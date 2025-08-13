Snorter ระดมทุนทะลุ $3M เล็งเขย่าทุก Launchpad & ล่าเหรียญมีม 100x
Snorter Bot Token (SNORT) กวาดเงินทุนได้แล้วกว่า $3 ล้าน และกำลังใกล้เปิดตัวเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเป้าหมายเดียว คือการค้นหาโอกาสเหรียญมีมศักยภาพ 100x
ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นพร้อมกับ Pump.fun ที่กลับมานำหน้าในตลาดเหรียญมีม แซง LetsBonk ทั้งด้านรายได้และจำนวนเหรียญใหม่ แม้ก่อนหน้านี้ LetsBonk ดูเหมือนจะกด Pump.fun จนแทบเจ๊ง
สำหรับ Snorter Bot ไม่สำคัญว่าคลื่นเหรียญถัดไปจะเริ่มที่ไหน เพราะบอทจะเฝ้าติดตาม mempool และกิจกรรมใน DEX พร้อมส่งคำสั่งซื้อภายในไม่กี่มิลลิวินาที เพื่อให้ผู้ถือ SNORT เข้าซื้อได้เร็วที่สุด
ผู้สนับสนุนระยะแรกสามารถเข้าร่วมพรีเซลที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งใช้เงินทุนพัฒนาเทคโนโลยีบอทเทรด Telegram บน Solana และขับเคลื่อนการตลาด โดย SNORT มีราคาที่ $0.1011
Pump.fun ฟื้นคืนตำแหน่งหลังเงียบไป 1 เดือนภายใต้เงา LetsBonk
หลังจากดูเหมือน Pump.fun จะหมดช่วงรุ่งโรจน์ในฐานะแพลตฟอร์มเหรียญมีมอันดับหนึ่งของโลก แพลตฟอร์มที่เป็นตัวกำหนดหลายช่วงของ supercycle เหรียญมีมก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้เป็นเวลาหนึ่งเดือน LetsBonk ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบน Solana ของชุมชน BONK ได้นำทั้งด้านจำนวนเหรียญใหม่ที่ปล่อยและรายได้รายวัน โดยระหว่าง 6 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม LetsBonk ทำรายได้เฉลี่ยวันละ 1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Pump.fun อยู่ที่ 451,000 ดอลลาร์เท่านั้น
แต่ตั้งแต่ 6 สิงหาคม Pump.fun ก็กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง และมีรายได้เฉลี่ยวันละ 1.39 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ LetsBonk ลดลงเหลือ 152,000 ดอลลาร์ ปัจจัยสำคัญอาจมาจากหน่วยสภาพคล่องใหม่ของ Pump.fun ที่สนับสนุนโปรเจกต์ในระบบของตัวเอง ซึ่งดึงดูดผู้ปล่อยเหรียญใหม่ที่อยากได้การสนับสนุนตั้งแต่แรก
ความเคลื่อนไหวที่กลับมานี้ยังช่วยดันราคาเหรียญ PUMP ขึ้น 12.3% ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้โทเค็นยังคงติดลบอยู่ 47.9% จากจุดสูงสุดตลอดกาล แต่ก็ถือเป็นการฟื้นตัวที่น่าสนใจสำหรับโปรเจกต์ที่ระดมทุนได้ $500 ล้านภายในไม่กี่นาทีในช่วง ICO วันที่ 12 กรกฎาคม
นอกจากนี้ Pump.fun ยังสร้างบรรยากาศเชิงบวกด้วยการใช้รายได้ของแพลตฟอร์มทำโปรแกรมซื้อคืนโทเค็นอย่างเข้มข้น โดยมีการซื้อคืนไปแล้วประมาณ 0.67% ของจำนวนโทเค็นทั้งหมด
คำถามคือ Pump.fun จะรักษาตำแหน่งผู้นำได้ต่อไปหรือไม่ เพราะ LetsBonk ยังคงมีฟีเจอร์เด่นๆ เช่น การลิสต์อัตโนมัติ การผสานสภาพคล่อง และรายได้สำหรับผู้สร้างสูงกว่า (คือ 1% ของปริมาณการเทรด เทียบกับ Pump.fun ที่ 0.05%) ทำให้ยังเป็นคู่แข่งสำคัญสำหรับการปล่อยเหรียญในอนาคต
ไม่ว่าเหรียญจะปั๊มที่ไหน Snorter ก็พร้อมเสมอ
Snorter Bot Token สะสมทุนพรีเซลเพื่อเป้าหมายเดียว คือค้นหาเหรียญมีมที่มีศักยภาพระดับ 100x ไม่ว่าจะเป็น Pump.fun หรือ LetsBonk
ฟีเจอร์ Fast Sniper ของบอทจะติดตามเหรียญใหม่ทันทีที่เปิดตัว ด้วยการเฝ้ากิจกรรมใน DEX และ mempool ส่งคำสั่งซื้อทันทีที่มีสภาพคล่องเกิดขึ้น ระบบ RPC ส่วนตัวช่วยให้ระบุการสร้างพูลสภาพคล่องและคู่เทรดได้แทบทันที
ตัวอย่างเช่น หาก LetsBonk นำ Pump.fun อีกครั้ง เหรียญใหม่ที่ลิสต์อัตโนมัติบน Raydium หรือ Jupiter’s LaunchLab ก็จะถูกคัดกรองได้ในไม่กี่วินาที ให้ผู้ถือ SNORT ได้เปรียบเป็นคนแรก
ในกรณีที่ Pump.fun ยังนำอยู่ SNORT จะจับช่วงเวลาที่เหรียญจบ bonding curve แล้วเข้าสู่ DEX เช่น Raydium จากนั้นจะส่งคำสั่งซื้อในช่วงเวลาเพียงมิลลิวินาทีโดยติดตาม contract ของ Pump.fun และกิจกรรมใน DEX
สรุปก็คือ SNORT พร้อมเข้าซื้อก่อนใคร ไม่ว่าการปล่อยเหรียญจะเกิดขึ้นในแพลตฟอร์มไหน การจับเหรียญในราคาต่ำที่สุดก่อนที่นักเทรดคนอื่นจะเข้ามา คือโอกาสทำกำไร 100x ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือคู่แข่ง
ทำไมนักลงทุนช่วงพรีเซลถึงเชื่อใน Bot ตัวนี้?
เมื่อ Snorter เปิดตัว มันอาจเป็นตัวช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยเข้าถึงผลตอบแทนระดับเดียวกับ Whale หรือนักลงทุนรายใหญ่ได้
เพราะในตลาดเหรียญมีม Whale มักได้เปรียบรายย่อยด้วยข้อมูลพิเศษหรือเครือข่ายใดๆ ที่ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ก่อนใคร แต่ด้วยระบบอัตโนมัติอย่าง SNORT ข้อได้เปรียบนั้นจะลดลง ทำให้ผู้ถือรายย่อยมีโอกาสเท่าเทียมกัน
นักลงทุนรายใหญ่ (Whales) มักจะเข้าซื้อเหรียญในช่วงต้นของการเปิดตัว จากนั้นใช้วิธีผลักดันราคาให้สูงขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายย่อยเข้ามาซื้อเพิ่ม ก่อนที่จะขายทำกำไรโดยใช้เงินลงทุนของรายย่อยเป็นสภาพคล่องในการออกจากตลาด อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนรายย่อยสามารถจับสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น ก็มีโอกาสที่จะวางกลยุทธ์เพื่อเข้าสู่ตลาดได้ก่อน หรือในบางครั้งอาจล้ำหน้านักลงทุนรายใหญ่ได้ด้วยซ้ำ
ตัวอย่างที่น่าสนใจคือกรณีของ Fartcoin ($FARTCOIN) ซึ่งเป็นเหรียญที่เปิดตัวบนแพลตฟอร์ม Pump.fun ในช่วงแรก เหรียญนี้มีราคาเริ่มต้นต่ำเพียง $0.04 ก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ $2.11 อย่างรวดเร็ว
หากเทรดเดอร์รายย่อยใช้ฟีเจอร์ Fast Sniper ของ Snorter ในวันนั้น บอทตัวนี้คงสามารถตรวจจับการสร้างพูลได้ทันทีที่มันถูกเพิ่มเข้าสู่ Raydium และทำการล็อกตำแหน่งเข้าซื้อไว้ที่ราคา $0.04 หรือดีกว่านั้นได้ทันเวลา
จากการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวนี้ การลงทุนด้วยเงิน $5,000 ก็อาจเติบโตขึ้นเป็นมูลค่าประมาณ $263,750 ในช่วงจุดสูงสุด ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการเข้าซื้ออัตโนมัติที่ดำเนินการก่อนที่ตลาดส่วนใหญ่จะรู้จักโทเค็นตัวนี้เสียอีก
นี่คือเหตุผลที่ SNORT กำลังถูกจับตาก่อนเปิดตัว ขณะที่กลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่เข้าร่วมการขายล่วงหน้ากำลังฝากความหวังไว้กับเทคโนโลยีของมันที่จะทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
นอกเหนือจากฟีเจอร์นี้ SNORT ยังมีข้อได้เปรียบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น MEV protection ซึ่งช่วยป้องกันการ front-running, ระบบ honeypot detection ที่ช่วยคัดกรอง smart contracts ที่เป็นอันตราย และฟีเจอร์ copytrading ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถติดตามกลยุทธ์การเทรดของนักเทรดระดับท็อปได้อย่างง่ายดาย
ทุกคุณสมบัติเหล่านี้ทำงานร่วมกันบนความเร็วพื้นฐานของเครือข่าย Solana และค่าธรรมเนียมที่ต่ำเพียง 0.85% ซึ่งนับว่าถูกที่สุดแล้วในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งเป้าหมายของแพลตฟอร์มคือ การนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยมีโอกาสทำผลตอบแทนในระดับเดียวกับนักลงทุนรายใหญ่หรือ “whale” ได้จริง
สนับสนุนบอทและเดิมพันกับ SNORT Token
โทเค็น SNORT ทุกเหรียญเป็นตัวแทนของการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของ Telegram trading bot ตัวใหม่ที่กำลังเติบโต ทีมงาน Snorter ตั้งเป้าหมายไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้ใช้งานมีข้อได้เปรียบในการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ถือครอง SNORT ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน คล้ายกับ Pump.fun ที่เคยดำเนินการซื้อคืนมาก่อนหน้านี้ด้วย
เงินทุนจากการขายล่วงหน้าถูกจัดสรรอย่างรอบคอบ โดย 20% ของจำนวนเงินทั้งหมดจะถูกนำไปใช้สำหรับการตลาด ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ในการผลักดันให้ SNORT ไม่เพียงแค่เป็นผู้นำในเครื่องมือซื้อขายเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นในวงการเหรียญมีมที่มีการใช้งานจริง (utility meme coin) อีกด้วย
ผู้สนใจสามารถซื้อ SNORT ได้ผ่าน SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือบัตรเครดิต แนะนำใช้ Best Wallet กระเป๋าเงินพันธมิตรที่แสดงยอด SNORT พรีเซลในแอป พร้อมเข้าถึงการลิสต์เหรียญใหม่ผ่านส่วน Upcoming Tokens
Best Wallet ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Google Play และ App Store
ติดตามข่าวสาร Snorter ได้ทาง X และ Instagram
