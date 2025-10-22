Presale เหลือเวลาอีกเพียง 5 วัน! รีบซื้อ Snorter Bot Token ก่อนราคาขึ้นหลังระดมทุนทะลุ $5.3M
Snorter Bot Token (SNORT) ปิดรอบ Presale อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แต่ทีมพัฒนาได้เปิด “ช่วงเวลาพิเศษ” เพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้นักลงทุนที่พลาดรอบแรกยังสามารถซื้อเหรียญได้ในราคาจองสุดท้ายก่อนเปิดเทรดจริงบนตลาดหลัก
โอกาสนี้ถือเป็นช่วงเวลาสุดท้ายสำหรับผู้ที่ต้องการถือเหรียญก่อนกระแสแรงซื้อจะเริ่มเมื่อเข้าสู่ตลาดจริง ซึ่งอาจเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา ที่สุดในรอบเดือนนี้ก็ว่าได้
วันเคลมเหรียญ (Claim Date) ถูกกำหนดไว้วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 21.00 น. ตามเวลาไทย เหลือเวลาเพียง 5 วันก่อนเริ่มเทรดจริง นักลงทุนที่เข้าซื้อในช่วงนี้จึงมีโอกาสได้ต้นทุนต่ำก่อนราคาปรับตัวขึ้น
หลังการเปิดตัว (TGE) Snorter Bot เตรียมขยายเครือข่ายไปสู่ระบบมัลติเชน (Multi-chain) เพื่อให้ระบบเทรดอัตโนมัติสามารถตรวจจับและเทรดเหรียญบนเครือข่ายอื่นๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาด เหรียญมีมมาแรง ที่กำลังได้รับความนิยมสูงในขณะนี้
ในราคาเพียง $0.1083 ต่อโทเค็น นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะซื้อ SNORT ก่อนเปิดเทรดจริง
ทำไมนักลงทุนถึงแห่สะสม SNORT ก่อนเข้าตลาด
นักลงทุนที่ติดตามการขาย Snorter Bot Token จะทราบดีว่าโครงการนี้ตั้งเป้าขึ้นแท่นบอทเทรดบน Telegram ที่เร็วและชาญฉลาดที่สุด แข่งขันโดยตรงกับชื่อดังอย่าง Banana Gun, Maestro และ Trojan
สิ่งที่ทำให้ Snorter แตกต่าง คือโครงสร้างพื้นฐานที่เน้น “ความเร็ว” และ “เสถียรภาพ” ด้วยการสร้างบนเครือข่าย Solana ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องค่าธรรมเนียมต่ำและความเร็วสูง อีกทั้งยังใช้ระบบ RPC แบบเฉพาะแทนการเชื่อมต่อแบบสาธารณะที่มักหนาแน่นในช่วงตลาดผันผวน
ด้วยสถาปัตยกรรมนี้ Snorter สามารถสแกนธุรกรรมแบบเรียลไทม์ ค้นหาการสร้างเหรียญใหม่ การเพิ่มสภาพคล่อง และสัญญาณบ่งบอกถึงการเปิดตัวเหรียญใหม่ได้รวดเร็วกว่าใคร โดยเฉพาะในกลุ่มเหรียญมีมที่มักพุ่งแรงในเวลาไม่กี่นาที
นักเทรดสามารถกดซื้อขายได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซ Telegram ของ Snorter โดยระบบจะกรองสัญญาอัตโนมัติด้วยหลายชั้นความปลอดภัย ตรวจจับ Rug Pull หรือ Honeypot ภายในไม่กี่วินาที เพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้ใช้
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ Snorter กลายเป็นโปรเจกต์ที่ระดมทุนได้มากกว่า 4 เท่าของ Banana Gun และเป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกพูดถึงบ่อยในกลุ่ม เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้
หลังเปิดตัว: Snorter เตรียมเปิดฟีเจอร์ Auto-Trading ด้วย AI
หลังเปิดเทรดจริง (Post-TGE) Snorter จะเดินหน้าสู่การขยายไปยังหลายเครือข่าย เริ่มจาก Ethereum ก่อนต่อยอดสู่ Binance, Base และ Polygon เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเทรดเหรียญจากหลายระบบได้ในที่เดียว
นี่ถือเป็นการปูทางสู่ตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพ โดยเฉพาะช่วงที่มีดีลกำไรสูงจากเหรียญใหม่ๆ เช่นการเทรดใน Binance Life ที่เคยสร้างผลตอบแทนกว่า 2,260 เท่าภายใน 3 วัน ซึ่งตอกย้ำว่าตลาด เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งอีกต่อไป
Snorter ยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ภายใน Telegram เช่น “Portfolio Dashboard” ที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่ง /portfolio เพื่อดูผลกำไร ขาดทุน และต้นทุนเฉลี่ยได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากแอป นอกจากนี้ยังมีแผนเพิ่มระบบเทรดอัตโนมัติด้วย AI ที่ทำงานร่วมกับระบบ Copy-Trading เดิม เพื่อยกระดับประสบการณ์เทรดแบบครบวงจร
ในอนาคต ผู้ถือโทเค็น SNORT ยังจะได้รับสิทธิ์โหวตการพัฒนาโปรโตคอล รวมถึงเข้าร่วมในดีลพิเศษจากพันธมิตร DeFi ที่อยู่ระหว่างการเจรจา
ศักยภาพของ SNORT อาจพาโทเค็นพุ่งขึ้นหลายเท่า
SNORT เป็นหัวใจของระบบบอทเทรดที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติวงการเทรดคริปโตแบบเรียลไทม์ ปัจจุบันบอทชื่อดังอย่าง Banana Gun, Maestro และ Trojan มีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า $392 ล้านต่อสัปดาห์ หาก Snorter สามารถดึงส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยจากตลาดนี้ได้ มูลค่ารวม (FDV) ของโทเค็นซึ่งอยู่ราว $54 ล้าน อาจพุ่งขึ้นหลายเท่าในเวลาไม่นาน
นักลงทุนที่เข้ามาก่อนจึงมีโอกาสได้ต้นทุนต่ำกว่าใคร โดยตอนนี้ Snorter เปิดโอกาสให้เข้าซื้อในราคาจองรอบสุดท้ายก่อนขึ้นตลาด ซึ่งอาจเป็นโอกาสทองของนักลงทุนสายลึกที่มองหาโปรเจกต์คุณภาพและศักยภาพเติบโตในระยะยาว
วิธีเข้าร่วมรอบสุดท้ายก่อนเปิดเทรด
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าซื้อ SNORT ได้โดยตรงผ่านหน้าเว็บ โดยรองรับการชำระด้วย SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้แต่บัตรเครดิต
นอกจากนั้น โทเค็น SNORT ยังสามารถนำไป Stake ในโปรโตคอลหลักของโครงการเพื่อรับผลตอบแทน 102% APY แบบไดนามิก ซึ่งถือว่าสูงกว่ามาตรฐานตลาด
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุด แนะนำให้ใช้กระเป๋า Best Wallet ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับ Snorter โดยตรง ยอดคงเหลือจาก Presale จะปรากฏอัตโนมัติ และสามารถกดเคลมเหรียญได้ทันทีหลัง TGE พร้อมฟีเจอร์ “Upcoming Tokens” ที่เปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ก่อนใคร
ดาวน์โหลด Best Wallet ได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Snorter Token โปรดศึกษา บทวิเคราะห์ราคา Snorter Token หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Snorter Token แบบละเอียด เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Snorter Token และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน: