Pump.fun พุ่งแรง 14.9% – Snorter ปิดพรีเซลอีก 19 วันสุดท้าย!
ราคาของ Pump.fun (PUMP) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 14.9% ภายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สวนทางกับตลาดเหรียญมีมอื่น ๆ ที่ยังคงซบเซาและไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน Snorter Bot Token (SNORT) ซึ่งเป็นเหรียญมีมสาย “sniper” ที่ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามและจับตาโทเค็นใหม่ ๆ จากแพลตฟอร์ม Pump.fun ก็กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเปิดขายรอบ Presale โดยเหลือเวลาอีกเพียง 19 วัน
Snorter สามารถระดมทุนไปแล้วเกือบ 4.2 ล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนที่มองว่าโครงการนี้มีศักยภาพจะขึ้นมาเป็นคู่แข่งของ Telegram trading bots รายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Banana Gun, Maestro หรือ Trojan
จุดเด่นของ Snorter ที่แตกต่างจากคู่แข่งคือ “ตัวนิ่ม” ซึ่งเป็นมาสคอตประจำแพลตฟอร์ม สื่อถึงความสามารถในการค้นหาโทเค็นใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูง ท่ามกลางโปรเจกต์ที่ไม่มีคุณภาพจำนวนมากในตลาด
สำหรับนักลงทุนที่สนใจ ขณะนี้สามารถเข้าซื้อ SNORT ได้ในราคาประมาณ $0.1065 ซึ่งถือเป็นราคาต่ำสุดก่อนที่เหรียญจะถูกลิสต์ในกระดานซื้อขายหลัก และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นในอนาคต
วันพุธสุดร้อนแรง! Pump.fun พุ่งแซงเหรียญดัง ขึ้นแท่นผู้นำ
Pump.fun กลายเป็นจุดสนใจในตลาดคริปโตเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ด้วยการปรับตัวขึ้นแรงในระดับเลขสองหลัก สวนทางกับตลาดโดยรวมที่ยังคงซบเซา โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญ Meme Coin ชั้นนำที่ต่างพยายามประคองราคาไม่ให้ร่วงลงไปมากกว่านี้
ในบรรดาเหรียญที่มีชื่อเสียง Shiba Inu (SHIB) เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เหรียญที่มีการเคลื่อนไหวในเชิงบวก โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.1% ขณะที่เหรียญ Meme อันดับต้น ๆ ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน SPX6900 (SPX) กลับเป็นเหรียญที่ร่วงหนักที่สุดในกลุ่ม โดยปรับตัวลงถึง 3.8%
ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนว่าตลาด Meme Coin โดยรวมปรับขึ้นเพียง 1% ภายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้ความเคลื่อนไหวของ PUMP ยิ่งโดดเด่นในบรรยากาศการซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบเหงา
ด้าน Anatoly Yakovenko ผู้ร่วมก่อตั้ง Solana ได้แสดงความเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) ว่าฟีเจอร์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ของ Pump.fun อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง TikTok ได้ ซึ่งคำกล่าวนี้อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาของ PUMP ให้พุ่งขึ้น
นอกจากนี้ Pump.fun ยังสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง หลังเคยเสียส่วนแบ่งตลาดในเดือนกรกฎาคมให้กับ LetsBonk ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มบน Solana เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงกันยายน Pump.fun กลับมาเป็นผู้นำตลาดอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนกันยายนที่มีการเปิดตัวโทเค็นใหม่มากถึง 35,000 เหรียญ ขณะที่รายได้รายวันล่าสุดของแพลตฟอร์มพุ่งขึ้นถึง 1.3 ล้านดอลลาร์
การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมในแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่เพียงช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Pump.fun แต่ยังสะท้อนถึงความต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเทรดในการรับมือกับความผันผวนของตลาด
อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กำลังได้รับความสนใจคือ Snorter Bot Token ซึ่งเป็นบอทเทรดดิ้งที่เตรียมเปิดตัว โดยถูกออกแบบมาเพื่อสแกนและคัดกรองการเปิดตัวของ Meme Coin หลายพันเหรียญ พร้อมระบุเหรียญที่มีแนวโน้มได้รับเงินทุนจำนวนมาก ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าซื้อในจังหวะต้นน้ำ และขายออกในช่วงราคาพุ่งสูงสุด ตามกลยุทธ์ของนักลงทุนรายใหญ่หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วาฬ”
ด้วยความเคลื่อนไหวของ Pump.fun และกระแสในตลาด Meme Coin ที่ยังคงมีสีสัน จึงเป็นอีกช่วงเวลาที่นักลงทุนควรจับตามอง เพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในโลกคริปโต
Snorter นำเทคโนโลยีระดับวาฬมาไว้ในมือเทรดเดอร์รายย่อย
Snorter กลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหา “โอกาสทอง” ก่อนที่ตลาดจะรับรู้ ทำให้กลายเป็นเครื่องมือที่น่าจับตามองในโลกของเหรียญมีม
ระบบของ Snorter อาศัยการเฝ้าระวังคิวธุรกรรมบนเครือข่าย Solana ควบคู่กับการดึงข้อมูลจาก validator เพื่อจับตาการสร้างโทเคนใหม่และการเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งช่วยให้บอทสามารถตรวจจับกิจกรรมเหล่านี้ได้ก่อนที่ข้อมูลจะปรากฏสู่สาธารณะบนแดชบอร์ดทั่วไป
แพลตฟอร์มอย่าง Pump.fun กลายเป็นพื้นที่ที่ Snorter ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมีโทเคนมีมเปิดตัวใหม่ บอทจะใช้ตัวกรองอัจฉริยะ เช่น ความลึกของสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขาย และการเคลื่อนไหวของ “วาฬ” เพื่อแยกแยะโทเคนที่มีศักยภาพจากโทเคนที่ไม่มีคุณค่า พร้อมส่งการแจ้งเตือนไปยังนักเทรดเพื่อให้สามารถเข้าซื้อได้ในจังหวะต้นน้ำ
หากนักเทรดตัดสินใจดำเนินการซื้อขาย ระบบของ Snorter สามารถประมวลผลคำสั่งได้ภายในเสี้ยววินาที ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของ Solana และการตั้งค่า RPC endpoints แบบเฉพาะตัว ซึ่งช่วยลดความหน่วงได้ดีกว่าการใช้ระบบสาธารณะทั่วไป
เมื่อผสานกับอินเทอร์เฟซผ่าน Telegram ที่ใช้งานสะดวก Snorter ยังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายไปยัง validator ได้เร็วกว่า DEX ปกติ ขณะเดียวกัน ผู้ถือครองโทเคน SNORT ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำเพียง 0.85% ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
ผลลัพธ์ของเทคโนโลยีนี้คือการเปิดโอกาสให้นักเทรดรายย่อยสามารถเข้าถึงกลยุทธ์แบบเดียวกับนักลงทุนรายใหญ่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาล และเปลี่ยนจากการเป็นผู้ตามตลาด มาเป็นผู้ที่สามารถทำกำไรได้ในจังหวะเดียวกับกลุ่มนักลงทุนระดับต้นน้ำ
Snorter ร้อนแรง! โทเคโนมิกส์ดึงดูดนักลงทุนแห่ร่วมวง
หลังจากที่ Snorter ประกาศว่าการเปิดขายโทเค็นรอบ Presale กำลังจะสิ้นสุดลง นักลงทุนจำนวนมากต่างเร่งเข้าซื้อเพื่อจับจังหวะสุดท้ายในการถือครองโทเค็นในราคาที่ต่ำที่สุด ก่อนเข้าสู่ตลาดซื้อขายจริง
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ SNORT ได้รับความสนใจ คือการเป็นโทเค็นสนับสนุนบอทเทรดดิ้งใน Telegram ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแข่งขันกับบอทรายใหญ่อย่าง Trojan, Banana Gun และ Maestro ซึ่งล้วนเป็นผู้เล่นหลักในตลาดที่ยังมีศักยภาพการเติบโตอีกมาก
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา บอทเทรดชั้นนำมีรายได้เฉลี่ยจากค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 173,000 ดอลลาร์ โดยเฉพาะ Trojan ซึ่งเป็นบอทบนเครือข่าย Solana แสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายรายวันสูงถึง 40,000 ดอลลาร์ และสามารถสร้างรายได้รวมตลอดอายุการใช้งานมากกว่า 200 ล้านดอลลาร์
นี่คือภาพรวมของตลาดที่ Snorter กำลังก้าวเข้าสู่ แม้จะสามารถแย่งชิงเพียงส่วนเล็ก ๆ จากผู้นำในปัจจุบัน ก็เพียงพอที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ
SNORT ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศของ Snorter โดยมีบทบาทสำคัญทั้งในแง่ของการใช้งานและแรงจูงใจในการถือครอง ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าธรรมเนียมการเทรด การให้รางวัลผ่านการ staking การมีสิทธิออกเสียงในระบบกำกับดูแล ไปจนถึงการส่งเสริมให้ผู้ถือโทเค็นไม่ปล่อยขายออกมาในระยะสั้น
นอกจากนี้ ผู้ถือ SNORT ยังได้รับสิทธิพิเศษในการปลดล็อกค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป และนำไปสู่โอกาสที่มูลค่าโทเค็นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อความต้องการมีมากขึ้น
ด้วยโครงสร้างแบบสองชั้นที่ผสมผสานระหว่าง “การใช้งานจริง” และ “ความหายาก” ทำให้ SNORT กลายเป็นโทเค็นที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในหมู่นักลงทุน
อินฟลูเอนเซอร์ด้านคริปโต เช่น Borch Crypto และ Apex Syndicate ได้พูดถึง SNORT ว่าอาจเป็นโอกาสการลงทุนที่เติบโตได้ถึง 100 เท่า ขณะที่สื่อใหญ่อย่าง 99Bitcoins และ Cryptonews ต่างชูจุดแข็งของเทคโนโลยี Snorter ว่าเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่น่าจับตามองที่สุดในกลุ่ม Telegram trading bots ระดับสูงในเวลานี้
พรีเซล SNORT ใกล้ปิดฉาก – นักลงทุนเร่งเข้าถือก่อนราคาขยับ
เหลือเวลาอีกเพียง 19 วันก่อนที่รอบพรีเซลของ Snorter Bot Token จะสิ้นสุดลง หลังจากนั้น ผู้ที่สนใจจะสามารถซื้อ SNORT ได้เฉพาะบนตลาดซื้อขายหลักเท่านั้น ซึ่งราคาก็อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ การเข้าร่วมตั้งแต่ช่วงพรีเซลจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ทางการของ Snorter Bot Token เพื่อจองสิทธิ์การถือครองโทเค็นได้ทันที โดยสามารถชำระเงินผ่านหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิต
เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น แนะนำให้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัลที่รองรับ WalletConnect โดยเฉพาะ Best Wallet ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกระเป๋าเงินที่ดีที่สุดสำหรับคริปโตและ Bitcoin โดยยอดโทเค็นที่ซื้อผ่านพรีเซลจะปรากฏในแอปทันที และสามารถเคลมได้อย่างสะดวกเมื่อ SNORT เปิดให้เทรดอย่างเป็นทางการ
จุดเด่นของ Best Wallet ยังรวมถึงฟีเจอร์ Upcoming Tokens ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ก่อนใคร ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความได้เปรียบในตลาด
ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Best Wallet ได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
ติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดของ Snorter ได้ผ่านช่องทางโซเชียลหลัก ทั้งบนแพลตฟอร์ม X และ Instagram
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Snorter Bot Token ได้แล้ววันนี้ เพื่อไม่พลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่กำลังมาแรงที่สุดในวงการ Telegram trading botsไปยัง Snorter Token