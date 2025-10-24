เผาเหรียญ 50%! Snorter Token เอาใจนักลงทุนก่อนเปิดตัว 3 วัน
วงการคริปโตต้องจับตา! เมื่อ Snorter Token (SNORT) โปรเจกต์ Trading Bot บน Solana ประกาศเผาเหรียญครั้งใหญ่ถึง 50% ของอุปทานทั้งหมด หรือ 250 ล้านโทเคน เพียง 3 วันก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการมอบรางวัลครั้งสำคัญให้กับนักลงทุนรอบ Presale และอาจทำให้เหรียญนี้กลายเป็นหนึ่งใน Altcoin ที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงปลายปีนี้ หลายคนมองว่านี่อาจเป็น เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ตัวต่อไปเลยทีเดียว
เจาะลึก! Snorter Token เผา 250 ล้านเหรียญเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทีมงาน Snorter Bot Token ได้สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญด้วยการเผา (Burn) โทเคนจำนวนมหาศาลถึง 250,000,000 SNORT ซึ่งคิดเป็น 50% ของอุปทานดั้งเดิมที่ 500,000,000 โทเคน การตัดสินใจนี้มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนเหรียญในระบบ ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้ว การทำให้อุปทานลดลงในขณะที่ความต้องการยังคงอยู่หรือเพิ่มขึ้น จะช่วยเพิ่มมูลค่าและความหายาก (Scarcity) ของโทเคนที่เหลืออยู่ได้
การกระทำดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อตอบแทนนักลงทุนกลุ่มแรกที่เชื่อมั่นในโปรเจกต์และเข้าร่วมซื้อในช่วง Presale การเผาเหรียญครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งไปยังตลาดว่า Snorter Token มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือเหรียญ ซึ่งสะท้อนจากยอดระดมทุนที่สูงถึง 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วในปัจจุบัน
นับถอยหลัง 72 ชั่วโมง: โอกาสสุดท้ายซื้อ Snorter Token ราคา Presale
สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาส ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง 72 ชั่วโมงเท่านั้นที่จะสามารถเข้าซื้อ Snorter Token ได้ในราคา Presale ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่จะลิสต์บน Exchange ที่ $0.1083 ต่อโทเคน นี่คือหน้าต่างโอกาสสุดท้ายก่อนที่เหรียญจะเข้าสู่ตลาดเปิด ซึ่งราคาอาจเกิดความผันผวนสูงตามแรงซื้อขายและโมเมนตัมของตลาด
กระแสของ Snorter Token เริ่มเป็นที่พูดถึงในหมู่นักวิเคราะห์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โดย Borch Crypto คาดการณ์ว่าอาจมีโอกาสเติบโตสูงถึง 100 เท่า ขณะที่ InsideBitcoins ยกให้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ Trading Bot ที่ดีที่สุดของปี 2025 เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Banana Gun ที่เคยมีมูลค่าตลาดสูงถึง 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้เห็นว่า SNORT ยังมีช่องว่างให้เติบโตอีกมหาศาล
ทำความรู้จัก Snorter Token: Trading Bot อัจฉริยะบน Solana
Snorter Token (SNORT) คือหัวใจของ Snorter Bot ซึ่งเป็น Trading Bot บน Telegram ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Solana เพื่อท้าชนกับเจ้าตลาดอย่าง Maestro, Unibot และ Banana Gun จุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งที่อยู่บนเครือข่าย Ethereum คือความเร็วในการทำธุรกรรมที่สูงกว่าและค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่ามาก นอกจากนี้ ผู้ที่ถือเหรียญ SNORT ยังได้รับสิทธิพิเศษในการจ่ายค่าธรรมเนียมการเทรดเพียง 0.85% ซึ่งต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
อาวุธลับที่ทำให้ Snorter Token โดดเด่นคือความสามารถในการ “Sniping” ขั้นสูง ที่สามารถสแกนคิวธุรกรรม (Transaction Queues) และ Liquidity Pools บน Solana เพื่อค้นหา Meme coin ที่มีโอกาสเป็นกระแสก่อนใคร พร้อมระบบคัดกรองความปลอดภัยของสัญญา (Contract Safety) และความเสี่ยง Rug Pull อัตโนมัติ ทำให้นักเทรดมีความได้เปรียบและสามารถเข้าถึงโอกาสทำกำไรได้ก่อนคนอื่น
อนาคตของ Snorter Token: จาก TGE สู่การขยาย Ecosystem
เส้นทางของ Snorter Token เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น โดยหลังจากการเปิดให้ซื้อรอบสุดท้ายสิ้นสุดลง จะมีกิจกรรม Token Generation Event (TGE) ในวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 2 p.m. UTC (ประมาณ 21:00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถกดรับโทเคนของตนเองได้ หลังจากนั้น SNORT จะเริ่มลิสต์บน Exchange ต่างๆ เพื่อเปิดให้นักเทรดทั่วไปเข้าถึง
ตามแผนงาน (Roadmap) ในระยะต่อไป ทีมงานมีแผนจะขยายการทำงานแบบ Multichain ไปยังเครือข่ายที่รองรับ Ethereum Virtual Machine (EVM) เช่น Ethereum, Binance, Polygon และ Base เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและการเข้าถึงที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาระบบเทรดด้วย AI, สร้างพันธมิตรในโลก DeFi และเปิดให้ผู้ถือเหรียญ SNORT มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโปรเจกต์ (Community Governance) ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีโปรโตคอล Staking ที่ให้ผลตอบแทน (APY) สูงถึง 102% อีกด้วย
เมื่อคุณต้องการหลักฐานสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับ Snorter Token เราขอเสนอ บทวิเคราะห์ราคา Snorter Token หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Snorter Token แบบละเอียด เป็นข้อมูลอ้างอิงหลัก
รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token ควบคู่กับการติดตาม X และ ช่อง Telegram
