลือเวลาเพียง 7 วัน นักลงทุนกลุ่มแรกต่างพากันเร่งซื้อก่อนเวลานับถอยหลังจะสิ้นสุดลง โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การซื้อขายมีมูลค่ารวมกว่า $300,000 ส่งผลให้ยอดระดมทุนของ Snorter ในรอบพรีเซลทะลุ $5.2 ล้านไปแล้ว ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ซื้อเริ่มตระหนักถึงโอกาสจากโปรเจกต์นี้
หลายคนเพิ่งเริ่มมองเห็นว่า Snorter Bot ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ meme coin ทั่วไป แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่มีโครงสร้างสมบูรณ์แบบ ซึ่งสร้างขึ้นบน Solana และทำงานผ่าน Telegram bot ที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแพลตฟอร์มชั้นนำหลายแห่งในตลาดปัจจุบัน
หากมองย้อนกลับไปถึงโปรเจกต์ใน ecosystem ของ Binance ที่แม้จะมีประโยชน์ใช้งานน้อยกว่า แต่กลับสามารถสร้างกำไรได้ถึง 2,260 เท่าภายในเวลาเพียงสามวัน นักลงทุนก็อาจจินตนาการได้ว่า Snorter พร้อมเทคโนโลยีและเครือข่ายที่แข็งแกร่ง จะสามารถมอบผลตอบแทนที่น่าตื่นเต้นแค่ไหน
ราคาของ SNORT ถูกล็อกไว้ที่ $0.1083 ซึ่งเป็นราคาเดียวกับตอนที่โทเคนจะเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณในการซื้อก่อนที่ SNORT จะออกจาก launchpad และเข้าสู่ตลาดซื้อขายจริง
จาก Binance สู่ Solana: SNORT ขึ้นแท่น Meme Coin รุ่นใหม่ที่น่าจับตา
หากมีคนบอกว่าฤดูกาลของ Meme Coin จบลงแล้ว นั่นอาจเป็นเพราะพวกเขายังไม่รู้จักนักเทรดที่อยู่เบื้องหลังกระเป๋า 币安人生 (Binance Life) ซึ่งถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในผู้ทำกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการคริปโตปีนี้ ด้วยการปั่นกำไรสูงถึง 2,260 เท่าในเวลาสั้น ๆ
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Meme Coin บน Binance ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังจาก Changpeng Zhao อดีต CEO ของ Binance จุดกระแสราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิด ส่งผลให้ Meme Coin หลายตัวทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว
หนึ่งในกระเป๋าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ 币安人生 โดย Lookonchain ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามธุรกรรมบนบล็อกเชน รายงานว่านักเทรดรายนี้เปลี่ยนเงินลงทุนเพียง $3,500 ให้กลายเป็น $7.9 ล้านภายในเวลาเพียงสามวัน เมื่อโทเคนดังกล่าวพุ่งขึ้นแบบฉุดไม่อยู่
กระเป๋าเงินที่มีหมายเลข 0xd0a20458D96A1aB3F1F43e7270185546aa760dBf ได้เข้าซื้อ 19.8 ล้านโทเคนในช่วงที่มูลค่าตลาดยังอยู่ต่ำกว่า $100,000 และถึงแม้ว่าจะขายออกไปแล้ว 1.3 ล้านโทเคน แต่กระเป๋านี้ยังคงถือครองโทเคนอีก 18.5 ล้านโทเคน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ $3.4 ล้าน การเทรดครั้งนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานในวงการที่ยากจะลืมเลือน
ไม่เพียงแค่ Binance Life เท่านั้นที่สร้างกระแส เพราะโทเคนอื่น ๆ อย่าง Paul (PAUL) และ BNB SZN ก็เป็นอีกตัวอย่างของ Meme Coin ที่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าตลาด Meme Coin ยังมีพลังเหลือล้น โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดคริปโตอยู่ในบรรยากาศที่เป็นบวกที่สุดของปี
แม้ Meme Coin จะยังคงได้รับความนิยม แต่รอบนี้รูปแบบของมันอาจเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ มีโทเคนสายพันธุ์ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง เช่น Snorter Bot Token ซึ่งผสานความเป็น Meme กับเครื่องมือการซื้อขายที่มีความสามารถสูง
Snorter Bot Token ไม่ได้มีเพียงมาสคอต aardvark ที่สร้างความสนุกสนานและแตกต่างจาก Meme Coin ตระกูล Dogecoin เท่านั้น แต่ยังซ่อนเทคโนโลยีอันทรงพลังไว้เบื้องหลัง นั่นคือ Telegram Trading Bot ที่พัฒนาบนบล็อกเชน Solana ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยค้นหา Meme Coin ที่มีศักยภาพพุ่งสูงในอนาคต โดยรองรับการทำงานบน Binance, Solana และ Ethereum
ดังนั้น ฤดูกาลของ Meme Coin ไม่ได้จบลง แต่มันกำลังเปลี่ยนแปลงและย้ายไปสู่เครือข่ายใหม่ เช่นเดียวกับ Snorter Bot ที่ไม่เพียงแค่ตามหา Meme Coin ตัวต่อไปที่กำลังจะเป็นกระแส แต่ตัวมันเองก็อาจกลายเป็นกระแสในอนาคตเช่นกัน
Snorter บอทเทรดที่ล้ำสุดใน Telegram – แรงจริงทั้งความเร็วและฟีเจอร์
Snorter Bot กำลังกลายเป็นหัวข้อที่ทุกคนพูดถึงในวงการ ด้วยเงินทุนสนับสนุนระดับหลายล้านดอลลาร์ ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถที่โดดเด่นในตลาดบอทเทรดบน Telegram
บอทตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับชื่อดังในวงการอย่าง Banana Gun, Maestro และ Trojan แต่จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ Snorter แตกต่างคือสิ่งที่คู่แข่งเหล่านี้ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
ด้วยการขับเคลื่อนโดย Solana ทำให้ Snorter มีความเร็วในการประมวลผลที่เหนือกว่าบอทซึ่งใช้ Ethereum เป็นพื้นฐาน เช่น Banana Gun และ Maestro แม้ว่าพวกเขาจะรองรับการทำงานแบบ multichain ก็ตาม นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ Trojan แล้ว Snorter ยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องการรองรับ multichain อย่างแท้จริง ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจจับเหรียญ meme coin อย่าง 币安人生 ก่อนที่จะไปถึงสายตาของ CZ
ระบบของ Snorter ทำงานโดยการสแกนข้อมูลใน Solana อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น transaction queues, validator feeds หรือ liquidity pools ทุกอย่างถูกตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อค้นหา token ใหม่และการเพิ่มสภาพคล่องที่เกิดขึ้นในทันที
เมื่อระบบตรวจพบโอกาสใหม่ ข้อมูลจะถูกนำไปผ่านการวิเคราะห์โดย contract และ liquidity analyzer หลายชั้น เพื่อกรองความเสี่ยงจาก rug pulls, honeypots และ shallow pools เหลือเพียงโอกาสที่ปลอดภัยและน่าสนใจสำหรับนักเทรด
อีกหนึ่งจุดแข็งของ Snorter คือค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำที่สุดในตลาด เพียง 0.85% ซึ่งสามารถปลดล็อกได้ง่ายๆ แค่ถือครอง SNORT token นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ copy trading ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเทรดตามกระเป๋าเงินชั้นนำได้แบบอัตโนมัติ โดยการปรับสัดส่วนให้ตรงกับเงินทุนของตนเอง
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นักเทรดกำลังจับตามอง Snorter ในฐานะบอทที่ผสมผสานความเป็น meme coin เข้ากับกลไกระดับสถาบัน โดยมี SNORT token เป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนทั้งประโยชน์และโอกาสในการเติบโต
ลุ้น SNORT วิ่งแรง 2,260x – นักลงทุนจับตากำไรพุ่งหลังเปิดตัว
คำถามที่นักลงทุนรายแรก ๆ ต่างสงสัยในตอนนี้คือ Snorter Bot Token หรือ SNORT จะสามารถทำได้เหมือนที่ 币安人生 เคยพุ่งขึ้นถึง 2,260x ในช่วงต้นปีนี้หรือเปล่า?
สิ่งที่บ่งบอกถึงศักยภาพของ SNORT นั้นดูมีน้ำหนักไม่น้อยเลยทีเดียว เริ่มจากการระดมทุนที่ทะลุเป้ากว่า $5.2 ล้าน ซึ่งมากกว่าการระดมทุนรอบ Private ของ Banana Gun ที่ทำได้เพียง $1.2 ล้านเท่านั้น เงินทุนที่มากกว่านี้เปิดโอกาสให้ Snorter พัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตัวได้รวดเร็วขึ้นหลังเปิดตัว
ไม่เพียงเท่านั้น SNORT ยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยสื่อคริปโตชั้นนำ เช่น CoinCentral และ The Cryptonomist ได้จัดให้ SNORT เป็นหนึ่งในคริปโตที่น่าลงทุนที่สุดในขณะนี้ ขณะที่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในวงการคริปโตอย่าง Nazza Crypto, KIFS Crypto และ Borch Crypto ต่างให้ความสนใจกับโปรเจกต์นี้ โดยเฉพาะ Borch ที่คาดการณ์ว่า SNORT อาจมีโอกาสพุ่งถึง 100x หลังเปิดตัว
เบื้องหลังความตื่นเต้นของ SNORT คือพื้นฐานที่แข็งแกร่งของโครงการ ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ในการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั้นดูสมเหตุสมผล Token นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเก็งกำไรเท่านั้น แต่ยังมีการใช้งานจริงในระบบนิเวศของ Snorter Bot เช่น การลดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย, การรับรางวัลผ่านการ Staking และการ Copy Trading
ดังนั้น SNORT จะสามารถพุ่ง 2,260x ได้หรือไม่? อาจจะ! แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ ผู้ที่ลงทุนใน SNORT ตอนนี้กำลังซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดก่อนถึงช่วงเปิดตัว และประวัติศาสตร์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการลงทุนที่เปลี่ยนชีวิตนั้นมักเริ่มต้นจากจุดนี้เสมอ
นับถอยหลัง SNORT Presale – โอกาสสุดท้ายก่อนราคาตลาดเปิด
เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์ ก่อนที่โอกาสในการซื้อในราคาจองจะปิดตัวลงอย่างถาวร และโปรเจกต์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจจะเริ่มต้นขึ้นทันที
