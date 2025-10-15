โค้งสุดท้าย! Snorter Token เตรียมปิดพรีเซลใน 5 วัน ลุ้นโตในช่วงขาลง?
แม้ตลาดเหรียญมีมจะเข้าสู่ “ช่วงที่หนาวเหน็บ” หลังเหตุ flash crash เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ Snorter ยังคงยืนหยัดไม่หวั่นไหว เหรียญมีมเจ้าตัว aardvark สุดคูลที่ยืนเด่นบนแท่งเทียนสีเขียว กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงในตลาดที่สั่นคลอน
Snorter Bot Token (SNORT) โดดเด่นด้วยแนวคิด “bot ดมหาเหรียญมีม” ที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับเหรียญใหม่ที่มีแนวโน้มพุ่งแรงก่อนใคร ผ่านบอท Telegram ที่ช่วยให้นักเทรดคว้าโอกาสแม้ในช่วงตลาดซบเซา
ในช่วง presale เหรียญ SNORT ยังคงได้รับกระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาอยู่ที่ $0.1079 ต่อเหรียญ และจะขยับขึ้นทุกวันจนถึงวันเปิดตัวในอีกไม่ถึง 5 วัน หลังจากนั้น SNORT จะถูกลิสต์บนกระดานเทรดใหญ่ ซึ่งคาดว่าราคาจะพุ่งสูงกว่าช่วง presale อย่างชัดเจน
ตลาดคริปโตสะเทือน! นโยบายภาษี-ฤดูหนาวเหรียญมีมถล่มหนัก
Bitcoin (BTC) พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $126,000 ก่อนจะร่วงลงมาที่ราว $122,000 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันกระแสเหรียญมีมก็เริ่มกลับมาคึกคัก ส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้น “ฤดูกาลเหรียญมีม” อีกครั้ง
แต่แล้วโมเมนตัมเหล่านั้นก็สะดุดทันที หลังความตึงเครียดจากมาตรการภาษีส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วตลาดโลก เกิดการเทขายครั้งใหญ่จนมูลค่ากว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์หายไปภายในวันเดียว ถือเป็นเหตุ “liquidation” ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต โดย BTC ดิ่งแตะ $109,000 ก่อนฟื้นมาทรงตัวใกล้ระดับ $112,000
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางรายมองว่านี่ไม่ใช่สัญญาณลบ Scott Melker พิธีกรพอดแคสต์ชื่อดังด้านคริปโต ระบุว่าการร่วงครั้งนี้เป็นเพียง “การปรับฐานเชิงโครงสร้าง” พร้อมย้ำว่าตลาดยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในช่วง “Uptober”
แม้ตลาดจะยังอยู่ในโหมดขาขึ้น แต่ความผันผวนระดับนี้ย่อมทำให้นักลงทุนเริ่มหวั่นใจ หลายคนเลือกชะลอการเข้าซื้อ ส่งผลให้เหรียญมีมซึ่งมักเคลื่อนไหวแรงกว่าตลาดโดยรวมเข้าสู่ “ฤดูหนาวเหรียญมีม” โดยส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า Bitcoin ในช่วงนี้
อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโตมักเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร และจากประวัติที่ผ่านมา เมื่อกระแสเริ่มเย็นลงและสภาพคล่องลดลง ก็มักจะมีเหรียญหนึ่งที่โผล่มาแบบไม่คาดคิด ถึงขั้นสร้างเศรษฐีใหม่ในชั่วข้ามคืนเลยทีเดียว
แต่การจะหาเหรียญแบบนั้นได้ ต้องอาศัยทั้งจังหวะและโชค เว้นแต่ว่าจะมีเครื่องมือที่ช่วยสแกนหาเหรียญมีมที่มีโอกาสพุ่ง 100 เท่าโดยอัตโนมัติ ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ Snorter Bot ถูกสร้างมา
Snorter Bot: เร็วระดับ Solana ครอบคลุมหลายเชน พร้อมค่าธรรมเนียมสุดต่ำ
Snorter Bot กำลังอยู่ในช่วงเตรียมเปิดตัว แต่ด้วยดีไซน์ที่ล้ำหน้าทำให้ถูกจับตามองว่าอาจเป็นหนึ่งในบอทเทรดบน Telegram ที่ฉลาดที่สุดในตลาดตอนนี้
บอทตัวนี้สามารถสแกนข้อมูลธุรกรรมของ Solana (SOL) ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งจากคิวธุรกรรม ฟีดของ validator และพูลสภาพคล่อง เพื่อค้นหาเหรียญมีมที่เริ่มมีความเคลื่อนไหวก่อนใคร
ด้วยระบบนี้ Snorter สามารถตรวจจับการเติมสภาพคล่องได้ทันที และช่วยให้นักเทรดเข้าซื้อได้ก่อนที่ตลาดจะขยับ ซึ่งเป็นความได้เปรียบสำคัญในโลกที่แม้แต่ “เสี้ยววินาที” ก็อาจหมายถึงกำไรหรือขาดทุนได้เลย
Snorter Bot พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมของ Solana ตั้งแต่ต้น ทำให้ได้เปรียบด้านความเร็วและประสิทธิภาพเหนือบอทบน Ethereum อย่าง Maestro และ Banana Gun ที่แม้จะขยายสู่หลายเชนแล้ว แต่ก็ยังคงติดข้อจำกัดจากความหน่วงของธุรกรรมและค่าแก๊สที่สูงกว่า
ด้วยความเร็วของ Solana ทำให้ Snorter Bot ทำงานได้ฉับไวในระดับเดียวกับ Trojan ซึ่งเป็นบอทบน Solana เช่นกัน แต่ Snorter สามารถก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยความสามารถ “Multichain” ที่พร้อมรองรับการขยายสู่ Ethereum, Binance และ Base
อีกหนึ่งจุดเด่นคือโครงสร้างค่าธรรมเนียม เพราะโครงการนี้เก็บค่าธรรมเนียมเพียง 0.85% ต่อการเทรดเท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้ผู้ใช้งานรักษากำไรได้มากกว่า และสิทธิพิเศษนี้เปิดใช้งานได้ง่ายๆ เพียงแค่ถือโทเค็น SNORT ซึ่งมอบทั้งประโยชน์ในการใช้งานและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจตั้งแต่วันแรก
สัญชาตญาณ 100x ของ Snorter เริ่มตั้งแต่ขั้น Presale
ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า Snorter Bot วางตัวเป็นคู่แข่งโดยตรงกับบอทเทรด Telegram ชั้นนำ
คู่แข่งหลักอย่าง Banana Gun เคยสร้างผลตอบแทนสูงถึง 230 เท่า จากเงินระดมทุนส่วนตัว 1.2 ล้านดอลลาร์ ขึ้นสู่มูลค่าตลาดสูงสุด 276 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ปัจจุบัน SNORT ระดมทุนในช่วง early-stage ไปเกือบ 5 ล้านดอลลาร์แล้ว นักลงทุนหลายคนจึงเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่จะทำผลตอบแทนได้มากกว่า Banana Gun เมื่อบอทเริ่มเปิดใช้งานและเหรียญเริ่มลิสต์บนกระดานเทรด (Exchange)
การระดมทุนมากขึ้นยังหมายถึงทรัพยากรที่มากขึ้นสำหรับการพัฒนาและขยายระบบ ตามโทเค็นโนมิกส์ของ SNORT ประมาณ 25% ของเงินที่ได้จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนอีก 20% จะใช้สำหรับการตลาดและการเติบโต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์และสภาพคล่องเมื่อเหรียญเริ่มเทรดบนกระดาน
นักอินฟลูเอนเซอร์คริปโตชื่อดัง เช่น Apex Syndicate และ Borch Crypto เคยคาดการณ์ว่า SNORT อาจมีโอกาสวิ่งขึ้น 100 เท่า แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับความสามารถของโปรเจกต์ในการส่งมอบเทคโนโลยีและรักษาประสิทธิภาพหลังเปิดใช้งาน
สำหรับนักลงทุนกลุ่มแรก การลงทุนในครั้งนี้คือการนำสัญชาตญาณเฉพาะตัวของ SNORT มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยความสามารถในการค้นหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ ซึ่งในตอนนี้ โอกาสที่น่าจับตามองที่สุดก็คือการเปิดขายล่วงหน้าของ Snorter Bot Token นั่นเอง
5 วันสุดท้าย! ก่อนจะหมดโอกาสซื้อ SNORT
ช่วงเวลาสุดท้ายเพียง 5 วันนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ใครที่มองเห็นโอกาสอาจกลายเป็นเศรษฐีคนต่อไป ในขณะที่ผู้ที่ลังเลอาจต้องมานั่งเสียใจที่พลาดโอกาสทองนี้ไป
หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่เล็งเห็นศักยภาพของ SNORT อย่ารอช้า! ไปที่เว็บไซต์ของ Bot Token นี้ได้เลย และซื้อ SNORT ได้ง่าย ๆ โดยใช้ SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิต
โทเค็นที่เพิ่งซื้อนั้นสามารถนำไป Stake ได้ทันทีผ่านโปรโตคอลของโครงการเอง โดยคุณจะได้รับผลตอบแทน APY แบบไดนามิกสูงสุดที่ 108%
เพื่อการติดตามสถานะการถือครอง SNORT ของคุณหลังจากเริ่มต้นการเคลมโทเค็น ขอแนะนำให้ใช้ Best Wallet ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ดีที่สุดในวงการ โดยโครงการเหรียญ Presale ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะปรากฏในแอปโดยตรง ทำให้การเคลมเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ ผู้ถือครองยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ ๆ ผ่านฟีเจอร์ Upcoming Tokens ของ Best Wallet อีกด้วย
แอป Best Wallet สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
